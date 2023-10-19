Генсек РФС о совмещении Карпина: «Тренеру нужна практика. Он уйдет из «Ростова», когда сборную допустят до международных соревнований»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Максим Митрофанов Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин уйдет из «Ростова», когда сборную допустят до международных турниров.

Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. 

«Карпин уйдет из «Ростова», когда сборную допустят до международных соревнований. Тренеру нужна практика, мы изначально так договаривались, это была позиция Карпина – как только наступит определенность, совмещение прекратится», – сказал Митрофанов. 

Карпин о словах Мостового про совмещение: «Все, что он говорит, смешно. Если завтра Россию вернут, я уйду из «Ростова»

Генсек РФС о Карпине: «Тяжело совмещать должности в клубе и сборной, но он достойно справляется. Не нужно принимать эмоции за выгорание»

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5 комментариев

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Hong Kil
Останется в Ростове. Сборной нужен настоящий тренер, а не эстонец.
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Sobachkin
Будет рулить в Ростове как Сэр Карпинус, долго...
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Беременный малыш
Ответ Hong Kil
Останется в Ростове. Сборной нужен настоящий тренер, а не эстонец.
Например?
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