Игорь Шалимов: «Не вижу повода предъявлять Карпину претензии за совмещение. Он сам говорит, что как только сборную вернут, он уйдет из «Ростова»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Игорь Шалимов Валерий Карпин Футбол

Игорь Шалимов заявил, что не видит смысла предъявлять претензии Валерию Карпину.

«Не вижу повода предъявлять претензии за совмещение – он сам говорит, что как только вернут [сборную на международные турниры], он уйдет из «Ростова». Настроя не хватает? Это странный разговор даже в товарищеских матчах.

Вспоминаю товарищеские матчи успешного цикла перед Евро-92 – мы много наиграли матчей, с сильными соперниками. И все матчи были напряженные, разговора о настрое вообще не существовало.

Погружение в футбол было другое, а от игры отвлекали только карты, в которые играть могли до глубокой ночи. Отношение игроков должно не к сборной поменяться, а к футболу в целом – это банально, но никакого другого ответа у меня нет: все придет через труд, а не через настрой», — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

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12 комментариев

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Ramon Mercader
Так он из сборной уйдет. При наличии официальных матчей можно и нормального тренера пригласить.
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Михаил Сафонов
Игроки Ростова как себя чувствуют зная это?
+3
-2
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Valik Slovo
Ответ Ramon Mercader
Так он из сборной уйдет. При наличии официальных матчей можно и нормального тренера пригласить.
Например?
Черчесова, Слуцкого , Семака ?
Да у вас все физруками потом становятся
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Ramon Mercader
Так он из сборной уйдет. При наличии официальных матчей можно и нормального тренера пригласить.
Два года назад почему "нормального" не пригласили?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Valik Slovo
Например? Черчесова, Слуцкого , Семака ? Да у вас все физруками потом становятся
Может он на себя намекает?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Михаил Сафонов
Игроки Ростова как себя чувствуют зная это?
Рабочие на заводе как себя чувствуют , зная, что директор скоро уйдёт на повышение?
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Direct free kick
Ответ Oleg Olegov
Что это автор "письма 14" гонит тут про сборную, настрой, отношение к футболу и только карты, которые отвлекали от игры?)))
Отнеси цветочки Садырину что ли
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ vombat15
так Валера молодец-понимает, что сборную в обозримом будущем никуда не вернут, вот и сидит на двух стульях. Гений!
Что тебе помешало 2 года назад стать ГТ сборной? Сейчас бы ты сидел на двух стульях.
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