Игорь Шалимов: «Не вижу повода предъявлять Карпину претензии за совмещение. Он сам говорит, что как только сборную вернут, он уйдет из «Ростова»
Игорь Шалимов заявил, что не видит смысла предъявлять претензии Валерию Карпину.
«Не вижу повода предъявлять претензии за совмещение – он сам говорит, что как только вернут [сборную на международные турниры], он уйдет из «Ростова». Настроя не хватает? Это странный разговор даже в товарищеских матчах.
Вспоминаю товарищеские матчи успешного цикла перед Евро-92 – мы много наиграли матчей, с сильными соперниками. И все матчи были напряженные, разговора о настрое вообще не существовало.
Погружение в футбол было другое, а от игры отвлекали только карты, в которые играть могли до глубокой ночи. Отношение игроков должно не к сборной поменяться, а к футболу в целом – это банально, но никакого другого ответа у меня нет: все придет через труд, а не через настрой», — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Черчесова, Слуцкого , Семака ?
Да у вас все физруками потом становятся