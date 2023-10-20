«Трансфер Миранчука – провальный для «Аталанты». Заплатили большие деньги, но его цена падала с каждым годом». Журналист Tuttosport об Алексее

Итальянский журналист назвал трансфер Миранчука провалом для «Аталанты».

Хавбек сборной России перешел из «Локомотива» в клуб Серии А в 2020 году за 14 млн евро.

« » известна тем, что раскрывает очень много талантливых игроков. Этот клуб имеет отличный скаутский блок, который регулярно находит перспективных игроков по всему миру. Клуб из Бергамо редко промахивается.

Но в ситуации с Миранчуком стоит признать, что этот трансфер оказался провальным для клуба. За него заплатили большие по меркам «Аталанты» деньги. Но потом с каждым годом его цена падала. Что бывает крайне редко для молодого игрока», – сказал журналист Tuttosport Массимо Франки.

В этом сезоне почти не играет за «Аталанту» – он провел на поле 56 минут, трижды выйдя на замену за 10 матчей клуба из Бергамо.

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