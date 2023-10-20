«Трансфер Миранчука – провальный для «Аталанты». Заплатили большие деньги, но его цена падала с каждым годом». Журналист Tuttosport об Алексее
Итальянский журналист назвал трансфер Миранчука провалом для «Аталанты».
Хавбек сборной России перешел из «Локомотива» в клуб Серии А в 2020 году за 14 млн евро.
«Аталанта» известна тем, что раскрывает очень много талантливых игроков. Этот клуб имеет отличный скаутский блок, который регулярно находит перспективных игроков по всему миру. Клуб из Бергамо редко промахивается.
Но в ситуации с Миранчуком стоит признать, что этот трансфер оказался провальным для клуба. За него заплатили большие по меркам «Аталанты» деньги. Но потом с каждым годом его цена падала. Что бывает крайне редко для молодого игрока», – сказал журналист Tuttosport Массимо Франки.
В этом сезоне Миранчук почти не играет за «Аталанту» – он провел на поле 56 минут, трижды выйдя на замену за 10 матчей клуба из Бергамо.
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Другой вопрос, что сам Мира так и смог подстроиться под футбол Гасперини, и их тандем изначально не выглядел перспективным.
А вот то, что в Торино не закрепился - это, конечно, грустно.
Все вопросы к нему, Алексей не был так плох, чтоб сидеть на лавке.
Миранчука купили за 14 млн, а Верона и Торино предлагали 5-7 млн. Но Алексея так и не продали и сидит в запасе с довольно приличной для Аталатны зарплатой.