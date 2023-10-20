«Трансфер Миранчука – провальный для «Аталанты». Заплатили большие деньги, но его цена падала с каждым годом». Журналист Tuttosport об Алексее

Теги Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Алексей Миранчук деньги Футбол

Итальянский журналист назвал трансфер Миранчука провалом для «Аталанты».

Хавбек сборной России перешел из «Локомотива» в клуб Серии А в 2020 году за 14 млн евро.

«Аталанта» известна тем, что раскрывает очень много талантливых игроков. Этот клуб имеет отличный скаутский блок, который регулярно находит перспективных игроков по всему миру. Клуб из Бергамо редко промахивается.

Но в ситуации с Миранчуком стоит признать, что этот трансфер оказался провальным для клуба. За него заплатили большие по меркам «Аталанты» деньги. Но потом с каждым годом его цена падала. Что бывает крайне редко для молодого игрока», – сказал журналист Tuttosport Массимо Франки.

В этом сезоне Миранчук почти не играет за «Аталанту» – он провел на поле 56 минут, трижды выйдя на замену за 10 матчей клуба из Бергамо.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тиджани Бабангида
В голову Гасперини залезть сложно. Он не отдает и не использует Миранчука по назначению. Результаты «Аталанты» от этого тоже не блещут
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
charly_54
Так продайте
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Ответ White Noise
А цена падает потому что, шансов практически не давали...
Да ладно, никто в Италии сам себе не враг. Действовал бы Миранчук на тренировках сильнее остальных - играл бы в старте.

Другой вопрос, что сам Мира так и смог подстроиться под футбол Гасперини, и их тандем изначально не выглядел перспективным.
А вот то, что в Торино не закрепился - это, конечно, грустно.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
абсолютно нейтрален , но Гасперини ему принципиально шансов не давал , у деда похоже заскок
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
White Noise
А цена падает потому что, шансов практически не давали...
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усатый КозлоБык ©
Патлатый физрук не дает шансов !!!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
s_kapa
Ответ Очки Дани Алвеса
Да ладно, никто в Италии сам себе не враг. Действовал бы Миранчук на тренировках сильнее остальных - играл бы в старте. Другой вопрос, что сам Мира так и смог подстроиться под футбол Гасперини, и их тандем изначально не выглядел перспективным. А вот то, что в Торино не закрепился - это, конечно, грустно.
В Торино он был наиболее эффективным игроком атаки (по соотношению результативные действия/минуты). У Торино тупо не было денег его подписать на постоянку
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zinulka
Сколько они за Бога заплатили?Заиграл он?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
каток Третьяка
зачем покупать футболиста, которого еле выпускали на замену после которой норм проявлял себя, и дальше сажать на лавку... даже матёрый футболист в таких условиях станет дном
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mikko
Ответ savik-A.M.
абсолютно нейтрален , но Гасперини ему принципиально шансов не давал , у деда похоже заскок
Шансы как раз давали, но Миранчук их благополучно пр...ал. Талантливый, но бесхребетный.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Ответ Усатый КозлоБык ©
Патлатый физрук не дает шансов !!!
Ты же сам его, Саламыч, называл золотым активом, помнишь?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Kulkov
Так пусть турбодед отпустит его, если это такой провал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Потому что платили за Алексея, а им втюхали Антона
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Он ещё покажет себя в РПЛ!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Ефимов
У Гасперини удержите из зарплаты.
Все вопросы к нему, Алексей не был так плох, чтоб сидеть на лавке.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Золотой унитаз как Кокорин не получил. Поэтому ещё не всё так плохо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
s_kapa
Если купить игрока и держать его на лавке, то цена, разумеется, будет падать. Все вопросы по трансферу Миранчука Аталанта может адресовать себе самой и, в частности, Гасперини
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sebastian1410
Ответ Zinulka
Сколько они за Бога заплатили?Заиграл он?
Бога купили за 22 млн, продали за 18 млн в Ниццу.
Миранчука купили за 14 млн, а Верона и Торино предлагали 5-7 млн. Но Алексея так и не продали и сидит в запасе с довольно приличной для Аталатны зарплатой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий