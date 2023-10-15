Первый тренер Миранчука: «У меня боль в душе: талант Алексея недооценивают в Италии. В «Локо» он вел бы весь корабль вперед»

Теги Локомотив Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Антон Миранчук Александр Воронков Футбол

Первый тренер Миранчука высказался о положении Алексея в «Аталанте».

«Локомотиву» не хватает братьев Миранчуков. Команда играет нестабильно, и если был Алексей, стало совсем бы по-другому. Он уже личность – к нему относились бы по-иному. Алексей вел бы весь корабль вперед.

Его возвращение было бы ощутимо особенно в атаке. Вместе братья подвинули бы «Локомотив» к более высокому месту в таблице. Эти братья созданы друг для друга.

У меня боль в душе: его талант недооценивают в Италии. Повлиять на Гасперини, которому под семьдесят лет, не можем – его не переделать. Надо ждать, верить, надеяться. Хотя время поджимает – Леше 28 лет исполняется. Может быть, он подумает в зимнее трансферное окно.

Либо я соберусь силами и нарушу баланс этики, молчания и все-таки напишу ему, подскажу: «Послушай меня еще раз, как послушал однажды». Тогда у них все получилось», – сказал Александр Воронков. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zuma
почему корабль, когда поезд?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ксяоми Ноутов
а в России его переоценивают
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kubinec_
На сердце боль, взгляд смотрит на поле ждет ответа.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Novak
Будто Миранчук сам не понимает, что в Аталанте нет смысла оставаться.
Тут он стал жертвой тренера, который почему-то не хочет отпускать ненужного себе футболиста. И руководство клуба тоже себя странно ведёт, не пытаясь отбить хотя бы часть затрат на игрока, у которого контракт заканчивается.
В России Миранчук всё выиграл, возвращаться смысла нет, особенно сейчас. Если только карьеру заканчивать года так в 33-34.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
catcher69
у меня часто создаётся впечатление когда читаю на спортсе всякие высказывания что это одно большое вью из сумасшедшего дома
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ya_za_ac_milan
Безусловно очень талантливый игрок, но чувствуется некоторая ленца в его действиях. Игроки Аталанты как муравьи-физически сильные, трудолюбивые, пробегают много за матч. Миранчук среди них сильно выделяется. Если начнет пахать на тренировках - Гасп поставит его в старт. А так можно долго жаловаться на клуб, серию А, тренера- хотя причина проблем Миранчука на поверхности- недорабатывает, недобегает, форму не улучшает.
Даже Де Кетеларе, которого я уже полтора года нещадно критикую- очень старается и видно как обрастает мышцами. А ведь этого пацана нельзя назвать обделенным талантом- очень талантливый паренек. При этом пахает на тренировках.
В общем кто хочет- тот прокачивается у Гасперини.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry_1986
Он просто проиграл конкуренцию, и не более того..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий