Первый тренер Миранчука: «У меня боль в душе: талант Алексея недооценивают в Италии. В «Локо» он вел бы весь корабль вперед»
Первый тренер Миранчука высказался о положении Алексея в «Аталанте».
«Локомотиву» не хватает братьев Миранчуков. Команда играет нестабильно, и если был Алексей, стало совсем бы по-другому. Он уже личность – к нему относились бы по-иному. Алексей вел бы весь корабль вперед.
Его возвращение было бы ощутимо особенно в атаке. Вместе братья подвинули бы «Локомотив» к более высокому месту в таблице. Эти братья созданы друг для друга.
У меня боль в душе: его талант недооценивают в Италии. Повлиять на Гасперини, которому под семьдесят лет, не можем – его не переделать. Надо ждать, верить, надеяться. Хотя время поджимает – Леше 28 лет исполняется. Может быть, он подумает в зимнее трансферное окно.
Либо я соберусь силами и нарушу баланс этики, молчания и все-таки напишу ему, подскажу: «Послушай меня еще раз, как послушал однажды». Тогда у них все получилось», – сказал Александр Воронков.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Тут он стал жертвой тренера, который почему-то не хочет отпускать ненужного себе футболиста. И руководство клуба тоже себя странно ведёт, не пытаясь отбить хотя бы часть затрат на игрока, у которого контракт заканчивается.
В России Миранчук всё выиграл, возвращаться смысла нет, особенно сейчас. Если только карьеру заканчивать года так в 33-34.
Даже Де Кетеларе, которого я уже полтора года нещадно критикую- очень старается и видно как обрастает мышцами. А ведь этого пацана нельзя назвать обделенным талантом- очень талантливый паренек. При этом пахает на тренировках.
В общем кто хочет- тот прокачивается у Гасперини.