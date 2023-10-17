Кержаков о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Поддерживаю, это правильно для развития игроков – по Головину и Миранчуку видно. Некоторые поняли эти слова по-своему»

Теги Монако Аталанта премьер-лига Россия Александр Кержаков лига 1 Франция серия А Италия Сборная России по футболу Валерий Карпин Алексей Миранчук Александр Головин Спорт-Экспресс Футбол

Александр Кержаков согласился со словами Валерия Карпина об отъезде из РПЛ.

– Как относитесь к совету Валерия Карпина всем, кто может, уезжать из РПЛ?

– Поддерживаю его. Для развития игроков это абсолютно правильно – и видно по тем же Головину и [Алексею] Миранчуку.

Просто некоторые интерпретировали его слова по-своему. Но посыл был именно такой, – сказал бывший игрок сборной России.

Осуждение Карпина за слова про Европу – бред

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18 комментариев

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bilbiveter
Да, по Миранчуку видно, как сидеть на банке в Европе намного круче, чем играть в России
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Давид Agabekyan
По Миранчуку этого как-раз таки не видно
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Назар Игорь
По Головину и Кузяеву видно, а Миранчук просто деградировал, болельщики Локо, без обид, но ведь это так.
+20
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Вова Паскаянц
На счёт Миранчука ты погорячился Саша ,а вот Голова да,топ
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Один живой
Керж, а чего ты так недолго там пылил? Уже бы как Карпин был бы испанским тренерским гуру. Миранчук конечно пример шикарный, лучшие годы убить в борьбе за что? Саша все-таки не самый умный из футболистов, глазками хлопает исправно, но глуповат.
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Evgeny Trifonov
а что по Миранчуку видно? был одним из худших с Кенией. Совсем скис у деда в сериале
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Вячеслав Максименко
Интересно, а что показывает Миранчук?
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За мать Россию!
Ответ sergey2022
Лучше лавку полировать как Миранчук в Италии, чем играть в России((
Лучше Россию стажировать, чем быть в Эстонии
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L.A.S_Vegas_777_
Миранчук?
Ну да, отличный пример. Сидит на банке, в играх за сборную вообще ничего не показывает.
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Ultimate7
Я помню времена, когда много наших игроков играли в Европе, а результаты сборной были такие же плачевные. Керж сам в Европе играл и вернулся когда понял, что там просто так не платят за место в старте нужно бороться.
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ЭАГ
Меня сейчас забанят, если ехать в Европу, то только для того, чтобы показать себя и потом заключить хороший контракт, но у нас таких футболеров нет, здесь ты ходишь пешком, получаешь хорошее бабло, а там надо пахать.
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Опа, Митяй
Миранчук выглядит, как не надо ехать
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Крэнг
Миранчук дааа, с Кенией себя так показал
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Сергей Боев
Покажите Кержаков у вчерашнюю игру
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SkSK
что там по Миранчуку видно????
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JohnnyMulka
Ответ Назар Игорь
По Головину и Кузяеву видно, а Миранчук просто деградировал, болельщики Локо, без обид, но ведь это так.
Да все правильно говоришь
К сожалению Леха, так и не оправдал наших надежд полностью
Да, для РПЛ игрок отличный, но Европу банально не потянул
Мож характер не тот, мож с клубом промазал, мож физики не хватило, мож ещё что...

Ну в следующем году вернётся в РПЛ
Главное, чтоб не в Зенит
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За мать Россию!
Валера,что же ты сам то осел тут,не ради ли денежек....давай едь развивайся и не топи нашу сборную.тебя ждёт Европа давно!!!
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