Кержаков о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Поддерживаю, это правильно для развития игроков – по Головину и Миранчуку видно. Некоторые поняли эти слова по-своему»

Александр Кержаков согласился со словами Валерия Карпина об отъезде из РПЛ.

– Как относитесь к совету всем, кто может, уезжать из ?

– Поддерживаю его. Для развития игроков это абсолютно правильно – и видно по тем же и [Алексею] .

Просто некоторые интерпретировали его слова по-своему. Но посыл был именно такой, – сказал бывший игрок сборной России.

Осуждение Карпина за слова про Европу – бред

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