Кержаков о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Поддерживаю, это правильно для развития игроков – по Головину и Миранчуку видно. Некоторые поняли эти слова по-своему»
Александр Кержаков согласился со словами Валерия Карпина об отъезде из РПЛ.
– Как относитесь к совету Валерия Карпина всем, кто может, уезжать из РПЛ?
– Поддерживаю его. Для развития игроков это абсолютно правильно – и видно по тем же Головину и [Алексею] Миранчуку.
Просто некоторые интерпретировали его слова по-своему. Но посыл был именно такой, – сказал бывший игрок сборной России.
Осуждение Карпина за слова про Европу – бред
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Ну да, отличный пример. Сидит на банке, в играх за сборную вообще ничего не показывает.
К сожалению Леха, так и не оправдал наших надежд полностью
Да, для РПЛ игрок отличный, но Европу банально не потянул
Мож характер не тот, мож с клубом промазал, мож физики не хватило, мож ещё что...
Ну в следующем году вернётся в РПЛ
Главное, чтоб не в Зенит