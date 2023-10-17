Быстров о 2:2: «Кения – это дровища, а игроки России ходили по полю. Кошмар. Лешка Миранчук сидит на лавке в Италии, он с Кенией не может играть»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Владимир Быстров Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Сборная России по футболу Дмитрий Губерниев сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Георгий Джикия Алексей Миранчук Антон Миранчук Иван Обляков Футбол

Владимир Быстров жестко раскритиковал сборную России за ничью с Кенией (2:2).

– Рассказывают о матче: спаслись. От кого спаслись-то? Вы понимаете, что сборная Кении сегодня – это просто дрова? Просто дровища!

Они марафонцы хорошие, это факт, но футболисты они плохие. Они недавно только бутсы начали надевать и с мячом познакомились.

– Если соперники дрова, то кто же мы? – спросил ведущий Дмитрий Губерниев.

– Вот, пожалуйста, показали. Вышел второй состав. Пожалуйста, доказывайте, у вас прекрасный шанс. А они просто ходили по полю.

– А почему?

– Это у них надо спрашивать. Обляков говорит: мы играли в свою игру, у нас все получается. Какая игра? Вот это можно назвать игрой? Это кошмар, ужас какой‑то. Это не игра. За 90 минут вы там чуть-чуть подвигались.

Я про ошибки я вообще молчу. По такой сборной мы вообще должны проходиться – 3:0 или 4:0.

Миранчуки ходили по полю? Ходили. Джикия провалил матч. Два центральных защитника – ужас.

– А зачем тогда приезжали Миранчуки?

– Вот давно хотели посмотреть на Лешку. Посмотрели. Он сидит у себя в Италии на лавке. Он с Кенией не может играть в футбол, – сказал бывший полузащитник сборной России Быстров в студии «Матч ТВ».

Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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17 комментариев

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Green grass
Алло, Лешка, это Володька
+6
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El Fenomeno 9️⃣
Володьку в президенты!
+4
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LaffyTaffy
И в чем он не прав?
+2
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Ебздрогыч
Если бы проиграли кенийцам - был бы черный день российского футбола
+1
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Аа Еее
надеюсь товарняка с ямайкой не будет)))можем и проиграть))
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JBa
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Володьку в президенты!
ваше пожелание давно уже выполнили.

правда, Володька уже явно пересидел
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LaffyTaffy
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Володьку в президенты!
Тогда футбол в России подымется, а Дзюбе придется валить из страны обходными путями.
Вроде звучит неплохо? Даешь Володьку в президенты!
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LaffyTaffy
Ответ Dick Advocaat
Зачем тогда проводить такие никому не нужные игры? вот в чем вопрос. Товарняки позволяют командам наиграть схемы, взаимодействия, но игры сборной похожи на недоразумение. Лучше вообще на время отстранения не собирать команду вообще, чем позориться с откровенно слабыми командами. Просто редко такой футбол увидишь даже , когда играют условные Андорры и Мальты.
Я тоже не знаю зачем сейчас играть товарняки. Вообще не вижу в них смысла.
Хотя все таки одна причина есть: люди пилят бюджетные деньги. На проживании, перелетах и тд
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Dick Advocaat
Ответ LaffyTaffy
Как говорится, солдат спит - служба идет. Так же и с футболистами: зарплата капает, зачем усердствовать в никому не нужной игре? Травму можно получить, и в клубе тебя заменит другой игрок.
Зачем тогда проводить такие никому не нужные игры? вот в чем вопрос. Товарняки позволяют командам наиграть схемы, взаимодействия, но игры сборной похожи на недоразумение. Лучше вообще на время отстранения не собирать команду вообще, чем позориться с откровенно слабыми командами. Просто редко такой футбол увидишь даже , когда играют условные Андорры и Мальты.
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LaffyTaffy
Ответ Dick Advocaat
С обостряющими передачами вообще беда, решения принимают по полчаса, скорость низкая. Зачем такой футбол вообще? Позор Карпину и сборной. Им все равно на сборную.
Как говорится, солдат спит - служба идет.
Так же и с футболистами: зарплата капает, зачем усердствовать в никому не нужной игре?
Травму можно получить, и в клубе тебя заменит другой игрок.
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estiu estiu
если мы будем в сми публично называть «дровищами» хоть кого-то кто с нами согласился играть, даже соперники уровня кении будут слать нас нахер
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Водяра
Играли чёрные дровосеки против белых дровосеков.
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Александр Ветров
Миранчук ДУОЙКА.
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Dick Advocaat
С обостряющими передачами вообще беда, решения принимают по полчаса, скорость низкая. Зачем такой футбол вообще? Позор Карпину и сборной. Им все равно на сборную.
+2
-2
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LaffyTaffy
После игры России включил кубок Конкакаф ради интереса, матч Теркс и Кайкос против Британских Виргинских островов.
Так вот, даже там было интереснее смотреть. Была борьба, хоть какие-то мысли, игроки старались, пару раз даже красивые действия были.
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jaccoby
Поставьте Быстрова главным тренером сборной. Хуже не будет
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Bogdan Minakov
Факты
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