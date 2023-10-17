Быстров о 2:2: «Кения – это дровища, а игроки России ходили по полю. Кошмар. Лешка Миранчук сидит на лавке в Италии, он с Кенией не может играть»
Владимир Быстров жестко раскритиковал сборную России за ничью с Кенией (2:2).
– Рассказывают о матче: спаслись. От кого спаслись-то? Вы понимаете, что сборная Кении сегодня – это просто дрова? Просто дровища!
Они марафонцы хорошие, это факт, но футболисты они плохие. Они недавно только бутсы начали надевать и с мячом познакомились.
– Если соперники дрова, то кто же мы? – спросил ведущий Дмитрий Губерниев.
– Вот, пожалуйста, показали. Вышел второй состав. Пожалуйста, доказывайте, у вас прекрасный шанс. А они просто ходили по полю.
– А почему?
– Это у них надо спрашивать. Обляков говорит: мы играли в свою игру, у нас все получается. Какая игра? Вот это можно назвать игрой? Это кошмар, ужас какой‑то. Это не игра. За 90 минут вы там чуть-чуть подвигались.
Я про ошибки я вообще молчу. По такой сборной мы вообще должны проходиться – 3:0 или 4:0.
Миранчуки ходили по полю? Ходили. Джикия провалил матч. Два центральных защитника – ужас.
– А зачем тогда приезжали Миранчуки?
– Вот давно хотели посмотреть на Лешку. Посмотрели. Он сидит у себя в Италии на лавке. Он с Кенией не может играть в футбол, – сказал бывший полузащитник сборной России Быстров в студии «Матч ТВ».
Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
правда, Володька уже явно пересидел
Вроде звучит неплохо? Даешь Володьку в президенты!
Хотя все таки одна причина есть: люди пилят бюджетные деньги. На проживании, перелетах и тд
Так же и с футболистами: зарплата капает, зачем усердствовать в никому не нужной игре?
Травму можно получить, и в клубе тебя заменит другой игрок.
Так вот, даже там было интереснее смотреть. Была борьба, хоть какие-то мысли, игроки старались, пару раз даже красивые действия были.