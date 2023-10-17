Быстров о 2:2: «Кения – это дровища, а игроки России ходили по полю. Кошмар. Лешка Миранчук сидит на лавке в Италии, он с Кенией не может играть»

Владимир Быстров жестко раскритиковал сборную России за ничью с Кенией (2:2).

– Рассказывают о матче: спаслись. От кого спаслись-то? Вы понимаете, что сборная Кении сегодня – это просто дрова? Просто дровища!

Они марафонцы хорошие, это факт, но футболисты они плохие. Они недавно только бутсы начали надевать и с мячом познакомились.

– Если соперники дрова, то кто же мы? – спросил ведущий .

– Вот, пожалуйста, показали. Вышел второй состав. Пожалуйста, доказывайте, у вас прекрасный шанс. А они просто ходили по полю.

– А почему?

– Это у них надо спрашивать. Обляков говорит: мы играли в свою игру, у нас все получается. Какая игра? Вот это можно назвать игрой? Это кошмар, ужас какой‑то. Это не игра. За 90 минут вы там чуть-чуть подвигались.

Я про ошибки я вообще молчу. По такой сборной мы вообще должны проходиться – 3:0 или 4:0.

Миранчуки ходили по полю? Ходили. Джикия провалил матч. Два центральных защитника – ужас.

– А зачем тогда приезжали ?

– Вот давно хотели посмотреть на Лешку. Посмотрели. Он сидит у себя в Италии на лавке. Он с Кенией не может играть в футбол, – сказал бывший полузащитник сборной России Быстров в студии «Матч ТВ».

Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱

Игра: проверьте свою футбольную орфографию