Миранчук сыграл 56 минут за «Аталанту» в сезоне, выйдя на замену 3 раза за 9 матчей. Сегодня его не выпустили со «Спортингом»

Теги Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Лига Европы УЕФА Сборная России по футболу Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук провел в запасе очередной матч «Аталанты».

27-летний полузащитник сборной России не попал в стартовый состав и не вышел на замену в матче группового этапа Лиги Европы «Спортинг» – «Аталанта» (1:2).

В этом сезоне клуб из Бергамо провел 9 матчей, одержал 6 побед, потерпел 2 поражения и один раз сыграл вничью.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини лишь трижды выпускал на поле Алексея – дважды в Серии А, один раз в Лиге Европы.

За три матча Миранчук провел на поле в сумме 56 минут без учета добавленного времени.

В 4 последних матчах команды россиянин лишь раз вышел на замену – на 18 минут против «Вероны» (1:0). Его подробная статистика доступна здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mishakmv96
Ответ Groondler
Кто в курсах, а кто у него сейчас там конкурент на его позиции? Иличич ушел вроде... и чего не устраивает тренера? То, что Леша в прессинг и оборону не может?
Его главный конкурент - это Гасперини, который не отпускает Лёшу и не даёт ему играть
+73
-4
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Ответ mishakmv96
Его главный конкурент - это Гасперини, который не отпускает Лёшу и не даёт ему играть
+++
Дед вообще поехавший
И самому не нужен был, и к другим не отпустил
Теперь маринует

Жаль, что к такому ушлепку попал Леша
+65
-4
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тиджани Бабангида
Гасперини непостижим.Алексею место в основе он не обещал,но шансы себя проявить у Миранчука еще обязательно будут
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svft
- Приведи Миранчука.
- Миранчук спит...
- Ну так разбуди его!
(с)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tallahassee22
У меня больше вопрос к агенту Миранчука, который тут больше в РПЛ Локомотивскими ребятами занят. Чем Шпинем занимался все лето? Миранчук по европейским меркам хороший футболист, неужели не было возможности пристроить Лешу куда нибудь во Франции, средний клуб Испании, в Германии довольно таки атакующий и динамичный футбол. Условный Лион идет на последнем месте, мог бы там попробовать себя показать, ну достаточно в Европе команд, где Алексей бы играл, как в том году в Торино.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groondler
Кто в курсах, а кто у него сейчас там конкурент на его позиции?
Иличич ушел вроде...

и чего не устраивает тренера? То, что Леша в прессинг и оборону не может?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Надо уходить
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VanyaVanya063
Походу у Гасперини биполярочка похлеще чем у Иличича, так замариновал Малиновского а сейчас помимо Миранчука начинает и Пашалича губить на скамейке…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tallos
Валить Лёхе надо. Забить на ЗП
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
An Kr
в старт не попадает, а на замену не выпускают потому что Аталанта оборону меняет во втором тайме, постоянно ведет и играет уже на удержание.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kirkorofff
Ответ Groondler
Кто в курсах, а кто у него сейчас там конкурент на его позиции? Иличич ушел вроде... и чего не устраивает тренера? То, что Леша в прессинг и оборону не может?
Вероятно Де Кателаре
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Гребнев
Ответ Killiannnn
А Леша такой крутой, что его не захотел выкупать Торино. Его оставили для ротации, это обычная практика
Удивительно, "Торино" почему-то не захотел платить 12 миллионов за игрока с годом контракта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kodgong
Ответ King_X
+++ Дед вообще поехавший И самому не нужен был, и к другим не отпустил Теперь маринует Жаль, что к такому ушлепку попал Леша
скажите спасибо суперагенту арустамяну, который порекомендовал скрипачу ехать в команду разнорабочих.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий