Миранчук сыграл 56 минут за «Аталанту» в сезоне, выйдя на замену 3 раза за 9 матчей. Сегодня его не выпустили со «Спортингом»
Алексей Миранчук провел в запасе очередной матч «Аталанты».
27-летний полузащитник сборной России не попал в стартовый состав и не вышел на замену в матче группового этапа Лиги Европы «Спортинг» – «Аталанта» (1:2).
В этом сезоне клуб из Бергамо провел 9 матчей, одержал 6 побед, потерпел 2 поражения и один раз сыграл вничью.
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини лишь трижды выпускал на поле Алексея – дважды в Серии А, один раз в Лиге Европы.
За три матча Миранчук провел на поле в сумме 56 минут без учета добавленного времени.
В 4 последних матчах команды россиянин лишь раз вышел на замену – на 18 минут против «Вероны» (1:0). Его подробная статистика доступна здесь.
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Дед вообще поехавший
И самому не нужен был, и к другим не отпустил
Теперь маринует
Жаль, что к такому ушлепку попал Леша
- Миранчук спит...
- Ну так разбуди его!
(с)
Иличич ушел вроде...
и чего не устраивает тренера? То, что Леша в прессинг и оборону не может?