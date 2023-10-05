Миранчук сыграл 56 минут за «Аталанту» в сезоне, выйдя на замену 3 раза за 9 матчей. Сегодня его не выпустили со «Спортингом»

Алексей Миранчук провел в запасе очередной матч «Аталанты».

27-летний полузащитник сборной России не попал в стартовый состав и не вышел на замену в матче группового этапа «Спортинг» – « » (1:2).

В этом сезоне клуб из Бергамо провел 9 матчей, одержал 6 побед, потерпел 2 поражения и один раз сыграл вничью.

Главный тренер «Аталанты» лишь трижды выпускал на поле – дважды в Серии А, один раз в Лиге Европы.

За три матча Миранчук провел на поле в сумме 56 минут без учета добавленного времени.

В 4 последних матчах команды россиянин лишь раз вышел на замену – на 18 минут против «Вероны» (1:0). Его подробная статистика доступна здесь.

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