Мостовой о Миранчуке и 2:2 с Кенией: «Леша провел плохой матч, выпадал из игры. Зачем приезжал тогда?»
Александр Мостовой недоволен игрой Алексея Миранчука в матче Россия — Кения (2:2).
«Не знаю, хотел ли Миранчук приезжать в сборную. По его игре нельзя сказать, что он был заинтересован в этом. Леша провел плохой матч, выпадал из игры. Действует очень вальяжно на поле, лениво. Зачем приезжал тогда?
Понятно, что он без игровой практики, не все ладится в «Аталанте», но на фоне сборной Кении надо показывать свой уровень», — сказал экс-игрок сборной России.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Да много кто выпал, сыгранности нет, состав ротируется, криминала не вижу, все так себе сыграли. Но уверен, если понадобится, сыграют лучше.
Это комментарий в Спорт-Экспрессе об игре Мостового в товарищеском матче против Эстонии в марте 2002 г. (Россия проиграла 1:2). Александр, так зачем в сборную приезжал?
Если по сути вопроса, Карпин вызвал Миранчука, тот согласился. Для него было важно встретиться с братом и поиграть вместе, вернуться в сборную спустя 2 года. Получилось в целом слабо для обоих братьев, хотя несколько эпизодов было интересных. Леша дал классный разрезающий пас на Мухина с Камеруном, когда Макс забил, но немного забежал в офсайд. У Антона тоже был шанс в концовке, но запутался в ногах и защитник выбил. Даже в провальном первом тайме с Кенией были потенциально опасные закидушки Леши на Соболева, но не хватило наигранности и взаимопонимания. В общем, мастерство и светлая голова у Миранчука никуда не делись, но игрового тонуса категорически не хватает. Те же Пиняев и Обляков, которые в тонусе и форме, когда вышли с Кенией, резко добавили скорости и остроты
А если серьёзно, ну отказался бы он от вызова, сразу и в него, и в брата, да вообще на всю семью полетели бы какахи от поцреотов, чиновников и прочего сброда. Парняге нужно место в Аталанте выгрызать, может морально немного перевести дух, а он должен в этом трэше участие принимать.