Мостовой о Миранчуке и 2:2 с Кенией: «Леша провел плохой матч, выпадал из игры. Зачем приезжал тогда?»

Александр Мостовой недоволен игрой Алексея Миранчука в матче Россия — Кения (2:2).

«Не знаю, хотел ли приезжать в сборную. По его игре нельзя сказать, что он был заинтересован в этом. Леша провел плохой матч, выпадал из игры. Действует очень вальяжно на поле, лениво. Зачем приезжал тогда?

Понятно, что он без игровой практики, не все ладится в «Аталанте», но на фоне сборной Кении надо показывать свой уровень», — сказал экс-игрок сборной России.

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