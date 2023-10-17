Мостовой о Миранчуке и 2:2 с Кенией: «Леша провел плохой матч, выпадал из игры. Зачем приезжал тогда?»

Теги Сборная России по футболу Александр Мостовой сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Алексей Миранчук Футбол

Александр Мостовой недоволен игрой Алексея Миранчука в матче Россия — Кения (2:2).

«Не знаю, хотел ли Миранчук приезжать в сборную. По его игре нельзя сказать, что он был заинтересован в этом. Леша провел плохой матч, выпадал из игры. Действует очень вальяжно на поле, лениво. Зачем приезжал тогда?

Понятно, что он без игровой практики, не все ладится в «Аталанте», но на фоне сборной Кении надо показывать свой уровень», — сказал экс-игрок сборной России.

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15 комментариев

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Gleb
Александр, а вы зачем в Португалию приезжали летом 2004 года?
+22
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T622222
Погода отличная там и погулять можно
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Клирик
А Джикия с Бариновым отлично сыграли значит?
Да много кто выпал, сыгранности нет, состав ротируется, криминала не вижу, все так себе сыграли. Но уверен, если понадобится, сыграют лучше.
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1OOOOOO
За Сельту Мостовой Александр играл здорово, за сборную - гораздо хуже. Первый вопрос: зачем приезжал? Второй: зачем гонит на Миранчука, если сам в сборной ничего не показывал?
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teddy10
"Сыграл ниже своих возможностей. Запомнился лишь выполнением стандартных положений, из которых команда выгоды не извлекла"
Это комментарий в Спорт-Экспрессе об игре Мостового в товарищеском матче против Эстонии в марте 2002 г. (Россия проиграла 1:2). Александр, так зачем в сборную приезжал?
Если по сути вопроса, Карпин вызвал Миранчука, тот согласился. Для него было важно встретиться с братом и поиграть вместе, вернуться в сборную спустя 2 года. Получилось в целом слабо для обоих братьев, хотя несколько эпизодов было интересных. Леша дал классный разрезающий пас на Мухина с Камеруном, когда Макс забил, но немного забежал в офсайд. У Антона тоже был шанс в концовке, но запутался в ногах и защитник выбил. Даже в провальном первом тайме с Кенией были потенциально опасные закидушки Леши на Соболева, но не хватило наигранности и взаимопонимания. В общем, мастерство и светлая голова у Миранчука никуда не делись, но игрового тонуса категорически не хватает. Те же Пиняев и Обляков, которые в тонусе и форме, когда вышли с Кенией, резко добавили скорости и остроты
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Сергей Ефимов
Ответ Gleb
Александр, а вы зачем в Португалию приезжали летом 2004 года?
Туризм
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Overkiller
П... у него логика, конечно...
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Сергей Орлов
Он же говорил, что не собирается смотреть, а тут заключение по игроку выдаёт)
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Кирилл Куминский
а он тут причем, тут Карпину надо вопрос задавать
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Dart_Yoda
Глупости Мостовой говорит. Конечно хотел! А кто не хочет поучаствовать в таком матче да на такой арене? Говорят, Бэкхем , Роналдиньо и дель Пьеро тоже хотели сыграть, но заиграны за другие сборные.

А если серьёзно, ну отказался бы он от вызова, сразу и в него, и в брата, да вообще на всю семью полетели бы какахи от поцреотов, чиновников и прочего сброда. Парняге нужно место в Аталанте выгрызать, может морально немного перевести дух, а он должен в этом трэше участие принимать.
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Док163
так Миранчук поэтому и в Атланте не играет. Сколько игр с ним не смотрел, в 99% выглядел , как инородное тело на поле. Никто не говорит, что у него нет навыков и техники. Но понимания тактических решений нет от слова совсем. Ну и не умеет себя правильно позиционировать на поле.
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1OOOOOO
Ответ Gleb
Александр, а вы зачем в Португалию приезжали летом 2004 года?
Португалия рядом с Испанией, поэтому Царь снизошёл.
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