Тим Шервуд: «Тен Хаг тянет «МЮ» назад – он просто выпускает игроков и надеется, что суперзвезда выиграет ему матч. Нужно оценивать его так, словно они проиграли «Брентфорду»

Тим Шервуд считает, что Эрик тен Хаг сдерживает прогресс «Ман Юнайтед».

На старте сезона у «Манчестер Юнайтед» 6 поражений в 11 матчах.

«Тен Хаг тянет клуб назад. Не считаю, что он достаточно хорошо работает.

Не думаю, что эти поздние голы [в матче с « »] сделали тен Хага лучше как тренера. Нужно оценивать его так, словно они проиграли этот матч. Тен Хаг не оценивает всех игроков одинаково. Он просто выпускает их на поле и надеется, что одна из суперзвезд выиграет для него матч.

Когда говорят о том, что проблема « » заключается в Глейзерах, – это звучит как бесплатная карта «Выйти из тюрьмы» (элемент настольной игры «Монополия», который стал популярной метафорой чего-то, что поможет выбраться из нежелательной ситуации – Sports.ru). Без разницы, кто владеет клубом или руководит им.

Важно то, что этих игроков переиграла команда, находящаяся в самом низу таблицы, и такое случалось несколько раз в этом сезоне. Это зависит от тренера», – сказал бывший тренер «Тоттенхэма» и «Астон Виллы» в подкасте No Tippy Tappy Football.

Следующую игру «Манчестер Юнайтед» проведет завтра, 21 октября – в гостях против «Шеффилд Юнайтед».

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