Тим Шервуд: «Тен Хаг тянет «МЮ» назад – он просто выпускает игроков и надеется, что суперзвезда выиграет ему матч. Нужно оценивать его так, словно они проиграли «Брентфорду»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Глейзеры Тим Шервуд Брентфорд Эрик тен Хаг Футбол

Тим Шервуд считает, что Эрик тен Хаг сдерживает прогресс «Ман Юнайтед».

На старте сезона у «Манчестер Юнайтед» 6 поражений в 11 матчах.

«Тен Хаг тянет клуб назад. Не считаю, что он достаточно хорошо работает.

Не думаю, что эти поздние голы [в матче с «Брентфордом»] сделали тен Хага лучше как тренера. Нужно оценивать его так, словно они проиграли этот матч. Тен Хаг не оценивает всех игроков одинаково. Он просто выпускает их на поле и надеется, что одна из суперзвезд выиграет для него матч.

Когда говорят о том, что проблема «Ман Юнайтед» заключается в Глейзерах, – это звучит как бесплатная карта «Выйти из тюрьмы» (элемент настольной игры «Монополия», который стал популярной метафорой чего-то, что поможет выбраться из нежелательной ситуации – Sports.ru). Без разницы, кто владеет клубом или руководит им.

Важно то, что этих игроков переиграла команда, находящаяся в самом низу таблицы, и такое случалось несколько раз в этом сезоне. Это зависит от тренера», – сказал бывший тренер «Тоттенхэма» и «Астон Виллы» в подкасте No Tippy Tappy Football.

Следующую игру «Манчестер Юнайтед» проведет завтра, 21 октября – в гостях против «Шеффилд Юнайтед».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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15 комментариев

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Борис Энгельгардт
завтра 3-1 одолеют Шеффилд и ветки МЮ опять утонут в слюнях ТенХаго-фанов
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Алекс Мелкумян
Это не тот физрук, который с Астон Виллой вылетел и после этого не тренировал?
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Street Fighter
Ответ Борис Энгельгардт
завтра 3-1 одолеют Шеффилд и ветки МЮ опять утонут в слюнях ТенХаго-фанов
Ой, а если проиграют, то ветки утонут в «ТенХаго-хейтерах»)) не надо говорить так, как будто вы не одинаковые все) Что фанаты, что хейтеры. Одно и тоже, вообще ничем не отличаетесь. Просто одни вылезают после побед, а другие после поражений. Вся разница
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BZB
А Тима Шервуда надо оценивать, что он отлично справился в Тоттенхэме.
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Люблю Марго Робби
Ответ УльтраПравый
Мне изначально он не нравился, да и в раздевалке бардак судя по всему
Какие варианты? МЮ сколько уже поменял тренеров, а игры как не было так и нет на протяжении уже больше чем 10 лет
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Владимир Владимир
Назад? Куда ещё назад-то? Итак было не густо с делами, тут оказывается ещё дальше топят команду. Осталось только в Чемпионшип
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kaviknat
Мне интересно, как много таких якобы специалистов, оценивают карьеру САФа в свете "проигрыша" МЮ Баварии в 99?
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УльтраПравый
Ответ Люблю Марго Робби
Какие варианты? МЮ сколько уже поменял тренеров, а игры как не было так и нет на протяжении уже больше чем 10 лет
Надо было Гвардиоле насыпать больше чем шейхи)) Дело не только в Глейзерах, хотя и в них тоже
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Люблю Марго Робби
Ответ УльтраПравый
Надо было Гвардиоле насыпать больше чем шейхи)) Дело не только в Глейзерах, хотя и в них тоже
Так лысый не дурак пошёл туда где есть чёткая структура управления, а в МЮ цирк начался с уходом Ферги, Вудворт один чего стоит, хотя ему замену в лице Мерто "достойную" нашли
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Алекс Мелкумян
Ответ mootoo
этот тот чел, который закрыл Зидану дорогу в Блэкберн Роверс в 1995 ))
и разнимал Ле Со и Бэтти
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mootoo
Ответ Алекс Мелкумян
и разнимал Ле Со и Бэтти
да, олдскул
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madaev
Ответ kaviknat
Мне интересно, как много таких якобы специалистов, оценивают карьеру САФа в свете "проигрыша" МЮ Баварии в 99?
МЮ то не смотрелся как мусор против Баварии, и не играл у себя дома, и не черт возьми с Брентфордом а Баварией
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