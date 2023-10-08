Эрик тен Хаг: «В футболе либо ты съедаешь соперника, либо он тебя. В этом сезоне другие слишком часто были голоднее «МЮ», так быть не должно. Приносить пользу нужно ежесекундно»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брентфорд Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» недостаточно голоден.

7 октября манкунианцы одержали волевую победу над «Брентфордом» – 2:1.

«Когда не справляешься с давлением – не играй.

У нас очень опытные футболисты, футболисты высокого уровня, так что они должны брать ответственность на себя. В футболе либо ты съедаешь соперника, либо он тебя. И слишком часто в первой части этого сезона нас съедали те, кто голоднее. Такого быть не должно. Каждый футболист должен приносить пользу ежесекундно. Таковы требования, таков стандарт, когда это происходит – получается решительно настроенная команда, как в прошлом сезоне.

Сейчас мы не всегда настроены решительно, и за это нас наказывали. Это необходимо изменить.

Мы не позволяли «Брентфорду» бить по воротам и сами создали несколько моментов, но затем произошла привычная история: мы пропустили гол в решающий момент, приняв совершенно ошибочное решение. За такие подарки в футболе топ-уровня наказывают. У нас слишком хорошие футболисты для таких ошибок.

Но мы показали свой характер. Этот матч может стать поворотным, но все зависит от нас», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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15 комментариев

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Vovker
Сколько пафоса после одной победы, добытой везением, индивидуальным перфомансом игроков и обескураженностью соперника, но никак не тренерской работой🤡
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k1rr
порой это уже начинает напоминать какое-то инфоцыганство)
+9
-2
+7
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rigobersong
Тренировки, тактический рисунок, развитие игроков, разбор соперника? Нет!

Дух, голод, отдать жизнь, за себя и за Сашку! Да!
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Born is the King
10хаг: "Бицца-бороцца , в атаке пошире в защите поуже "
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Zlatan Ibra
Ну что и требовалось доказать, поставленной игрой команады Тен Хаг не мог ничего сказать два с половиной месяца, и тут отскочил на последних минутах, и понеслись гениальные высказывания одно за другим.
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Чёрный тюльпан
Долго ещё болтать будешь после всего-то победы на Брентфордом, который в хвосте таблицы? Не Сити победили и вышли на первое место, это не переломный момент, а лишь отсрочка неизбежного - пинка под зад тебе из клуба. Иди и команду лучше готовь, 2 недели впереди, чтобы ситуацию изменить, иначе и до матча с Ливерпулем не доживёшь, что Клоппа лишат возможности 16 декабря казнить очередного тренера МЮ.
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#SharkTeam
Кажется в пригороде завелся новый философ
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stif 95
речи про естественный отбор пошли, в мире существует два вида людей волки и овцы итд итп бебебебе иди домой лысый шарлатан
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seventh_devil
Вспомнилось «Бывает что ты ешь медведя, а бывает что медведь ест тебя» Большой Лебовски
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Тима Мамхяг
Ответ Zlatan Ibra
Ну что и требовалось доказать, поставленной игрой команады Тен Хаг не мог ничего сказать два с половиной месяца, и тут отскочил на последних минутах, и понеслись гениальные высказывания одно за другим.
Толлько Старый состав и Мак том 🤘Царь погоняло слелал👌
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Тима Мамхяг
Не протвою честь Это забил Царь ямк
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Team_Coach
Скоро в отставку отправят. Напоминает тех, кто много болтает, но на деле игру не поставил. Состав мощный, но какая-то дичь под его руководством. Сначала была эйфория, потом рейтинг поднял себе за счет исключения Роналду, а сейчас что мешает дать результат? Либо его дружно уже сливает команда 🤷🏻‍♂️
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