Эрик тен Хаг: «В футболе либо ты съедаешь соперника, либо он тебя. В этом сезоне другие слишком часто были голоднее «МЮ», так быть не должно. Приносить пользу нужно ежесекундно»

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» недостаточно голоден.

7 октября манкунианцы одержали волевую победу над « » – 2:1.

«Когда не справляешься с давлением – не играй.

У нас очень опытные футболисты, футболисты высокого уровня, так что они должны брать ответственность на себя. В футболе либо ты съедаешь соперника, либо он тебя. И слишком часто в первой части этого сезона нас съедали те, кто голоднее. Такого быть не должно. Каждый футболист должен приносить пользу ежесекундно. Таковы требования, таков стандарт, когда это происходит – получается решительно настроенная команда, как в прошлом сезоне.

Сейчас мы не всегда настроены решительно, и за это нас наказывали. Это необходимо изменить.

Мы не позволяли «Брентфорду» бить по воротам и сами создали несколько моментов, но затем произошла привычная история: мы пропустили гол в решающий момент, приняв совершенно ошибочное решение. За такие подарки в футболе топ-уровня наказывают. У нас слишком хорошие футболисты для таких ошибок.

Но мы показали свой характер. Этот матч может стать поворотным, но все зависит от нас», – сказал главный тренер « ».

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