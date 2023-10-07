«МЮ» впервые выиграл матч АПЛ, проигрывая к 90-й минуте. Мактоминей забил на 93-й и 97-й
«Манчестер Юнайтед» совершил самый поздний камбэк за время выступлений в АПЛ.
Команда Эрика тен Хага сегодня дома обыграла «Брентфорд» (2:1) в 8-м туре чемпионата Англии.
Гости открыли счет на 26-й минуте. Вышедший на замену хавбек Скотт Мактоминей ответил голами на 93-й и 97-й минутах.
«МЮ» впервые одержал победу в матче АПЛ, проигрывая к 90-й минуте.
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Поздравляю конечно, но лучше уж без балласта, в виде 10 Хагов
максимум добавляли 4минуты.