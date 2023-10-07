«МЮ» впервые выиграл матч АПЛ, проигрывая к 90-й минуте. Мактоминей забил на 93-й и 97-й

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия рекорды Брентфорд Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» совершил самый поздний камбэк за время выступлений в АПЛ.

Команда Эрика тен Хага сегодня дома обыграла «Брентфорд» (2:1) в 8-м туре чемпионата Англии.

Гости открыли счет на 26-й минуте. Вышедший на замену хавбек Скотт Мактоминей ответил голами на 93-й и 97-й минутах.

«МЮ» впервые одержал победу в матче АПЛ, проигрывая к 90-й минуте. 

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36 комментариев

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Отец Абду
Мактоминей походу единственный кому не пофиг , вот кто за эмблему бьется, даже с лавки играя...
+55
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+53
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BiVG
Ферги-тайм устроили в поддержку Ферги
+17
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Любезный Коссутий
Ответ Роман
Господин Морган уже был на низком старте. Но что-то пошло не так. Бавария это проходила.
а ведь 100% уже строчил черновик
+13
-2
+11
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Мохнатый55
Фанаты Роналду уже заготовили уйму текстов с проклятиями в адрес тег Хага, но Скотт все испортил.
+20
-13
+7
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Valik Slovo
Ответ Отец Абду
Мактоминей походу единственный кому не пофиг , вот кто за эмблему бьется, даже с лавки играя...
Только вот играть не дают почти(
+6
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+6
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Роман
Господин Морган уже был на низком старте. Но что-то пошло не так. Бавария это проходила.
+9
-6
+3
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А.В. Бубнов
Ответ Rock-n-Rolla
одно историческое достижение за другим... а они еще шотландца признали лучшим тренером в истории клуба, мдаааа
Явно поторопились.
Ещё и Сульшера, лучшего тренера оставили за бортом
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Isa Babaev
Ответ Мохнатый55
Фанаты Роналду уже заготовили уйму текстов с проклятиями в адрес тег Хага, но Скотт все испортил.
Это не отменяет того факта, что МЮ ужасен на старте сезона
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Очевидное невероятное
не болельщик Мю, но поздравляю, молодцы
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Domian
Не свезло клубничной фан базе, не получится свое полено пофорсить)
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Сурен Мардиросян
Ответ Любезный Коссутий
а ведь 100% уже строчил черновик
Может даже с ехидной рожей👺 переписывал набело
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Александр Мариус
шикарно. дайте тенхагу поработать
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А.В. Бубнов
Прям вполне официальный фергитайм)
Поздравляю конечно, но лучше уж без балласта, в виде 10 Хагов
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Пирс Морган
Ответ Любезный Коссутий
а ведь 100% уже строчил черновик
Есть такое
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Иван Есев
Гений Тен Хаг поднял МЮ с колен, дайте ему поработать!
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Мукунку хороший
Лысый был на волоске)
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jexOn
Такие рекорды я одобряю. А не тот, который мог случиться, если бы проиграли.
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krasno-siniyman
Выключил игру на 95 минуте)
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xion76
Отскочили знатно...
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Фанат спорта01
Ответ corazón blanco
На самом деле удивлен, особенно если учесть, что Юнайтед всегда славился Ферги-таймом.
ну раньше забить 2гола в доп время было сложно.
максимум добавляли 4минуты.
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ariuntrius
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Симпатичная ледибой, только причем тут футбол и Мю ?
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hulk&boloto
Ответ Мукунку хороший
Лысый был на волоске)
...который разорвёт в следующем туре)
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Snup4ic
Ответ Промах Мораты
Отскок юнайтед. Даже ничью не заслужили
больше ударов, больше ударов в створ, больше владение, больше xG, это называется отскок?
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Бенисио Дель Пьеро
Тен Хаг тайм
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skxgpkt7xn
хоть в чем-то за 10 лет обошли Сэра Алекса 👏🏽
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