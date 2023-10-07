Тен Хаг про 2:1 с «Брентфордом»: «Горд «МЮ». Наш менталитет и терпение помогли победить»
Эрик тен Хаг доволен волевой победой над «Брентфордом» (2:1).
«Я очень горжусь командой. Описать это чувство [после камбэка]... Я не могу. Но могу сказать, что это прекрасное чувство.
Было много положительных моментов, но когда ты пропускаешь такой гол, ты вселяешь в соперника уверенность. Наш менталитет и особенно терпение позволили нам победить.
Знаю, что нам предстоит еще много работы, но мы можем наслаждаться победой. У нас хорошая команда, у нас отличные игроки», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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