Тен Хаг про 2:1 с «Брентфордом»: «Горд «МЮ». Наш менталитет и терпение помогли победить»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брентфорд Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг доволен волевой победой над «Брентфордом» (2:1).

«Я очень горжусь командой. Описать это чувство [после камбэка]... Я не могу. Но могу сказать, что это прекрасное чувство.

Было много положительных моментов, но когда ты пропускаешь такой гол, ты вселяешь в соперника уверенность. Наш менталитет и особенно терпение позволили нам победить.

Знаю, что нам предстоит еще много работы, но мы можем наслаждаться победой. У нас хорошая команда, у нас отличные игроки», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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78 комментариев

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kusto
Очень, очень (очень!) хочется видеть рисунок игры. Не дух, не ферги-таймы, не веру, не что либо ещё метафизическое. Игру.
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Фёдор Кузнецов
Такие победы часто удерживают слабых тренеров на постах, в них нет тренерской мысли, но есть результат
+53
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Вечно Молодой
Господи, до чего же беззуб в атаке МЮ...
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MU4evainmyheart!!!
Ответ Хан Сахан
Когда МЮ проигрывает, Тен Хаг говорит «они» Когда выигрывает - «мы»
Чё лечишь-то? Тен Хаг всегда говорит "мы, нам". Хейтеры занимаются уже полной отсебятиной.
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bentornato158@gmail.com
Вся команда злится на Мактоминея, ведь все шло по плану)
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Алексей Драган
Ответ Вечно Молодой
Господи, до чего же беззуб в атаке МЮ...
ну если в твоём представлении команда которая атакует одним флангом , потому что правый полностью отсутствует , перегружает левый фланг , и расчитывает на пасы от каземиро с центра в штрафную , может быть остра в атаке , я тогда не знаю чего ты ожидаешь от просмотра матчей , трудные времена требуют сложных решений , каждый матч у него ЛЗ новый игрок , а не продуктивный и острый шоу , билдап 10хага отсутствует ( Нет шоу и Лисандро ) каждый матч ,пока не будет полноценной основы и вариации с заменами исходя из этого будет как качели. Наберитесь терпения , они всегда вылазили из задницы и сейчас это сделают , пусть не самый сильный клуб АПЛ , но это МЮ.
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Nico Boi
"А еще есть Скотт Мактомини, который разрывает в сборной, но я буду его мариновать на лавке, потому что он не прошёл через Аякс"
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Street Fighter
Ответ kusto
Очень, очень (очень!) хочется видеть рисунок игры. Не дух, не ферги-таймы, не веру, не что либо ещё метафизическое. Игру.
Абсолютно тоже самое писали и когда Сульшер тренировал команду, что он не тренер, что он говорит постоянно про какой-то дух Юнайтед, а никакой тактики и игры нет… вот один в один) Зато сейчас про него по-другому тут поют. Вот и посмотрим, что будет дальше.
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Чёрный тюльпан
Ответ Street Fighter
Абсолютно тоже самое писали и когда Сульшер тренировал команду, что он не тренер, что он говорит постоянно про какой-то дух Юнайтед, а никакой тактики и игры нет… вот один в один) Зато сейчас про него по-другому тут поют. Вот и посмотрим, что будет дальше.
Про Сульшера писали, что он уже утомил зеркалить соперников, которые сильнее, играя при этом 2-м номером, как последние трусы, а когда команды были уже слабее МЮ, то его пинали за полнейшие отсутствие позиционной игры. Команда банально не могла комбинации ни одной придумать, чтобы заковырять мяч, всё на индивидуальном мастерстве игроки решали зачастую. У тен Хага вообще другая ситуация: нет ни обороны, ни атаки, так при этом ещё и функционально команда выглядит измученной. Тут даже заикаться про какой-то рисунок или тактику не стоит, их попросту нет в зародыше.
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Интеллигентный колхозник
Громковаты слова для победы дома над таким соперником…
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Street Fighter
Абсолютно тоже самое писали и когда Сульшер тренировал команду, что он не тренер, что он говорит постоянно про какой-то дух Юнайтед, а никакой тактики и игры нет… вот один в один) Зато сейчас про него по-другому тут поют. Вот и посмотрим, что будет дальше.
Ну во времена сульшера хоть была видна модель игры , команда играла в контратакующий футбол вынесла ПСЖ в ответной встрече вытащив игру с 0-2 , побеждала сити гвардиолы чаще любого другого тренера 4 побед из 5 матчей в сезоне , и только за половину плохого сезона его выперли хотя думаю нужно было ему еще дать 1-2 года времени , а сейчас врядли кто нибудь видит модель игры на поле игроки делают что хотят , а про обстановку в самом клубе я вообще молчу вечные скандалы и тд и тп
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Евгений Есиков
Ответ kusto
Очень, очень (очень!) хочется видеть рисунок игры. Не дух, не ферги-таймы, не веру, не что либо ещё метафизическое. Игру.
А ее как не было так и нет с 2014 года...
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Men77
Ответ Хан Сахан
Когда МЮ проигрывает, Тен Хаг говорит «они» Когда выигрывает - «мы»
примеры есть?
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UseR
Ты то чучело причем здесь? Говорящая голова
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Street Fighter
Ответ Хан Сахан
Когда МЮ проигрывает, Тен Хаг говорит «они» Когда выигрывает - «мы»
Ничего подобного. Он постоянно говорит, что МЫ должны прибавить в том-то, НАМ ещё нужно сделать это… и тд и тп
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Street Fighter
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Ну во времена сульшера хоть была видна модель игры , команда играла в контратакующий футбол вынесла ПСЖ в ответной встрече вытащив игру с 0-2 , побеждала сити гвардиолы чаще любого другого тренера 4 побед из 5 матчей в сезоне , и только за половину плохого сезона его выперли хотя думаю нужно было ему еще дать 1-2 года времени , а сейчас врядли кто нибудь видит модель игры на поле игроки делают что хотят , а про обстановку в самом клубе я вообще молчу вечные скандалы и тд и тп
Модель игры была после увольнения Моуринью, первые матчей 15. А потом летом 20-го года после возобновления сезона 19/20 после ковида. Но Оле абсолютно также критиковали здесь. Абсолютно также писали, что никакой игры нет. Возможно, ты просто недавно на этом сайте. Что касается матча с ПСЖ, то мы там стояли автобусом, я бы не назвал это выносом
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JimPark
Ответ Александр Попов
ты по человечески можешь говорить или ты ньюфаг? Кто ты дальновидный?
Ten Hag - 10хаг. Откуда 10 здесь появилось надо объяснять? Но затем, рулевой твоей команды стал суперпопулярен после одного матча на Энифилде, и с тех пор многие его называют 7хаг.
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Блуждающий странник
Мактоминэй буквально спас Тен Хага от разговоров об увольнении на время матчей сборных. Так у него будут ещё две недели исправить ситуацию
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Street Fighter
Сегодня команда играла ужасно. Это правда. Но. Она выиграла. И она дала нам гораздо больше чем победу. Она дала какие то невероятные эмоции, ибо таких камбеков не было давно. И эти эмоции нам были очень нужны. И им. Это очень позитивный заряд энергии для всех. И этому надо радоваться. Лучше играть как говно и выиграть, чем играть как говно и проиграть. Тем более, выиграть ВОТ ТАК. Выгрызть победу. Это было нужно
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Василий Питерский
Игры как не было так и нет. Отскок крутой конечно. Но что дальше?
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Street Fighter
Модель игры была после увольнения Моуринью, первые матчей 15. А потом летом 20-го года после возобновления сезона 19/20 после ковида. Но Оле абсолютно также критиковали здесь. Абсолютно также писали, что никакой игры нет. Возможно, ты просто недавно на этом сайте. Что касается матча с ПСЖ, то мы там стояли автобусом, я бы не назвал это выносом
Да вы правы я недавно на этом сайте , и про моура я могу сказать только хорошее чел который выиграл 3 кубка и хоть какой модель игры выстроил в команде и назвал сезон в мю лучшим в карьере , можем только догадываться что за бардак внутри клуба творился после таких слов моура , но хочу сказать что Сульшер продолжил эту модель игры и таким же стилем обыгрывал топ команд и псж и с сити тоже , а про критику могу сказать что именно в этом сайте оказывается очень мало тех кто разбирается в футболе) они наверное смотрят футбол через инстаграм )
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Street Fighter
Ответ Andrew Kolevatykh
На мой взгляд, Сульшера подкосило подписание Роналду. Игру сразу перестроили на подачу снарядов для Криша. Да, забил он немало, но команда перестала прогрессировать, а эти голы вполне могли забить и другие игроки, а может и даже больше. Однако, я не помню какого-то "рисунка игры" при Сульшере. И не понимаю, почему не видят рисунка игры сейчас. Он вполне очевиден. Нюанс в том, что те игроки, что сейчас доступны, не очень хорошо справляются с выполнением установок, поэтому его видно лишь частично. Не знаю почему, но здесь столько людей считают, что игроки ротации должны показывать уровень основы. Это же большой стресс. Можно быть сколько угодно профессионалом, но если тебя взяли в ротацию/запасным, а в итоге бросили в мясорубку, где ты и не адаптировался к команде, не везёт (будем честны: у игроков немало индивидуальных ошибок, из-за которых проигрывались матчи), так ещё и давление из-за результатов. Череда неудач влияет на психологию, и логично, что ни один тренер не сможет что-то такое сказать, чтобы игроки мгновенно обо всем забыли и начали играть как Сити. Ну и игроки ротации не просто так в ротации. Очевидно, что их уровень ниже основы.
Ну да, я вот полностью поддерживаю это мнение
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Алексей Драган
Ответ Street Fighter
Абсолютно тоже самое писали и когда Сульшер тренировал команду, что он не тренер, что он говорит постоянно про какой-то дух Юнайтед, а никакой тактики и игры нет… вот один в один) Зато сейчас про него по-другому тут поют. Вот и посмотрим, что будет дальше.
а чё смотреть , Когда был сульшер я например ждал от него нового духа , днк клуба и все такое. по сути что случилось ? по сути его работу в мю убил Кринж , который ну не как не вписывается в клуб который хочет прессинговать ( со всем уважением к нему , лучшие года давно позади как и тело 18 летнего ) . А так если бы не произошел этот трансфер , не известно куда бы его кривая завела бы . может и стал бы он тем самым кого все так давно ждали, но скажу честно я не припомню команд , которые играли в Контратакующий футбол и с зеркалкой против сильных соперников , и выигрывали чемпионаты. Ведущие клубы сейчас играют в доминирующий футбол , с 3 напами которые меняются между собой , вариантов куча... Таких как сульшер я бы например хотел видеть где то рядом с 10 Хаагом ...
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MU4evainmyheart!!!
Ответ Street Fighter
Кто ж спорит то. Ну давайте хотя бы победе порадуемся. Неважно против кого она. Нельзя быть недовольным и после поражений и после побед
3 очкам я всегда рад, но субъективную критику любимой команды все равно выдам. Вера была в Сульшера. Особенно после 3го и 2гл мест в АПЛ, но третий свой сезон он начал проваливать. Вера была в ЭТХ. Особенно после 1го неплохого сезона, по началу которого я ни на что не надеялся. Но сезон начался 2 месяца назад, а он уже провальный. У МЮ уже 6 поражений. И при победах невнятная игра. Точнее рвотная. Никаких изменений нет в рисунке игры. Когда пришел Артера в Арсенал, то сразу было видно какой он футбол собирается ставить, но исполнители у него были плохого качества. А что ставит Тен Хаг совсем не понятно. А исполнителей он сам подбирал и давал добро на приобретение.
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Любезный Коссутий
собственно, до 90-й минуты был уверен в проигрыше МЮ, и последующей, вероятной, отставкой тренера. но Мак спас и МЮ и Тен Хага. хз хорошо это или плохо, либо это будет переломным моментом, либо просто отсрочкой его отставки
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