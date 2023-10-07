Эрик тен Хаг доволен волевой победой над «Брентфордом» (2:1).

«Я очень горжусь командой. Описать это чувство [после камбэка]... Я не могу. Но могу сказать, что это прекрасное чувство.

Было много положительных моментов, но когда ты пропускаешь такой гол, ты вселяешь в соперника уверенность. Наш менталитет и особенно терпение позволили нам победить.

Знаю, что нам предстоит еще много работы, но мы можем наслаждаться победой. У нас хорошая команда, у нас отличные игроки», – сказал главный тренер « ».

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