Тен Хаг о камбэке с «Брентфордом»: «Этот момент должен стать поворотным для «МЮ». Мы должны перезагрузиться»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брентфорд Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг надеется, что камбэк в матче с «Брентфордом» изменит сезон «МЮ».

«Всегда можно сыграть лучше, но и голы дарить нельзя. У нас были хорошие отрезки, мы подолгу контролировали игру, но на таком уровне нельзя так легко отдавать сопернику голы. Надо быть более ответственными.

По ходу сезона нужно найти такую точку, от которой можно отталкиваться, и я думаю, что мы ее нашли. Эта игра во многом отражает наш старт сезона: ошибка – а затем камбэк, проявление характера. Этот момент должен стать поворотным. Мы знаем, что должны измениться, перезагрузиться», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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25 комментариев

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MU4evainmyheart!!!
Переломный момент будет, когда команда начнет играть в футбол, которого ждут от ЭТХ. Что переломного в том, что Мактоминей забил два поздних гола и спас игру? Другие игроки вдруг осознают каким говном они были? В этом конкретном матче зарешал Мактоминей, а не команда.
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Нос даши конурбаевой
Ну либо тебя, уволят одно из двух
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Ложный Латераль
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Как минимум на спортсе под новостями о МЮ будет поспокойнее. До следующего матча точно.. Мактоминей думаю многим подпортил заготовки для комментариев
Проблема в том, что сами фанаты МЮ не рады от такой победы. Просто пролистай все новости после игры. Они рады камбеку, эмоциям, чуду, но ни в коем случае - игре или идее. Игроки на силе воли и навалом взяли эту игру, респект им за это.
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Natan Pilkin
Боже, это какой-то Архимед

Он нашёл точку опоры

Держитесь за стены, сейчас он перевернёт мир
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Kirill_ur
Похоже сезон будет веселый, валидола с запасом надо покупать.

По матчу - редкий случай этого сезона, когда сработали замены. С выходом Антони, заработал правый фланг, Гарначо добавил агрессии слева.

Ну а Мактомини - тут без слов, два раза в нужное время в нужном месте.

На удивление пара ЦЗ Магвайр - Эванс смотрелась добротно (ладно, не провально). Ждем возвращения Шоу, Уан Бисаки, Варана, Личи. Как раз вовремя пауза на сборные.
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Zlatan Ibra
Ну почалося. Победили благодаря двум голам Мактоминея в добавленное время не балгодаря Тен Хагу, а вопреки. Нсли что, напомню, что МЮ играл с (!) Брентфордом, а не с МанСити или не с Мадридом, например, тренерского в игре не было ничего) Я говорю, сейчас Тен Хаг нараздаёт интервью, расскажет всем, какую крепкую команду он собрал, и как прекрасно всех тут натренировал.
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Бенисио Дель Пьеро
Как минимум на спортсе под новостями о МЮ будет поспокойнее. До следующего матча точно.. Мактоминей думаю многим подпортил заготовки для комментариев
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Sliva
Уже когда то слышали подобное😔😅
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Всеволод Коледенков
Ответ Ложный Латераль
Проблема в том, что сами фанаты МЮ не рады от такой победы. Просто пролистай все новости после игры. Они рады камбеку, эмоциям, чуду, но ни в коем случае - игре или идее. Игроки на силе воли и навалом взяли эту игру, респект им за это.
Ну вот с Кристал Пэлас, игра и преимущество были до удаления, что-то никто этого не запомнил, а запомнили только результат. Лично у меня могут появиться вопросы к лысому, когда хотя бы три матча у него будет оптимальный состав и игра не изменится
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Spail
Ответ Ложный Латераль
Проблема в том, что сами фанаты МЮ не рады от такой победы. Просто пролистай все новости после игры. Они рады камбеку, эмоциям, чуду, но ни в коем случае - игре или идее. Игроки на силе воли и навалом взяли эту игру, респект им за это.
Не рад победе команды - иди болей за другую, какой ты фанат
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Джони Две Куртки
Ответ Ложный Латераль
Проблема в том, что сами фанаты МЮ не рады от такой победы. Просто пролистай все новости после игры. Они рады камбеку, эмоциям, чуду, но ни в коем случае - игре или идее. Игроки на силе воли и навалом взяли эту игру, респект им за это.
с таким привозилой в центре как Каземиро тяжело что либо ждать. вообще ужасный сезон начался у него. сколько привозов. плюс вся основная оборона в лазарете, это ужас.
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Алексей Драган
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Как минимум на спортсе под новостями о МЮ будет поспокойнее. До следующего матча точно.. Мактоминей думаю многим подпортил заготовки для комментариев
я тебе скажу так Я сейчас в ЮК нахожусь в Хартпуле , так вот они когда сравняли и забили победный это экстренно начали передавать по всем новостям репортёры , хотя была трансляция совершенно другого матча, на МЮ просто колоссальное давление которое исходит отовсюду. И это странно , единственное место где о них не говорят это наверное Ливерпуль и Лидс.
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dimamak10
Ответ Ложный Латераль
Проблема в том, что сами фанаты МЮ не рады от такой победы. Просто пролистай все новости после игры. Они рады камбеку, эмоциям, чуду, но ни в коем случае - игре или идее. Игроки на силе воли и навалом взяли эту игру, респект им за это.
А чему радоваться то ? Понимаю весь Матч давили бы и закономерно вырвали победу , а тут непонятно что. Игры нет кто плохо начал этот сезон продолжают постоянно выходить в старте. Я от победы Краснодара получил больше эмоций чем от МЮ хотя за МЮ болею дольше чем существует Краснодар
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Иван Лапин
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Как минимум на спортсе под новостями о МЮ будет поспокойнее. До следующего матча точно.. Мактоминей думаю многим подпортил заготовки для комментариев
ого, еле выиграли у 15 команды лиги, вот это достижения.
ну всё, тенхаг гений
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Акира_1
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Как минимум на спортсе под новостями о МЮ будет поспокойнее. До следующего матча точно.. Мактоминей думаю многим подпортил заготовки для комментариев
Наоборот все рады тому, что МЮ сохранил своего менеджера 😄
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TiGra
Легкая победа)
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Eclatsport
И он комментирует матчи МЮ. Просто сука
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Eclatsport
Убирайте дебила с матча, пожалуйста. Какой же он дурак
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Someone from Internet
Через 10 лет статья на спортсе: «Тот самый переломный момент Тен Хага в МЮ. Когда это было?»
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Eclatsport
Дебил комментатор
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Someone from Internet
Чтобы начать побеждать уверенно, для начала надо сделать так, чтобы команда бежала. А они еле ноги волочат пока в каждом матче. Тупо не знают, что делать с мячом, как итог постоянные перебрасывания с одного фланга на другой. В конце навес или прострел в никуда. Слишком много брака в обычных передачах.
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