Тен Хаг о камбэке с «Брентфордом»: «Этот момент должен стать поворотным для «МЮ». Мы должны перезагрузиться»
Эрик тен Хаг надеется, что камбэк в матче с «Брентфордом» изменит сезон «МЮ».
«Всегда можно сыграть лучше, но и голы дарить нельзя. У нас были хорошие отрезки, мы подолгу контролировали игру, но на таком уровне нельзя так легко отдавать сопернику голы. Надо быть более ответственными.
По ходу сезона нужно найти такую точку, от которой можно отталкиваться, и я думаю, что мы ее нашли. Эта игра во многом отражает наш старт сезона: ошибка – а затем камбэк, проявление характера. Этот момент должен стать поворотным. Мы знаем, что должны измениться, перезагрузиться», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Он нашёл точку опоры
Держитесь за стены, сейчас он перевернёт мир
По матчу - редкий случай этого сезона, когда сработали замены. С выходом Антони, заработал правый фланг, Гарначо добавил агрессии слева.
Ну а Мактомини - тут без слов, два раза в нужное время в нужном месте.
На удивление пара ЦЗ Магвайр - Эванс смотрелась добротно (ладно, не провально). Ждем возвращения Шоу, Уан Бисаки, Варана, Личи. Как раз вовремя пауза на сборные.
ну всё, тенхаг гений