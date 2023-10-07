Тен Хаг о камбэке с «Брентфордом»: «Этот момент должен стать поворотным для «МЮ». Мы должны перезагрузиться»

Эрик тен Хаг надеется, что камбэк в матче с «Брентфордом» изменит сезон «МЮ».

«Всегда можно сыграть лучше, но и голы дарить нельзя. У нас были хорошие отрезки, мы подолгу контролировали игру, но на таком уровне нельзя так легко отдавать сопернику голы. Надо быть более ответственными.

По ходу сезона нужно найти такую точку, от которой можно отталкиваться, и я думаю, что мы ее нашли. Эта игра во многом отражает наш старт сезона: ошибка – а затем камбэк, проявление характера. Этот момент должен стать поворотным. Мы знаем, что должны измениться, перезагрузиться», – сказал главный тренер « ».

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