Эрик тен Хаг: «Все в АПЛ много тратили зимой, «МЮ» – нет. Для борьбы за трофеи нужны инвестиции»
Эрик тен Хаг намекнул руководству «Манчестер Юнайтед» на нехватку крупных трансферов.
«В клубе знают, что для попадания в топ-4 и борьбы за трофеи в этой сложной лиге нужны инвестиции, иначе шансов не будет, потому что другие клубы тратят деньги.
Мы видели подтверждение этому зимой. Все окружающие клубы тратили крупные суммы, а мы нет, но все равно добились своего. Горжусь своей командой», – сказал главный тренер «МЮ».
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Хотя летом МЮ произвел закупку на 200+ млн, что было вторым после Челси результатом в АПЛ.
скорее наоборот
Помимо безумных трат Челси, Арсенал взял Троссара, Жоржиньо и Кивора, Ньюкасл - Гордона, Ливер - Гакпо, даже Борнмут усилился. Все они потратили 40-50-60 лямов, а у МЮ две аренды на полгода.
прям совсем крупно никто, кроме Челси, но для зимы вполне себе активно
Редкое ТО у МЮ, когда действовительно интересно, кто перейдет в клуб. Это ччитывая то, что Тен Хаг хотел де Йонга, а получил Каземиро.
Так, если не считать предстоящей игры против сити, Тен Хаг не лузер всё-таки или лузер?