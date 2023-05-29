Эрик тен Хаг: «Все в АПЛ много тратили зимой, «МЮ» – нет. Для борьбы за трофеи нужны инвестиции»

Эрик тен Хаг намекнул руководству «Манчестер Юнайтед» на нехватку крупных трансферов.

«В клубе знают, что для попадания в топ-4 и борьбы за трофеи в этой сложной лиге нужны инвестиции, иначе шансов не будет, потому что другие клубы тратят деньги.

Мы видели подтверждение этому зимой. Все окружающие клубы тратили крупные суммы, а мы нет, но все равно добились своего. Горжусь своей командой», – сказал главный тренер « ».

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