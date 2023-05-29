Эрик тен Хаг: «Все в АПЛ много тратили зимой, «МЮ» – нет. Для борьбы за трофеи нужны инвестиции»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Глейзеры Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг намекнул руководству «Манчестер Юнайтед» на нехватку крупных трансферов.

«В клубе знают, что для попадания в топ-4 и борьбы за трофеи в этой сложной лиге нужны инвестиции, иначе шансов не будет, потому что другие клубы тратят деньги.

Мы видели подтверждение этому зимой. Все окружающие клубы тратили крупные суммы, а мы нет, но все равно добились своего. Горжусь своей командой», – сказал главный тренер «МЮ».

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59 комментариев

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<~Inter~>
Так то МЮ за сезон всё равно потратил больше Сити, Арсенала, Ньюкасла и Ливерпуля
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Рашпель793
А кто в АПЛ зимой тратил много денег, если не считать клоуна Боули? 🤔
+23
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<~Inter~>
Ответ Любезный Коссутий
как? один Ньюкасл под 170 миллионов потратил, Ливер 130+. по-моему, у тебя херово с математикой 😎
А МЮ потратил 240 млн
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Кирилл
Ответ Рашпель793
А кто в АПЛ зимой тратил много денег, если не считать клоуна Боули? 🤔
Видимо, намекает что Арсенал, Ливерпуль и Ньюкасл потратили больше 40+ млн зимой каждый, а МЮ ничего не потратил.
Хотя летом МЮ произвел закупку на 200+ млн, что было вторым после Челси результатом в АПЛ.
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Евгений Лифшиц
Ответ <~Inter~>
Так то МЮ за сезон всё равно потратил больше Сити, Арсенала, Ньюкасла и Ливерпуля
ну так марку главного мешка апл держать надо
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CyberUnited
Ответ llolishe
Хааг молчит про оффсайдовый гол МЮ в ворота Сити
Как ты сумел к этой новости приплести гол в ворота сити?)
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Кашшай Чакырович
Ответ Любезный Коссутий
но перед этим, нужно заработать, а не получать годами от богатого папика 😎
Чтобы заработать , в современном капиталистическеском мире , нужно иметь начальный капитал !
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Under
Ответ Этот Райола хочет денег
Ну хоть бы озвучил планы по укреплению состава. Какие линии нуждаются в укреплении, кого бы хотел видеть. А так это слова какого то лузера, а не проф. тренера.
как то, что он публично озвучит это на пресс-конференции в конце, будет служить показателем его профессионализма?
скорее наоборот
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Колено решфорда
Ответ Рашпель793
А кто в АПЛ зимой тратил много денег, если не считать клоуна Боули? 🤔
Как кто?
Помимо безумных трат Челси, Арсенал взял Троссара, Жоржиньо и Кивора, Ньюкасл - Гордона, Ливер - Гакпо, даже Борнмут усилился. Все они потратили 40-50-60 лямов, а у МЮ две аренды на полгода.
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<~Inter~>
Ответ Любезный Коссутий
даже второклассник сообразит, что 240 < 170+130, не говоря уже о + еще Сити и Арсенале. но, видимо, не ты.
Где я написал, что мю потратил больше чем эти клубы вместе?
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Febos_
этот лысый лузер наверное забыл про Антони за 95 лямов
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#SharkTeam
Ответ stanvixx
Так, согласно именно своду футбольных правил, нарушения ведь не было. Значит гол забит по правилам. Че спорить то )
Мда с мюшным про правила говорить. Как в нулевых на своей волне)
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Иван Иванов
Юнайтед нужен в первую очередь вратарь и защитник чтобы не пропускать по 7 мячей от Ливерпуля - де Хеа и Магуайр явно не тянут уровень.
+3
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Алексей Тарасюк
Да, похоже МЮ перезапустился. Велком в Лигу Чемпионов.
+3
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Мне он сейчас напоминает Саймона Финикса из "Разрушителя" в сцене, когда тот подбирает себе парней. За стольник - из Аякса? Берём.
+1
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stanvixx
Ответ #SharkTeam
Комментарий удален модератором
Ты вообще следишь за футбольными новостями, в свободное время от хейта? ) На тот момент такой гол был согласно букве закона. После правила пересмотрели. Так что уже не поглядим.
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Under
Ответ Рашпель793
А кто в АПЛ зимой тратил много денег, если не считать клоуна Боули? 🤔
https://www.transfermarkt.com/premier-league/transfers/wettbewerb/GB1/plus/?saison_id=2022&s_w=w&leihe=1&intern=0
прям совсем крупно никто, кроме Челси, но для зимы вполне себе активно
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Febos_
Ответ stanvixx
А почему он "лузер"?
сорян, не дождался игру против сити и написал наперёд ))
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stanvixx
Ответ llolishe
Хааг молчит про оффсайдовый гол МЮ в ворота Сити
Так даже после матча официальные лица признали правомерность этого гола. Ты чего горишь то до сих пор? )
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Febos_
Ответ stanvixx
Ниче, дождёшься ) Так, если не считать предстоящей игры против сити, Тен Хаг не лузер всё-таки или лузер?
вообщем и целом у него менталитет трусливого лузера как по мне, самый фейковый хороший тренер которому повезло оказаться в финале кубка Англии , потому что все видели что Брайтон по игре больше заслужил оказаться там . получается лысый ещё и лаки , ну если посмотреть на всё. все эти матчи ака "0:1" ... ну не верю я в талант тен хага
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stanvixx
Ответ Febos_
этот лысый лузер наверное забыл про Антони за 95 лямов
А почему он "лузер"?
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Andrew Kolevatykh
Ответ Кирилл
Видимо, намекает что Арсенал, Ливерпуль и Ньюкасл потратили больше 40+ млн зимой каждый, а МЮ ничего не потратил. Хотя летом МЮ произвел закупку на 200+ млн, что было вторым после Челси результатом в АПЛ.
И прекрасно, что не потратил. Зимние трансферы относительно летних в среднем менее удачные (что логично в силу времени на адаптацию + мало кто хочет продавать хорошего игрока посреди сезона). Вопрос в том, что у Юнайтед были проблемы с травмами, поэтому какой-то игрок мог бы и пригодиться. Однако, все равно в чемпионате место в топ-4 вряд ли было под вопросом, а для кубков усиление брать зимой не очень логично (на мой взгляд, можно просто к важным матчам заранее беречь лучший состав).
Редкое ТО у МЮ, когда действовительно интересно, кто перейдет в клуб. Это ччитывая то, что Тен Хаг хотел де Йонга, а получил Каземиро.
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Лёха Жданчик
МЮ все Зимние деньги сьел Летом
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Crazy Writer
Арсенал не тратил зимой много, и поэтому не смог. Сэкономили, купили опять по принципу - на кого хватило, а не кого было надо.
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stanvixx
Ответ Febos_
сорян, не дождался игру против сити и написал наперёд ))
Ниче, дождёшься )
Так, если не считать предстоящей игры против сити, Тен Хаг не лузер всё-таки или лузер?
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