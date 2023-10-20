Сакки о Беллингеме: «Только Месси в его возрасте производил на меня такое сильное впечатление. Джуд может пойти по стопам Лео»

Арриго Сакки восхитился игрой Джуда Беллингема.

«Он игрок мирового класса. Он доминировал [в матче с Италией]. Черт возьми, он очень сильный. Он делает все!

Он всегда играет на команду. Только Месси в его возрасте производил на меня такое сильное впечатление. Конечно, Беллингем отличается от Лео, но если он останется таким же скромным, то сможет пойти по его стопам, потому что – игрок мирового класса», – сказал бывший главный тренер «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.

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