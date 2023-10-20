Сакки о Беллингеме: «Только Месси в его возрасте производил на меня такое сильное впечатление. Джуд может пойти по стопам Лео»

Теги Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Арриго Сакки Джуд Беллингем Футбол

Арриго Сакки восхитился игрой Джуда Беллингема.

«Он игрок мирового класса. Он доминировал [в матче с Италией]. Черт возьми, он очень сильный. Он делает все!

Он всегда играет на команду. Только Месси в его возрасте производил на меня такое сильное впечатление. Конечно, Беллингем отличается от Лео, но если он останется таким же скромным, то сможет пойти по его стопам, потому что Беллингем – игрок мирового класса», – сказал бывший главный тренер «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bel01
Более разных по типу игроков трудно себе даже представить.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
City!
Еще даже сезон не прошел, может он сдуется скоро
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Эти сравнения никогда до добра не доводят. Сначала Зидан, теперь Месси... Может всё таки его не будут грузить этим, пойдёт своей дорогой и добьётся успеха как Джуд Беллингем! А никак кто-то «новый... »
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Men77
Почему юных талантов Реала (Гюлер, Билингем) сравнивают с Месси? У них же болгарин играл
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Blaumerc
Ответ Растиньяк
Беллингем выше классом
Белингем никто рядом с Месси (пока)
дальше будет видно.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Ответ bel01
Более разных по типу игроков трудно себе даже представить.
Речь не манере игры была, а о влиянии на команду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий