Жоан Лапорта: «Барселона» чувствует себя сильнее, чем когда-либо, восстанавливая экономическую стабильность. Сезон-2024/25 был историческим – мы выиграли требл»

Жоан Лапорта с восторгом рассказал о спортивных успехах «Барселоны».

«Мы чувствуем себя сильнее, чем когда-либо, восстанавливая экономическую стабильность.

Я хочу отметить работу директоров и сотрудников клуба. Их упорство и мужество служат этому клубу. Я также хочу поблагодарить вас. Ваша поддержка и понимание позволили нам оказаться в этой ситуации, где мы восстанавливаемся в финансовом плане.

В плане спортивных результатов сезон-2024/25 был историческим. Мы начали его со 125-летия и манифеста Давида Карабена (певец, гитарист и композитор каталонской группы Mishima, а также спортивный обозреватель – Спортс’‘) к юбилею: «Мы хотим владеть мячом».

«Барса» не пускала инициативу и была лидером. Этот манифест оказался пророческим. Мы выиграли требл – Ла Лигу , Кубок Испании и Суперкубок Испании. И с каким стилем игры – с нашим подлинным футболом! Я хочу отдать должное Деку , Флику, тренерскому штабу, всей команде и медицинскому персоналу. Особо упоминаю [доктора] Карлеса Миньярро, который оставил нас...

Отдельное спасибо нашим игрокам – создателям нашего успеха. Между молодыми и опытными футболистами царит гармония, которая способствует высокому уровню конкурентоспособности. Эта гармония и руководство Ханси Флика обеспечивают нам команду, доказавшую свою способность достигать любых поставленных целей.

У команды есть настоящее и будущее. Это также отражает трофей Копа (приз лучшему молодому футболисту мира – Спортс’‘), четыре из последних пяти наград достались игрокам «Барсы» – это результат того, что команда помогает и индивидуальным успехам.

Мы очень гордимся женской командой, которая завоевала три трофея – чемпионат, Кубок и Суперкубок. Мы – мировой лидер. Поздравляем Айтану Бонмати с третьим «Золотым мячом » и всех нас с пятью трофеями подряд, два из которых ранее выиграла Алексия Путельяс. Вики Лопес также получила трофей Копа.

Я также очень горжусь победой в молодежной лиге, где Беллетти блестяще руководит», – заявил президент «Барселоны» Лапорта на Генеральной ассамблее клуба.

Жоан Лапорта: «Камп Ноу» станет лучшим стадионом в мире – это наследие будущих поколений. Мы добились независимости «Барсы»