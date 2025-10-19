«Ливерпуль» проиграл три матча подряд, но у «МЮ» все равно мало шансов на «Энфилде»

«Энфилд» прикует к себе внимание в это воскресенье.

На арене сойдутся два наиболее титулованных клуба Англии – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Мерсисайдцы выпали из колеи и потерпели три поражения кряду. «Кристал Пэлас», «Галатасарай» и «Челси» вогнали болельщиков «Ливерпуля» в тоску.

Поражениями конкурента воспользовался «Арсенал». «Пушкари» опережают «Ливерпуль» на одно очко в споре за 1-е место в текущем чемпионате.

