  • «Ливерпуль» проиграл три матча подряд, но у «МЮ» все равно мало шансов на «Энфилде»
«Ливерпуль» проиграл три матча подряд, но у «МЮ» все равно мало шансов на «Энфилде»

«Энфилд» прикует к себе внимание в это воскресенье.

На арене сойдутся два наиболее титулованных клуба Англии – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Мерсисайдцы выпали из колеи и потерпели три поражения кряду. «Кристал Пэлас», «Галатасарай» и «Челси» вогнали болельщиков «Ливерпуля» в тоску.

Поражениями конкурента воспользовался «Арсенал». «Пушкари» опережают «Ливерпуль» на одно очко в споре за 1-е место в текущем чемпионате.

Хозяевам «Энфилда» надо побеждать, и в противостоянии с «Манчестер Юнайтед» они выглядят фаворитами. BetBoom предлагает поставить на «Ливерпуль» с коэффициентом 1,63!

У «Манчестер Юнайтед» почти нет шансов в выездном матче, как кажется. Зато коэффициент на победу гостей огромный – 5,21!

«Манчестер Юнайтед» не обыгрывал «Ливерпуль» в матчах чемпионата с 2022 года. Переломить статистику – трудная задача, а вот получить фрибет до 10 000 рублей можно запросто!

«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?4202 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
