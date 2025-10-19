  • Спортс
Жоан Лапорта: «Камп Ноу» станет лучшим стадионом в мире – это наследие будущих поколений. Мы добились независимости «Барсы»

Жоан Лапорта заявил, что «Камп Ноу» станет лучшим стадионом в мире.

«Барселона» завершает реконструкцию домашнего стадиона. Городской совет уже разрешил клубу играть на арене с вместимостью в 27 000, но каталонцы ждут следующего этапа, когда можно будет приглашать минимум 47 000 зрителей. Права на нейминг «Камп Ноу» сохранят за собой Spotify до 2034 года.

«Spotify Камп Ноу» – это коллективная мечта болельщиков «Барселоны» и наследие будущих поколений.

У меня хватило смелости возродить замороженный проект. Мы решили, что это необходимо для экономической эффективности клуба, и мы сделали это, потому что члены клуба должны увидеть, как мечта сбывается, жить в соответствии с ней.

Департамент Espai Barça неустанно работал над получением разрешений. От имени руководства клуба я хочу поблагодарить всех, кто помог получить первую лицензию на ввод стадиона в эксплуатацию. Также благодарю городской совет во главе с мэром Жауме Колльбони и муниципальных специалистов, безупречно соблюдающих закон.

Также хочу поблагодарить пожарную службу за советы по безопасности. Благодарю Espai Barça под руководством Жоана Сентельеса за их работу. Аплодисменты им и совету директоров, Елене Форт, которая с максимальной откровенностью рассказала о стадионе на всех этапах работы.

Вы сможете увидеть все это и почувствовать. Эта мечта стала реальностью. Это правда, что было нелегко. Наследие, которое мы получили, было почти полным провалом. Есть группы, которые довольны такой ситуацией, подчинением «Барсы», чтобы ее можно было контролировать.

Благодаря нашей борьбе, вопреки всем и вся, мы добились того, что «Барса» не находится ни под чьим контролем. Мы добились независимости «Барсы». У нас есть состав, который восхищает и очаровывает своей игрой. И вместе мы строим «Spotify Камп Ноу», который станет лучшим стадионом в мире. 

Очень важно, чтобы клуб оставался собственностью членов клуба. Я уже четыре года слышу, что мы преобразуем клуб в открытое акционерное общество. Мы гарантируем, что «Барселона» принадлежит членам клуба, возможно, мы единственные в этом плане.

Все, кто говорит об управлении клубом, все эти эксперты... Держитесь подальше от нас. «Барса» – это не компания, это глобальная организация. У нас есть фонд, занимающийся программами для самых обездоленных. Не все в мире – бизнес, дело не только в управлении бизнесом. Есть еще социальный и спортивный аспекты, которые не регулируются так, как учат в бизнес-школах», – заявил президент «Барселоны» Лапорта на Генеральной ассамблее клуба.

«Барса» показала новый «Камп Ноу». Стадион почти готов

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mundo Deportivo
logoКамп Ноу
бизнес
болельщики
logoЛа Лига
logoЖоан Лапорта
logoБарселона
стадионы
