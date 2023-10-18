Магуайр о том, есть ли полузащитник сильнее Беллингема: «Без вариантов. Хочет ли он занять мою позицию? Джуд может все»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Харри Магуайр Джуд Беллингем Футбол

Харри Магуайр высоко оценил игру Джуда Беллингема.

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии ответил на вопрос о том, есть ли сейчас в мире полузащитник сильнее Беллингема

«Без вариантов. Я уже несколько лет высоко отзываюсь о Джуде.

С тех пор, как он пришел и провел первую тренировку [в сборной], был заметен его менталитет, его физическая форма невероятна. Я точно знаю, что он скромный, и он развивается шаг за шагом. Он счастлив и наверняка продолжит помогать команде.

Хочет ли он занять мою позицию? Слушайте, Джуд может все. Главное не терять головы и напирать, и я уверен, что он это сделает, потому что вокруг него хорошая команда и отличная семья. Он станет важным, очень важным игроком сборной Англии.

Я надеюсь, что он сохранит свою форму в «Реале». Он очень хорошо начал там, и я уверен, что он продолжит в том же духе. У него есть все возможности и все таланты, чтобы двигаться дальше и добиться такого успеха, к которому он стремится», – сказал Магуайр

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
10ztv
он и так занял твою позицию. Только забивает в другие ворота
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Steppenwolf
Зачем Беллингему позиция Магуайра ?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
леннорыч-абрамович
Британский Джикия.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Харри намекает, что на его позиции Беллингем будет больше забивать в свои ворота
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Разумный холодильник. Походу, начинается восстание машин...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
Ответ Steppenwolf
Зачем Беллингему позиция Магуайра ?
Я тоже не понял, что он имел в виду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Supreme Allah
Ответ Руслан1313
Я тоже не понял, что он имел в виду
Что он без проблем цз может играть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий