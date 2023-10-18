Магуайр о том, есть ли полузащитник сильнее Беллингема: «Без вариантов. Хочет ли он занять мою позицию? Джуд может все»

Харри Магуайр высоко оценил игру Джуда Беллингема.

Защитник « » и сборной Англии ответил на вопрос о том, есть ли сейчас в мире полузащитник сильнее .

«Без вариантов. Я уже несколько лет высоко отзываюсь о Джуде.

С тех пор, как он пришел и провел первую тренировку [в сборной], был заметен его менталитет, его физическая форма невероятна. Я точно знаю, что он скромный, и он развивается шаг за шагом. Он счастлив и наверняка продолжит помогать команде.

Хочет ли он занять мою позицию? Слушайте, Джуд может все. Главное не терять головы и напирать, и я уверен, что он это сделает, потому что вокруг него хорошая команда и отличная семья. Он станет важным, очень важным игроком сборной Англии.

Я надеюсь, что он сохранит свою форму в « ». Он очень хорошо начал там, и я уверен, что он продолжит в том же духе. У него есть все возможности и все таланты, чтобы двигаться дальше и добиться такого успеха, к которому он стремится», – сказал .

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