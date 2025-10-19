  • Спортс
  • Дивеев получил перелом носовой перегородки в дерби с «Локо». Защитник ЦСКА пропустит игру Кубка с «Акроном» и будет готовиться к матчу с «Крыльями»
Дивеев получил перелом носовой перегородки в дерби с «Локо». Защитник ЦСКА пропустит игру Кубка с «Акроном» и будет готовиться к матчу с «Крыльями»

Игорь Дивеев получил перелом носа в дерби с «Локомотивом».

26-летний защитник ЦСКА и сборной России столкнулся с Артемом Карпукасом в первом тайме матча 12-го тура Мир РПЛ против «Локомотива» (0:3), разбил нос и играл с тампонами, но провел все 90 минут на поле.

«Игорь Дивеев получил перелом носовой перегородки в игре с «Локомотивом» 🚑.

Игорь пропустит кубковую встречу с «Акроном» и будет готовиться к матчу с «Крыльями» в субботу ✊🏻», – говорится в заявлении ЦСКА.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал ЦСКА
