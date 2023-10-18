Беллингем о «Реале»: «Хочу провести здесь следующие 10-15 лет. Выходишь на новый уровень рядом с такими игроками»
Джуд Беллингем отметил, что переход в «Реал» поспособствовал его прогрессу.
«100%. Когда ты каждый день находишься рядом с игроками такого уровня и менталитета, ты выходишь на новый уровень физически, морально и технически.
Крупный трансфер обязывает меня показывать результаты, будь то гол, голевая передача или победа в матче.
Я хочу провести в этом клубе следующие 10-15 лет. Мне здесь очень нравится. Карло [Анчелотти] по сути сказал, что видит меня именно на этой позиции», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Англии в интервью Channel 4.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
20 лет, а по статистике уже улетел в космос на фоне своих ровесников, и уже одна из главных звёзд «Реала»!
Ответ Беллингема: «Ну, вам придётся найти кого-то другого (смеётся)».
Красавчик!!!
Ты рожден был исполнить это (П.Маккартни)