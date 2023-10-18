Беллингем о «Реале»: «Хочу провести здесь следующие 10-15 лет. Выходишь на новый уровень рядом с такими игроками»

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем отметил, что переход в «Реал» поспособствовал его прогрессу.

«100%. Когда ты каждый день находишься рядом с игроками такого уровня и менталитета, ты выходишь на новый уровень физически, морально и технически.

Крупный трансфер обязывает меня показывать результаты, будь то гол, голевая передача или победа в матче.

Я хочу провести в этом клубе следующие 10-15 лет. Мне здесь очень нравится. Карло [Анчелотти] по сути сказал, что видит меня именно на этой позиции», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Англии в интервью Channel 4.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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14 комментариев

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Тимур Гарипов
Ответ Homelender_666
Насчёт 10-15 лет не уверен. Может пойти по пути Каземиро, который выиграл всё и захотел новый вызов, а может быть как Кроос и Модрич.
Друг, Каземиро так то 11 лет провел в клубе
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JENNINGS
Пока что главный претендент на ЗМ 2024, но всё будет зависеть от весенних успехов команды.
20 лет, а по статистике уже улетел в космос на фоне своих ровесников, и уже одна из главных звёзд «Реала»!
+13
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vcaireac
🤍 | Джо Коул: «Джуд, мы хотели бы увидеть тебя в АПЛ».

Ответ Беллингема: «Ну, вам придётся найти кого-то другого (смеётся)».

Красавчик!!!
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Ночной кошмар Логинова
Скоро сам будешь выводить других на новый уровень в качестве эталона
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igls54
Хэй, Джуд, смелей вперёд,
Ты рожден был исполнить это (П.Маккартни)
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GloryReal
Красавчик. Сходу влился в состав, как будто свой в доску. Адаптация? Не неслышал.
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Homelender_666
Ответ Тимур Гарипов
Друг, Каземиро так то 11 лет провел в клубе
Стабильно играть в основе он начал с 2015
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Гномович!
Комментарий удален пользователем
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Гномович!
Фати: Буду греть лавку для Ямаля следующие 10 лет в Брайтоне.
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Человек из футбола
скорее игрокам Реала придётся поднимать уровень вслед за Джуди
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Ena Therapy
Все для этого у него есть . Что больше всего удивляет, не беру игровые качества , это его зрелость и ментальность в его возрасте . Если даже сравнивать с тем же Вини, то это как взрослый мужчина с подростком , бразил старше его на 3 года)
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Тимур Гарипов
Ответ Homelender_666
Стабильно играть в основе он начал с 2015
Ну не все как Джуд с первых матчей феерят
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Сикарио
Ответ Гномович!
Комментарий удален пользователем
"... кстати я уже забронировал место для Ямаля"
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