Беллингем о «Реале»: «Хочу провести здесь следующие 10-15 лет. Выходишь на новый уровень рядом с такими игроками»

Джуд Беллингем отметил, что переход в «Реал» поспособствовал его прогрессу.

«100%. Когда ты каждый день находишься рядом с игроками такого уровня и менталитета, ты выходишь на новый уровень физически, морально и технически.

Крупный трансфер обязывает меня показывать результаты, будь то гол, голевая передача или победа в матче.

Я хочу провести в этом клубе следующие 10-15 лет. Мне здесь очень нравится. Карло [Анчелотти] по сути сказал, что видит меня именно на этой позиции», – сказал полузащитник « » и сборной в интервью Channel 4.

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