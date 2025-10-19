Месси продлит контракт с «Интер Майами». 38-летний аргентинец сосредоточен на проекте (Фабрицио Романо)
Лионель Месси продлит контракт с «Интер Майами».
38-летний нападающий сборной Аргентины сделал хет-трик в заключительном матче регулярного чемпионата МЛС против «Нэшвилла» (5:2) и с 29 голами стал лучшим бомбардиром лиги.
Как сообщает Фабрицио Романо, переговоры о новом соглашении между Месси и клубом находятся на продвинутой стадии.
Ожидается, что Лионель останется в американском клубе и подпишет новый контракт, окончательные детали которого уточняются. Игрок полностью сосредоточен на проекте «Интер Майами».
Действующий договор между Месси и клубом МЛС рассчитан до 31 декабря 2025 года.
Хет-трик Месси закрыл регулярку МЛС. Дальше плей-офф – какие расклады?
