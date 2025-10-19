Ричардс об увольнении Постекоглу из «Ноттингема»: «Это просто смешно, не знаю, куда движется их футбол. Тренерам нужно время – с Нуну они играли от обороны, Эндж любит атаковать»

Майка Ричардс считает нелепым увольнение Энджа Постекоглу из «Ноттингем Форест».

Английский клуб сообщил об увольнении 60-летнего специалиста после вчерашнего поражения от «Челси» (0:3) в матче 8-го тура АПЛ .

Эндж Постекоглу возглавил команду 9 сентября вместо Нуну Эшпириту Санту и ни разу не победил в восьми играх во главе клуба с учетом Лиги Европы – 2 ничьих и 6 поражений.

«Думаю, это было [неизбежно] для владельца клуба с точки зрения его стандартов. Я помню прошлый сезон, он думал, что они выйдут в Лигу чемпионов, но у них не получилось, они попали в еврокубки, но оказались недостаточно хороши. Очевидно, после этого уволили Нуну.

Но если говорить о футболе – пять матчей, 39 дней в Премьер-лиге, и тебя увольняют. Для меня это просто смешно.

Не знаю, куда они движутся в плане футбола. Понимаю, результаты не очень, но, если говорить о тренере, пытающемся внедрить свою философию… Мы знали, что с Нуну команда играет в оборонительный футбол, а Эндж любит играть в атакующий.

Мы всегда говорим о том, чтобы дать тренерам время, чтобы они могли определиться с тем, что нужно команде. И он провел всего пять матчей в Премьер-лиге…» – сказал экс-защитник «Манчестер Сити» в программе Match of the Day.