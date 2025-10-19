  • Спортс
  • Гришин об эпизодах с Монтесом: «Это пенальти при первом попадании мяча. Рука увеличивает площадь тела, раньше такие ставились. ВАР смотрит моменты, которые хочет, а которые надо – нет»
6

Гришин об эпизодах с Монтесом: «Это пенальти при первом попадании мяча. Рука увеличивает площадь тела, раньше такие ставились. ВАР смотрит моменты, которые хочет, а которые надо – нет»

Александр Гришин считает, что в ворота «Локомотива» надо было ставить пенальти.

На 32-й минуте матча 12-го тура Мир РПЛ мяч дважды попал в руку защитнику железнодорожников Сесару Монтесу. Главный арбитр встречи Иван Абросимов не стал назначать пенальти в пользу ЦСКА. Армейцы уступили со счетом 0:3.

«При первом попадании мяча в руку Монтесу, как по мне, это пенальти. Объясню, почему. Мы видели достаточно эпизодов в других матчах, когда одиннадцатиметровые ставились в более непонятных ситуациях. Скажу так, что нет какой‑то последовательности в назначении пенальти за игру рукой в штрафной. В четырех матчах арбитры ставят пенальти, а тут почему‑то одиннадцатиметровый назначен не был.

Арбитр еще написал, что рука шла сверху вниз. А куда она должна идти? Сверху вверх? Чушь какая‑то. Видно было, что рука увеличивает площадь тела, и раньше такие пенальти ставились. Почему судья решил не ставить пенальти – это лучше спросить у него.

Все думали, что ВАР сыграет хорошую роль в нашем футболе, но оказывается все наоборот. Во‑первых, очень много остановок. Во‑вторых, давайте откровенно: ВАР смотрит моменты, которые он хочет посмотреть, а которые надо, не смотрит», – заявил экс-игрок ЦСКА.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
