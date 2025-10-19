Круговой после 0:3: «Извиняюсь перед болельщиками – ЦСКА не может так проигрывать в дерби. Обещаю, мы исправимся, ведь мы боремся за чемпионство»
Данил Круговой извинился за поражение 0:3 и заявил, что ЦСКА борется за титул.
«Локомотив» в субботу разгромил ЦСКА (3:0) в 12-м туре Мир РПЛ. Армейцы занимают 3-е место и на два балла отстают от «Локо» и «Краснодара».
«Я бы хотел извиниться перед болельщиками. Понятно, что мы не можем так проигрывать в дерби.
Обещаю, что мы исправимся. Ведь мы боремся за чемпионство», – сказал защитник ЦСКА Круговой.
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?4239 голосов
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости