Круговой после 0:3: «Извиняюсь перед болельщиками – ЦСКА не может так проигрывать в дерби. Обещаю, мы исправимся, ведь мы боремся за чемпионство»

Данил Круговой извинился за поражение 0:3 и заявил, что ЦСКА борется за титул.

«Локомотив» в субботу разгромил ЦСКА (3:0) в 12-м туре Мир РПЛ . Армейцы занимают 3-е место и на два балла отстают от «Локо » и «Краснодара».

«Я бы хотел извиниться перед болельщиками. Понятно, что мы не можем так проигрывать в дерби.

Обещаю, что мы исправимся. Ведь мы боремся за чемпионство», – сказал защитник ЦСКА Круговой.