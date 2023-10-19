Беллингем сказал партнерам, что предложение «Ман Сити» было более выгодным, но его больше привлекало величие «Реала»
Джуд Беллингем отклонил выгодное предложение «Ман Сити» ради перехода в «Реал».
Английский полузащитник перешел в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года за 103+31 млн евро. Сообщалось, что в «Реале» он будет зарабатывать 10-12 миллионов евро в год.
Как сообщает The Athletic, среди сотрудников «Реала» было широко распространено мнение, что в Премьер-лиге Беллингему бы платили больше.
Сам футболист сказал своим партнерам по команде, что мог бы зарабатывать более крупную сумму в «Манчестер Сити», но его всегда больше привлекало величие «Реала».
В 10 матчах в составе «сливочных» Джуд отличился 10 голами и 3 ассистами. Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
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