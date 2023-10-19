Беллингем сказал партнерам, что предложение «Ман Сити» было более выгодным, но его больше привлекало величие «Реала»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига деньги Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем отклонил выгодное предложение «Ман Сити» ради перехода в «Реал».

Английский полузащитник перешел в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года за 103+31 млн евро. Сообщалось, что в «Реале» он будет зарабатывать 10-12 миллионов евро в год.

Как сообщает The Athletic, среди сотрудников «Реала» было широко распространено мнение, что в Премьер-лиге Беллингему бы платили больше.

Сам футболист сказал своим партнерам по команде, что мог бы зарабатывать более крупную сумму в «Манчестер Сити», но его всегда больше привлекало величие «Реала».

В 10 матчах в составе «сливочных» Джуд отличился 10 голами и 3 ассистами. Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.

Ого, у Беллингема уже 10 голов в 10 матчах за «Реал». Сравниваем с дебютом Роналду в Мадриде

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70 комментариев

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Стахович
А ещё было предложение от барселоны,но там непонятно говорили что-то про еду,про семью и рычаг
+83
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Hitgoe Himgob
Ответ Direct free kick
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Пятница завтра, не пейте по будням
+63
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corazón blanco
Приятно осознавать, что молодой талант предпочел Мадрид сильнейшему клубу на сегодняшний день. При том, что в Сити ему действительно бы предложили гораздо больше, плюс родная страна, но Джуд рискнул попробовать счастье и развеять миф о неудаче англичан в Испании и пока у него это прекрасно получается. Надеюсь, что слова его не будут расходится с действиями и еще долгие годы будет защищать цвета Мадрида.
+55
-7
+48
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arspurs9
Ответ zzzeeerrrooo
Холланд наверное в другой команде играет
Вероятно, у Холанда есть отец, который играл за Сити)
+39
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werley
Ну так понятно, сейчас во взрослый футбол вливается поколение, выросшее на победах Реала и Барселоны в ЛЧ. Сити нужно ждать еще лет 7-8, когда подрастут дети, видевшие успехи этой команды.
+17
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Дмитрий Крутенко
В Реале он тоже не за копейки играет. А если будет реально тянуть, то получит ЗП на уровне АПЛ и Сити. Так что в деньгах он не потеряет, если продолжит играть в том же духе, как сейчас.
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zzzeeerrrooo
Ответ werley
Ну так понятно, сейчас во взрослый футбол вливается поколение, выросшее на победах Реала и Барселоны в ЛЧ. Сити нужно ждать еще лет 7-8, когда подрастут дети, видевшие успехи этой команды.
Холланд наверное в другой команде играет
+10
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arspurs9
Ответ zzzeeerrrooo
У Альвареса или Гвардиола тоже отец за Сити играл?
А причем тут Альварес или Гвардиола, если ты спросил о Холанде?) Для чего такая переобувка в воздухе?
+6
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Hi Hi
Ответ Стахович
А ещё было предложение от барселоны,но там непонятно говорили что-то про еду,про семью и рычаг
Бесплатное такси, подписка спотифай, ДНК больше чем клуба, ЗП как у дворника. Ну а сам трансфер будет оформлен арендой с правом выкупа за 1 лям в рассрочку на 40 лет
+10
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Нос в муке
Ответ Eden Hazard
Публиковали зарплаты Реала же. 400к евро в неделю у Беллингема. Это не 10-12 в год.
А подумать, что это была опубликована зарплата до вычета налогов?
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Mega• Battman
Ответ corazón blanco
Приятно осознавать, что молодой талант предпочел Мадрид сильнейшему клубу на сегодняшний день. При том, что в Сити ему действительно бы предложили гораздо больше, плюс родная страна, но Джуд рискнул попробовать счастье и развеять миф о неудаче англичан в Испании и пока у него это прекрасно получается. Надеюсь, что слова его не будут расходится с действиями и еще долгие годы будет защищать цвета Мадрида.
не то что Черепаха который выбрал деньги и осталься дома. билленегем молодец
+8
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Eden Hazard
Ответ City!
Как-то уже и забыли, что его Ливерпуль хотел. Про Сити узнали только недавно
Просто предпочесть Ливерпулю Реал - как то не так нынче смотрится) Ливер предпочли те, за кого они отступные выплатили. А вот когда отказаться от Сити сложно.
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Eden Hazard
Публиковали зарплаты Реала же. 400к евро в неделю у Беллингема. Это не 10-12 в год.
Может, с налогами это?
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Mustang Shelby
вот тебе и пример особенно к мбахе
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Eden Hazard
Ответ Ночной кошмар Логинова
Может, с налогами это?
ну зарплаты всегда с налогами публикуют.
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Плевал я
Величие реала...
Сложно не согласится
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City!
Как-то уже и забыли, что его Ливерпуль хотел. Про Сити узнали только недавно
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Глиномес
Ответ corazón blanco
Приятно осознавать, что молодой талант предпочел Мадрид сильнейшему клубу на сегодняшний день. При том, что в Сити ему действительно бы предложили гораздо больше, плюс родная страна, но Джуд рискнул попробовать счастье и развеять миф о неудаче англичан в Испании и пока у него это прекрасно получается. Надеюсь, что слова его не будут расходится с действиями и еще долгие годы будет защищать цвета Мадрида.
Только в сити он бы улучшил свои игровые качества и завоевывал трофеи, а в мадриде…
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Дмитрий Иванов
Ответ Стахович
А ещё было предложение от барселоны,но там непонятно говорили что-то про еду,про семью и рычаг
Запомнил только что то про бесплатную подписку на спотифай
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ночной кошмар Логинова
Может, с налогами это?
С налогами 9 млн 600 тысяч
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ML26
Ответ Eden Hazard
Публиковали зарплаты Реала же. 400к евро в неделю у Беллингема. Это не 10-12 в год.
9 с чем-то чистыми у него. Потом автоматически повышается с 2025 и так каждый год до окончания контракта
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City!
Ответ llolishe
Гвардиола будучи тренером Манчестер Сити НИКОГДА не обыгрывал основной состав Ливерпуля на Энфилде
Память как у рыбки https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Evropejskie_chempionaty/Angliya/stats/turnir_17809/game_1380781863

НИКОГДА не говори НИКОГДА
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Сергей Галынский
Так сказал все по факту 💪
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flux
Он вроде 21 млн получает гросс. В твиттере Madrid zone выкладывали зп мадридцев.

По налогам интересно у какой страны преимущество, где они ниже. В Испании или Англии?
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Maksat Hasanow
Ответ Maksat Hasanow
Скажу как болельщик Реала. Вершина это две команды, надо отдать дань уважения соперником из Каталонии
те кто ставят минус, можете объяснить за что? мне очень интересно? с чем вы не согласны?
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