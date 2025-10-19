«Ювентус» проиграл впервые в сезоне – после 5 ничьих подряд. Дальше – «Реал» в ЛЧ

«Ювентус» не выигрывает на протяжении шести матчей.

Сегодня туринцы в гостях уступили «Комо » (0:2) в 7-м туре Серии А. Это первое поражение команды в нынешнем сезоне.

До этого у команды Игора Тудора была серия из пяти ничьих в чемпионате Италии и Лиге чемпионов.

В последний раз клуб из Турина побеждал 13 сентября – «Интер» (4:3) в Серии А.

22 октября «Ювентус » в гостях сыграет с «Реалом » в общем этапе ЛЧ.