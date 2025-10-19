«Ювентус» проиграл впервые в сезоне – после 5 ничьих подряд. Дальше – «Реал» в ЛЧ
«Ювентус» не выигрывает на протяжении шести матчей.
Сегодня туринцы в гостях уступили «Комо» (0:2) в 7-м туре Серии А. Это первое поражение команды в нынешнем сезоне.
До этого у команды Игора Тудора была серия из пяти ничьих в чемпионате Италии и Лиге чемпионов.
В последний раз клуб из Турина побеждал 13 сентября – «Интер» (4:3) в Серии А.
22 октября «Ювентус» в гостях сыграет с «Реалом» в общем этапе ЛЧ.
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?4241 голос
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости