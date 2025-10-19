Тель о Кейне: «Харри – лучший нападающий в мире, он очень мне помог. Мы обсуждаем, как завершать атаки, играть в штрафной. Он сказал: «Позвони, если хочешь поговорить о футболе или о жизни»

Матис Тель рассказал, как ему продолжает помогать Харри Кейн.

Экс-нападающий «Баварии» в этом сезоне перешел в бывший клуб англичанина – «Тоттенхэм ».

«Харри Кейн мне очень помог. Четыре дня назад он прислал мне голосовое сообщение, и мы обсудили, как мне стать лучше, как завершать атаки, как играть в штрафной. Он сказал: «Если захочешь позвонить, просто позвони. Мы поговорим и постараемся найти для тебя лучшие действия».

Это очень здорово, потому что он уделяет время разговорам со мной. Он объясняет, как я могу стать лучше. Для меня он лучший нападающий в мире, он сыграл 13 матчей и забил 21 гол. В октябре!

Он сказал: «Когда захочешь, просто позвони или напиши, и мы поговорим. Хочешь поговорить о футболе или о жизни, я всегда рядом». Он очень хороший парень», – сказал Тель .