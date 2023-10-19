Беллингем признан игроком месяца в «Реале» 2-й раз подряд. Хавбек набрал 4 (3+1) очка за 5 матчей в сентябре

Теги Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем признан лучшим игроком «Реала» в сентябре.

20-летний полузащитник получил приз лучшему футболисту месяца. В сентябре он провел 5 матчей в составе «Реала», в которых отличился 3 голами и 1 ассистом. 

Беллингем признан лучшим игроком месяца в «Реале» второй раз подряд – ранее он получил награду за август

Подробную статистику англичанина можно найти здесь

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8 комментариев

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corazón blanco
Ну тут все абсолютно заслуженно. Хотя меня еще восхищает Вальверде, в этом сезоне он тоже очень хорош. И ему отлично подходит эта схема.
+13
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Dottore
Один из самых лучших трансферов за последние годы!
Надеюсь сможет избежать травм и будет одним из лидеров Реала на долгие годы!
+7
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Cruel Snake
Начал так как и не мечтал, не он и не фанаты
+5
-1
+4
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Степанова Диана
Безальтернативно.
+1
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войд
Обязан растоптать каталонский свисток)
+1
-1
0
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Fazy10
у парня потенциал сумасшедший , он уже лидер в Реале сходу , страшно представить что из него может вырасти
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Tristan...
Они намеренно игнорят Хоселу с его 4 1 в сентябре и продвигают Беллингема? Или здесь не статистика решает?
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зак
Ответ corazón blanco
Ну тут все абсолютно заслуженно. Хотя меня еще восхищает Вальверде, в этом сезоне он тоже очень хорош. И ему отлично подходит эта схема.
Вальверде стал распасовщиком в этом сезоне.
0
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