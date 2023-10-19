Беллингем признан игроком месяца в «Реале» 2-й раз подряд. Хавбек набрал 4 (3+1) очка за 5 матчей в сентябре
Джуд Беллингем признан лучшим игроком «Реала» в сентябре.
20-летний полузащитник получил приз лучшему футболисту месяца. В сентябре он провел 5 матчей в составе «Реала», в которых отличился 3 голами и 1 ассистом.
Беллингем признан лучшим игроком месяца в «Реале» второй раз подряд – ранее он получил награду за август.
Подробную статистику англичанина можно найти здесь.
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Надеюсь сможет избежать травм и будет одним из лидеров Реала на долгие годы!