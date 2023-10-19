«У Гюлера потенциал выше, чем у Месси». Экс-тренер Арды о хавбеке «Реала»

Бывший тренер Арды Гюлера высказался о способностях полузащитника.

Турецкий полузащитник «Реала» играл под руководством Эрола Токгезлера в молодежной команде «Генчлербирлиги», когда ему было 13 лет.

– Его часто сравнивают с Озилом или Месси...

– Месси – величайший из всех, кого я когда-либо видел, а у Арды отличные способности. Месси уже добился всего, и должен это сделать, он еще ребенок. Но если говорить чисто о потенциале, то у Арды потенциал выше, чем у . Хотя ему еще предстоит пройти долгий путь.

Его футбол находится на ранней стадии, он должен сыграть много матчей, чтобы стать тем игроком, которым он может быть. Но, как я уже сказал, потенциал Арды выше, чем у Месси. Конечно, если говорить только о потенциале.

– И на какого игрока, по вашему мнению, он больше всего похож?

– Из « » я назову . Он не такой игрок, как, например, Тони Кроос. Основное оружие Арды – игра с мячом и движение. Он всегда думает о том, чтобы идти вперед, он играет очень вертикально, его пасы тоже вертикальные, с прицелом на ворота, – сказал Токгезлер.

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