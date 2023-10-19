«У Гюлера потенциал выше, чем у Месси». Экс-тренер Арды о хавбеке «Реала»

Теги Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Лука Модрич Арда Гюлер Футбол

Бывший тренер Арды Гюлера высказался о способностях полузащитника.

Турецкий полузащитник «Реала» играл под руководством Эрола Токгезлера в молодежной команде «Генчлербирлиги», когда ему было 13 лет. 

– Его часто сравнивают с Озилом или Месси...

– Месси – величайший из всех, кого я когда-либо видел, а у Арды отличные способности. Месси уже добился всего, и Арда должен это сделать, он еще ребенок. Но если говорить чисто о потенциале, то у Арды потенциал выше, чем у Месси. Хотя ему еще предстоит пройти долгий путь.

Его футбол находится на ранней стадии, он должен сыграть много матчей, чтобы стать тем игроком, которым он может быть. Но, как я уже сказал, потенциал Арды выше, чем у Месси. Конечно, если говорить только о потенциале.

– И на какого игрока, по вашему мнению, он больше всего похож?

– Из «Реала» я назову Луку Модрича. Он не такой игрок, как, например, Тони Кроос. Основное оружие Арды – игра с мячом и движение. Он всегда думает о том, чтобы идти вперед, он играет очень вертикально, его пасы тоже вертикальные, с прицелом на ворота, – сказал Токгезлер. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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40 комментариев

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corazón blanco
Ну начинается. Каждый тренер конечно хочет чтобы его подопечный добился большого успеха. Но не стоит делать такие громкие заявления, сколько уже таких по потенциалу выше, чем у Лео было. Гюлеру бы для начала дебютировать за Мадрид, желаю ему крепкого здоровья!
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VERBLYUD
Этот мужик хочет сказать, что Гюлер возьмет 9 ЗМ?
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Люблю Марго Робби
Понятно всё, человек просто забыл таблетки выпить
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Ярик Вадила
О потенциале Месси никто даже не говорил, он просто доказывал это игрой
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Reanimation
Тюркизм головного мозга
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весёлый роджер
Ответ VERBLYUD
Этот мужик хочет сказать, что Гюлер возьмет 9 ЗМ?
ЗМ может и не возьмет, но спонсорскую тачку в Реале взял уже самую крутую 💪
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Леван Мкртчян
Ответ Люблю Марго Робби
Понятно всё, человек просто забыл таблетки выпить
Да не, он просто синюю выбрал и остался в своей несуществующей реальности.
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Tun
Даже у нынешнего 40 летнего Месси потенциал выше 99% современных проспектов
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Rudenzik
Что простите?
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Pavelaznaurov
Рановато ….и столько травм в юном возрасте,выжали из него все что смогли/////
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ corazón blanco
Ну начинается. Каждый тренер конечно хочет чтобы его подопечный добился большого успеха. Но не стоит делать такие громкие заявления, сколько уже таких по потенциалу выше, чем у Лео было. Гюлеру бы для начала дебютировать за Мадрид, желаю ему крепкого здоровья!
Надеюсь, не закончит как другие "новые Месси"
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Леван Мкртчян
Чё, мля?
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sp.msk.86
Ответ corazón blanco
Ну начинается. Каждый тренер конечно хочет чтобы его подопечный добился большого успеха. Но не стоит делать такие громкие заявления, сколько уже таких по потенциалу выше, чем у Лео было. Гюлеру бы для начала дебютировать за Мадрид, желаю ему крепкого здоровья!
По потенциалу и в правду может быть очень сильный, тренер же не о том, что на данный момент говорит.
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Собиратель хаоса
Ответ Ярик Вадила
О потенциале Месси никто даже не говорил, он просто доказывал это игрой
Как то смотрел видео с матча Барсы с русским комментатрром, когда Месси выходил на замену. И комментатор сказал тогда что-то в духе "выходит новичок Барселоны, посмотрим на что он способен". Кто бы мог тогда подумать😊
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ygcn5c2ty9
хочется иногда чтобы Месси было как н-ворд, потому что в каждой стране по 3-4 «новых» было
не надо, пусть ребята спокойно растут и обрастают, а мы будем наслаждаться
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Rio (BLR)
Воу воу
полегче
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Ханс Ланда
Осталось узнать мнение Эрдогана
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Иван Величко
По потенциалу даже Месси выше Месси
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Men77
Ну 18 лет не такой уж уже ребенок, раз потенциал выше, чем у Месси. Мбаппешка в 17 лет уже с Монако феерил.
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Николай Корягин
В очереди за Мудриком будет.
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donatodonatore
Время покажет
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trav
Ну нет. Сначала Давыдов, потом Гюлер потом уже сам Месси
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adekvat11
Ух.. серьёзно загнул
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Muga Gappaev
Потанцевал
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igls54
Слово агенту Дениса Давыдова дайте
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