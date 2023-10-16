«Бавария» о постах Мазрауи про Палестину: «С Нуссаиром обстоятельно побеседуют, когда он вернется из сборной Марокко. Все в клубе знают, какие ценности мы отстаиваем»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Марокко по футболу Политика Нуссаир Мазрауи Футбол

«Бавария» выпустила заявление после комментариев Нуссаира Мазрауи о Палестине.

Ранее защитник выложил видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых». После критики в свой адрес он прокомментировал свою позицию.

«Бавария» незамедлительно связалась с Нуссаиром Мазрауи после его публикаций в Instagram в воскресенье. В настоящее время футболист находится в Африке в расположении сборной Марокко. С ним после возвращения планируется обстоятельная личная беседа с участием руководства мюнхенского клуба.

Несмотря ни на что, все, включая каждого сотрудника и каждого игрока, знают, какие ценности отстаивает «Бавария». Мы публично и недвусмысленно выразили это в сообщении, опубликованном после террористической атаки на Израиль. Мы обеспокоены судьбой наших друзей в Израиле и солидарны с ними.

В то же время мы надеемся на мирное сосуществование всех людей на Ближнем Востоке», – сказано в заявлении «Баварии».

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9 комментариев

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IceBear27
А как же свобода слова?
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kazus
Говорить со стенкой- не удачная идея
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Фанат спорта01
то есть поддерживать евреев можно,а поддерживать арабов нет?
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Семён Жуйло
Кто знает их ценности? Они часто про них говорят, но никогда конкретно не называют. А, уж переобуться прямо на бегу, могут по семь раз в неделю.
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Давид Agabekyan
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Очередной трансфер в банду Клоппа намечается
А зачем он нужен?
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Глебиньо
Ответ IceBear27
А как же свобода слова?
нет её,ни там...Ни здесь...К сожалению
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