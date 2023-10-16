«Бавария» о постах Мазрауи про Палестину: «С Нуссаиром обстоятельно побеседуют, когда он вернется из сборной Марокко. Все в клубе знают, какие ценности мы отстаиваем»

«Бавария» выпустила заявление после комментариев Нуссаира Мазрауи о Палестине.

Ранее защитник выложил видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых». После критики в свой адрес он прокомментировал свою позицию.

«Бавария» незамедлительно связалась с после его публикаций в Instagram в воскресенье. В настоящее время футболист находится в Африке в расположении сборной . С ним после возвращения планируется обстоятельная личная беседа с участием руководства мюнхенского клуба.

Несмотря ни на что, все, включая каждого сотрудника и каждого игрока, знают, какие ценности отстаивает « ». Мы публично и недвусмысленно выразили это в сообщении, опубликованном после террористической атаки на Израиль. Мы обеспокоены судьбой наших друзей в Израиле и солидарны с ними.

В то же время мы надеемся на мирное сосуществование всех людей на Ближнем Востоке», – сказано в заявлении «Баварии».

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