Глава общества «Маккаби» в Германии: «Лозунг «Свободу Палестине» означает ее свободу от евреев – чистый антисемитизм. Футболисты иногда репостят что-то по незнанию»

Теги Бавария бундеслига Германия Политика соцсети Нуссаир Мазрауи религия Футбол

Глава общества «Маккаби» в Германии недоволен поддержкой Палестины футболистами.

«Демонстрации в Германии в поддержку какой-либо страны совершенно нормальны, это правильно и важно для демократии. Но если кто-то кричит о ненависти к евреям, то это неприемлемо. И если следствием этого будет закрытие еврейских спортивных клубов, то это будет очень печально.

Печальная правда заключается в том, что мы извлекли урок из прошлого: всякий раз, когда ситуация на Ближнем Востоке обостряется, необходимо поддерживать тесный контакт с органами безопасности и вновь обсуждать меры предосторожности. После начала нового этапа эскалации мы обсуждаем ситуацию даже несколько раз в день. Иногда «Маккаби» приходится прекращать тренировки и игры – надеюсь, им разрешат возобновить их как можно скорее.

Это, безусловно, дополнительная нагрузка. Но тот факт, что нам вообще придется снова испытать эти условия здесь, в Германии, в 2023 году, – совсем другое дело. Если мы что-то извлекли из «больше никогда», так это то, что «никогда больше» – это сейчас! Мы должны положить всему этому конец. Мы должны извлечь уроки из этого сейчас, чтобы настоящее и будущее стали лучше. В противном случае речи, которые мы услышим 9 ноября, в годовщину Хрустальной ночи (серия еврейских погромов в нацистской Германии, части Австрии и в Судетской области 9-10 ноября 1938 года – Sports.ru), будут не более чем пустыми речами.

На самом деле, сейчас 80 процентов членов «Маккаби» не принадлежат к иудейской вере: есть мусульмане, христиане, буддисты, среди них есть итальянцы, французы, египтяне. Все они приходят к нам, потому что им нравится вместе заниматься спортом и обсуждать тему свободы вероисповедания, в частности, в нашей ассоциации. С помощью спорта возможно многое. Но сейчас многие участники напуганы. Грустно быть свидетелем чего-то подобного. Это должно измениться!

Мы работаем над улучшениями, у нас растет число участников, никаких инцидентов – и вдруг происходит что-то подобное и отбрасывает нас назад на годы. Потому что мы разрешаем эти демонстрации, которые являются абсолютно антисемитскими, дискриминационными и расистскими. Мы должны запретить разжигание ненависти и подстрекательство к ней на улицах Германии.

В профессиональном футболе расизм проявляется постоянно. Не стоит обманывать себя по этому поводу. Это касается не только анонимных 50 000 болельщиков, но и профессиональных спортсменов. Они все время используют свои охваты в социальных сетях, чтобы быстро поставить лайк и сделать репост чего-либо. Обычно они делают это осознанно, но иногда – по незнанию. Лозунг «Свободу Палестине» означает не солидарность с палестинским народом, а свободную Палестину от реки до моря. Свободную от чего? От евреев. Это чистый антисемитизм. Нельзя репостить что-то подобное, нужно привлечь внимание этих игроков, чтобы они не создавали столько несправедливости.

Но это тоже часть проблемы: если вы не придерживаетесь этих правил, несмотря на повышение осведомленности, вы должны столкнуться с последствиями. Здесь, в Германии, ни на йоту нельзя отступать от наших демократических ценностей. Никому из тех, кто находится здесь, в Германии, и финансируется за счет наших налогоплательщиков. Это чистое издевательство, это неприемлемо. Не только для нас, евреев, но и для меня как немца. Это зависит от всех нас, иначе мы проиграем как общество», – сказал Алон Мейер.

«Маккаби» – объединение еврейских ассоциаций по разным видам спорта в Германии, включающее более 30 местных организаций в немецких землях, за исключением Саара и Тюрингии.

«В «Баварии» взвешивают каждый грамм лапши, но игроки не умеют вести себя в соцсетях, получая миллионы. Они не понимают фразу «свободная Палестина». Глава общества «Маккаби» о постах Мазрауи

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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22 комментария

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Fulyan
да пошел ты на
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kulakoffigor
Оно боится.
+8
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Jese Rodrigues
Он себя слышит? Типа под евреями быть это честь и так и должно быть?
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И. Сергей
Вообще любую фразу в интернете надо автоматом проверять на антисемитизм.

А искусственный интеллект должен давать трактовку как минимум трёх источников: с точки зрения Торы, с точки зрения Института национальной памяти Израиля и мнение рядового жителя Тель-Авива
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Рустам Ахалавов
они походу в край ох####
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Мурманчанин37
Из той же серии, когда во время разгула BLM комментатора «Сакраменто Кингз» Гранта Нейпира уволили за фразу "Все жизни важны". Она оказалась расистской
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Магнетист*
Парламент Канады передаёт тебе Пламенный привет
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Мыкола
Любимая тема про антисемитизм. Как у негров про расизм. Не знаешь, что ответить? Вопи про антисемитизм и прочие измы. У евреев, как и у других народов, гораздо больше адекватных и порядочных людей. Просто их не слышно и они не отсвечивают. А вот такие клоуны самые крикливые и на виду))
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OldCityFan
Какой жестокий народ, казалось после 2 мировой они должны быть более человечными и не желать другим то что прошли сами
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Магнетист*
Израиль нанёс повторный авиационный удар по сотрудникам спасательных служб, которые искали детей и женщин под завалами уничтоженной больницы в Палестине.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Количество жертв удара по больнице уже увеличилось до 900 человек — и эта цифра продолжает расти.
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OldCityFan
Ответ Fulyan
да пошел ты на
И ведь кто-то после этих слов и сегодняшнего теракта по больнице, будет их снова защищать
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Bayern2004
Каков щегол,свободу Палестине отождествил с "антисемитизмом"...
Падаль ты Алон Мейер,манипулирующая и брехливая.
Чего ж вас последние 20 веков нигде не любят... Непонятно.
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Верховный Лорд
Они реально уверены в своей исключительности и считают это естественным, а все остальные мнения ересью)) какой ужас
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madaev
Дол####
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LondonBeat
Да пошел ты н.х.й придурок еврейский. Из за таких как ты и вырезал Гитлер почти 6 миллионов невинных евреев. Этот чикнутый фриц думал что все евреи такие. Таким как ты не должны дать право голоса ибо вы даете повод геноцида.
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OldCityFan
Ладно настроить палестинцев против себя, ладно настроить всех мусульман против себя ну эти мудаки умудряются весь мир против себя настроить и при этом упорно считают себя правыми
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