Тренер Кении: «В любой соседней стране за победу над Россией мне бы поставили памятник в центре города. Но в Кении ничего не знают о футболе»

Тренер Кении сообщил, что в его стране не интересуются футболом.

Энгин Фырат, в частности, ответил на вопрос о том, чем бы занималась страна в случае победы над Россией.

«Кения – страна, где не знают ничего о футболе, поэтому в этом смысле недостаточно его уважают. Мы выиграли чемпионат Азии в Катаре, и всем было все равно.

Если бы мы обыграли Россию, всем бы тоже было все равно, потому что Кения не футбольная страна. В любой соседней стране мне бы поставили памятник в центре города за победу над Россией», – сказал Фырат.

В понедельник, 16 октября, команды сыграли вничью — 2:2. Товарищеский матч прошел в Турции.

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