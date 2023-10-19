Тренер Кении: «В любой соседней стране за победу над Россией мне бы поставили памятник в центре города. Но в Кении ничего не знают о футболе»
Тренер Кении сообщил, что в его стране не интересуются футболом.
Энгин Фырат, в частности, ответил на вопрос о том, чем бы занималась страна в случае победы над Россией.
«Кения – страна, где не знают ничего о футболе, поэтому в этом смысле недостаточно его уважают. Мы выиграли чемпионат Азии в Катаре, и всем было все равно.
Если бы мы обыграли Россию, всем бы тоже было все равно, потому что Кения не футбольная страна. В любой соседней стране мне бы поставили памятник в центре города за победу над Россией», – сказал Фырат.
В понедельник, 16 октября, команды сыграли вничью — 2:2. Товарищеский матч прошел в Турции.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Вот такие спарринг-партнёры нам и нужны!😀
Даже тут нам соврали.
Кения: "Энгин Фырат - человек, который ничего не знает о Кении."
"Обыграли Катар -- чемпиона Азии на их поле. И всем всё равно."