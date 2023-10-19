Тренер Кении: «В любой соседней стране за победу над Россией мне бы поставили памятник в центре города. Но в Кении ничего не знают о футболе»

Теги Сборная России по футболу сборная Кении Спорт-Экспресс Энгин Фырат Футбол

Тренер Кении сообщил, что в его стране не интересуются футболом.

Энгин Фырат, в частности, ответил на вопрос о том, чем бы занималась страна в случае победы над Россией.

«Кения – страна, где не знают ничего о футболе, поэтому в этом смысле недостаточно его уважают. Мы выиграли чемпионат Азии в Катаре, и всем было все равно.

Если бы мы обыграли Россию, всем бы тоже было все равно, потому что Кения не футбольная страна. В любой соседней стране мне бы поставили памятник в центре города за победу над Россией», – сказал Фырат.

В понедельник, 16 октября, команды сыграли вничью — 2:2. Товарищеский матч прошел в Турции.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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12 комментариев

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ApXuMaHqPuT
«Кения – страна, где не знают ничего о футболе»

Вот такие спарринг-партнёры нам и нужны!😀
+15
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+15
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Arty Novikoff
То есть на самом деле Кения победила.

Даже тут нам соврали.
+6
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liverpoolart
какая победа над Россией ? какой чемпионат Азии ?
+5
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Arty Novikoff
Ответ liverpoolart
какая победа над Россией ? какой чемпионат Азии ?
Тот чемпионат Азии, где Россия и Кения играют. Еще Гренландия и Австралия.
+4
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Cst Cap
" Поэтому, скажу вам по-секрету. Мы не из Кении! Я даже не знаю, где она находится. Просто в Телеге у РФС пост был, собраться у отеля со спортивкой. Кто придёт, тому 300₽. Ну, и вот"
+2
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Aleksandr Alferov
Кения и чемпионат Азии это как?
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vincere
Энгин Фырат: "Кения - страна, которая ничего не знает о футболе."

Кения: "Энгин Фырат - человек, который ничего не знает о Кении."
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donatodonatore
Вот это я понимаю уровень у нашей сборной в Африке. За победу памятники ставят.
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Заборостроитель
Ответ liverpoolart
какая победа над Россией ? какой чемпионат Азии ?
Перевод кривой, похоже. Наверно, тренер сказал:
"Обыграли Катар -- чемпиона Азии на их поле. И всем всё равно."
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Антимосковский
Ответ Муртас Тедеишвили
Сборная Украины успешно играет в отборочной группе за выход на Евро 2024 а забаненая сборная России играет товарняки с людоедами из Африки . Такова реальность..
а еще украина на евровидении зажигает, трепещи, Россия 💪💪💪
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