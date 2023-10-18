Карпина не удивила игра Кении: «Для обывателя, наверное, да, стала неожиданной. Камерун сильнее»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Камеруна по футболу сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин считает, что игра Кении могла удивить только обывателей.

Сборная России сыграла вничью с Кенией (2:2) в товарищеском матче, забив на 89-й минуте. Перед этим россияне выиграли у Камеруна (1:0).

– Между Камеруном и Кенией 68 позиций, а по игре не скажешь, что пропасть?

– По мне, конечно, разница большая.

Кения всегда славилась бегунами, но оказалось, что и в футбол там научились неплохо играть.

– Вы сейчас выступаете как болельщик, который дома сидит и говорит про Кению как про бегунов. Так же можно сказать, что Финляндия славится своими горнолыжниками, а в футбол они играть вообще не умеют.

– Я имею в виду, что в России сборную Кении, наверное, видели единицы. С европейцами они вообще впервые играли.

– Ну да, и?

– Насколько неожиданной или, наоборот, ожидаемой оказалась игра этой команды?

– Для меня – нет. Для обывателя, наверное, да. Я об этом и говорил до игры с ними.

И все же Кения – это не уровень Камеруна. Но все научились играть, а уж в обороне – тем более.

– Ну а какой примерно уровень у сборной Кении?

– Примерно такой же, как у наших прошлых соперников из Азии, за исключением Ирана.

– Камерун сильнее Кении?

– Конечно, сильнее. Но, опять же, это и рейтинг ФИФА подтверждает, – сказал главный тренер сборной России Карпин.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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11 комментариев

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Игорь М.
Наших топов ничего не удивляет, но при этом трусы коричневые...
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Aleksey Yashin
"Для меня – нет. Для обывателя, наверное, да."

Мне кажется Карпин увидел игру сборной Кении дня на 3 раньше чем "обыватели", когда уже готовиться пришлось к игре.
+8
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Peter Parker
После Лукаку темнокожие парни уже не удивляют россиян
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psv300
Гуру 🤦🏻‍♂️
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maks44
Под обывателями он, наверное, имел в виду стартовый состав своей команды в этом матче.
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svft
ничем не удивила (с)
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Никому_никабельный
Валера-нудаи
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Bartez1986
можно уточнить, а какими горнолыжникаи славится Финляндия?
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Peter Parker
Ответ Игорь М.
Наших топов ничего не удивляет, но при этом трусы коричневые...
Или как сказали бы на автовазе - коричневый брюн
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Гаврила Ардалионович
Ответ Игорь М.
Наших топов ничего не удивляет, но при этом трусы коричневые...
апкаклись штоле
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