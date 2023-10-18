Карпина не удивила игра Кении: «Для обывателя, наверное, да, стала неожиданной. Камерун сильнее»

Валерий Карпин считает, что игра Кении могла удивить только обывателей.

сыграла вничью с Кенией (2:2) в товарищеском матче, забив на 89-й минуте. Перед этим россияне выиграли у Камеруна (1:0).

– Между Камеруном и Кенией 68 позиций, а по игре не скажешь, что пропасть?

– По мне, конечно, разница большая.

– всегда славилась бегунами, но оказалось, что и в футбол там научились неплохо играть.

– Вы сейчас выступаете как болельщик, который дома сидит и говорит про Кению как про бегунов. Так же можно сказать, что Финляндия славится своими горнолыжниками, а в футбол они играть вообще не умеют.

– Я имею в виду, что в России сборную Кении, наверное, видели единицы. С европейцами они вообще впервые играли.

– Ну да, и?

– Насколько неожиданной или, наоборот, ожидаемой оказалась игра этой команды?

– Для меня – нет. Для обывателя, наверное, да. Я об этом и говорил до игры с ними.

И все же Кения – это не уровень Камеруна. Но все научились играть, а уж в обороне – тем более.

– Ну а какой примерно уровень у сборной Кении?

– Примерно такой же, как у наших прошлых соперников из Азии, за исключением Ирана.

– Камерун сильнее Кении?

– Конечно, сильнее. Но, опять же, это и рейтинг ФИФА подтверждает, – сказал главный тренер сборной России Карпин.

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