«Зачем легионеры, когда в Европу нас не пускают? Всех выгнать! Пусть клубы играют только россиянами, тогда будет прогресс». Пономарев о российском футболе

Владимир Пономарев считает, что прогрессу сборной России мешают легионеры.

сыграла вничью с Кенией в товарищеском матче 16 октября (2:2).

«Игры не было абсолютно. На кол оцениваю этот матч. Сборная находится в ужасном состоянии, как и весь наш футбол. Ниже плинтуса уже. Надо что-то с этим делать, так дальше продолжаться не может! Нас не пускают в Европу, зачем нам сейчас легионеры? Всех выгнать! Пусть клубы играют только российскими игроками, и тогда будет прогресс.

Ни Карпин, ни кто-либо еще не сможет исправить ситуацию в сборной, пока мы не переделаем весь российский футбол. Даже если пытаться поменять тренера, это будет абсолютно бесполезный номер», – сказал бывший игрок ЦСКА.

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