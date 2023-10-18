«Зачем легионеры, когда в Европу нас не пускают? Всех выгнать! Пусть клубы играют только россиянами, тогда будет прогресс». Пономарев о российском футболе

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Владимир Алексеевич Пономарев сборная Кении товарищеские матчи (сборные) лимит на легионеров Р-Спорт Футбол

Владимир Пономарев считает, что прогрессу сборной России мешают легионеры.

Сборная России сыграла вничью с Кенией в товарищеском матче 16 октября (2:2).

«Игры не было абсолютно. На кол оцениваю этот матч. Сборная находится в ужасном состоянии, как и весь наш футбол. Ниже плинтуса уже. Надо что-то с этим делать, так дальше продолжаться не может! Нас не пускают в Европу, зачем нам сейчас легионеры? Всех выгнать! Пусть клубы играют только российскими игроками, и тогда будет прогресс.

Ни Карпин, ни кто-либо еще не сможет исправить ситуацию в сборной, пока мы не переделаем весь российский футбол. Даже если пытаться поменять тренера, это будет абсолютно бесполезный номер», – сказал бывший игрок ЦСКА.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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11 комментариев

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Shuller18
Недавний матч с Кенией показал, зачем нужны легионеры. Если сейчас будем вариться в собственном деревянном соку, мы скатимся в какое-то небывалое дно.
+7
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Алексей Ненахов
Ответ Bring Me The Horizon
Этот дед забыл таблетки принять. Зачем у него в таком состоянии брать интервью?
Все иностранные препараты закончились , а наши не помогают
+4
0
+4
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Bring Me The Horizon
Этот дед забыл таблетки принять. Зачем у него в таком состоянии брать интервью?
+4
-1
+3
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Stereostrike
с лимитом на легионеров мы уже это проходили-прогресс был фантастический от слова ноль)))
+2
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Дмитрий Пузырёв
Всех легов выгнать, а наших за безвольную игру — расстреливать прям на поле из пулемётов. Ага! :-)
+1
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+1
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Aleksandr Danilov
Что этот либерал иммигрант себе позволяет?
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Павел Волков
Зачем нам китайские машины, выгнать всех с рынка, пусть АвтоВАЗ развивается))
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Russteel
Тогда будут Соболев и Джикия, которые решили слить тренера.
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ApXuMaHqPuT
Деду 83 года - делайте скидку на возраст😕
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red hikkikomori
Наоборот надо лимит отменить
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Bul.Bul
Ну что за логика?! Почему, если будут играть только наши, то научаться лучше играть?! Наоборот, прогрессировать можно только в том случае, если ты выигрываешь конкуренцию. Если легионеры качественные, то от этого выигрывает и клуб и футбол в стране в целом.
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