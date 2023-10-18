«Джикия устроил саботаж футболу. Он и в дубль «Спартака» не попадет с такой игрой». Губерниев о защитнике в матче с Кенией
Дмитрий Губерниев раскритиковал игру Георгия Джикии в матче с Кенией.
Товарищеский матч сборных России и Кении завершился вничью (2:2). Георгий Джикия совершил результативную ошибку – его попытка выбить мяч головой возле штрафной привела ко второму пропущенному голу.
«Джикия уже устроил саботаж футболу. То, что мы видели в сборной, он даже с такой игрой в дубль «Спартака» не попадет.
Понимаю, что центральных защитников в российских клубах нет, на этой позиции играют иностранцы в основном, но то, что мы видели, это не футбол, а ужас. Джикии сейчас точно не до выступлений в команде», – сказал Губерниев.
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