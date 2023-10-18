«Джикия устроил саботаж футболу. Он и в дубль «Спартака» не попадет с такой игрой». Губерниев о защитнике в матче с Кенией

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Губерниев сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Георгий Джикия Футбол

Дмитрий Губерниев раскритиковал игру Георгия Джикии в матче с Кенией.

Товарищеский матч сборных России и Кении завершился вничью (2:2). Георгий Джикия совершил результативную ошибку – его попытка выбить мяч головой возле штрафной привела ко второму пропущенному голу.

«Джикия уже устроил саботаж футболу. То, что мы видели в сборной, он даже с такой игрой в дубль «Спартака» не попадет.

Понимаю, что центральных защитников в российских клубах нет, на этой позиции играют иностранцы в основном, но то, что мы видели, это не футбол, а ужас. Джикии сейчас точно не до выступлений в команде», – сказал Губерниев.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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10 комментариев

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Ко-ко-джамбо
рос. футболом занимаются проф. не пригодные люди, раз низкий уровень Джикии стал им понятен только сейчас, ведь не будуяи специалистом, я писал об этом еще несколько лет назад, настолько это очевидно было.
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vincere
Ответ Антон Фалафель
Похоже, Губер с значением слова саботаж не особо знаком. Тут же вылез на хайпе.
Как и всегда. Отец спид-инфо.
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ApXuMaHqPuT
С такой игрой Жора-толстопуз точно попадёт в медиалигу🤩
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seppblatter@mail.ru
Ответ Ко-ко-джамбо
рос. футболом занимаются проф. не пригодные люди, раз низкий уровень Джикии стал им понятен только сейчас, ведь не будуяи специалистом, я писал об этом еще несколько лет назад, настолько это очевидно было.
Вот, о чем и речь. На спортсе, не раз замечал, люди лучше разбираются в футболе, не имея к нему прямого отношения! Жорж после чемпионства сезон провел по инерции, а потом интервью, хинкал, мерседесы и все. Он уже 3 года должен был сидеть на замене, а в прошлом быть проданным в Тулу.
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VNK
Мнение Губерниева очень важно для нас, пусть не вздумает останавливаться
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Джикию сливать надо зимой без вариантов и брать Гоцука, левша кстати и россиянин, возраст ниже, лидер обороны Пари НН...)
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Ответ Антон Фалафель
Похоже, Губер с значением слова саботаж не особо знаком. Тут же вылез на хайпе.
саботаж, плохо выполняемые обязанности, по сути, правильно, давно перестал играть на высоком уровне, а в последнее время через агента ещё и партнёров по команде топит и сейчас Соболев в опалу попасть может из-за поддержки его...короче пора заканчивать трудовые отношения...
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