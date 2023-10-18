«Болельщики «Атлетико» плачут». Феликс лайкнул пост со своей статистикой после перехода в «Барсу»

Жоау Феликс лайкнул пост со словами «болельщики «Атлетико» плачут».

Полузащитник, выступающий за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико», поставил лайк под публикацией со своей статистикой: на его счету 5 голов и 6 ассистов в 11 последних матчах за «блауграну» и сборную Португалии.

«Болельщики «Атлетико» плачут», – говорится в сообщении, которое лайкнул хавбек.

Феликс перешел в «Барселону» перед закрытием летнего трансферного окна, в арендную сделку не включена опция выкупа игрока. Статистику 23-летнего португальца можно найти здесь.

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