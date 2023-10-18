«Болельщики «Атлетико» плачут». Феликс лайкнул пост со своей статистикой после перехода в «Барсу»

Теги Сборная Португалии по футболу Барселона Атлетико Ла Лига болельщики соцсети Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс лайкнул пост со словами «болельщики «Атлетико» плачут».

Полузащитник, выступающий за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико», поставил лайк под публикацией со своей статистикой: на его счету 5 голов и 6 ассистов в 11 последних матчах за «блауграну» и сборную Португалии

«Болельщики «Атлетико» плачут», – говорится в сообщении, которое лайкнул хавбек.

Феликс перешел в «Барселону» перед закрытием летнего трансферного окна, в арендную сделку не включена опция выкупа игрока. Статистику 23-летнего португальца можно найти здесь

«А потом они говорят о Негрейре». Феликс после отмены гола «Гранаде» лайкнул твит с критикой судей Ла Лиги и скрином мяча «Реала» в матче с «Хетафе»

«Атлетико» потребует 80 млн евро за трансфер Феликса в 2024-м. «Барса» хочет договориться о новой аренде с выкупом за 40 млн

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16 комментариев

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falkao2013
Футболисты никогда не отличались умом. Ты же в аренде,ещё и не факт,что останешься в Барселоне и лайкаешь такие посты. Эх,Феликс(
+31
-6
+25
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Фёдор Кузнецов
А что за великолепная статистика у Феликса? 1+1 в Ла Лиге, 2+1 в ЛЧ, всё с Антверпеном
+14
-1
+13
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madaev
Будет плакать когда его не выкупят
+12
-4
+8
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TAGAY
Ответ falkao2013
Футболисты никогда не отличались умом. Ты же в аренде,ещё и не факт,что останешься в Барселоне и лайкаешь такие посты. Эх,Феликс(
Сейчас ему выгодно все это, ясно дант понять что не хочет быть в АТМ, сезон он проводит хорошо а значит выкуп АТМ будет просить много, а его эти выходки должен помочь снизить сумму выкупа,и не только для Барсы но и другим клубам.. чем меньше сумма выкупа тем больше выбора команды и конечно же ЗП больше выбьет из за конкуренции. Тот же Гриз когда уходил из Барсы опроверг все предложение и гнался только в АТМ, и этии он не оставил выбора Барсе, пришлось отпустить в аренду когда была возможность продать
+4
-1
+3
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Владимир Синельщиков
Ответ Назар Игорь
С огнем играет Феликс, с болельщиками Атлетико так не шутят.
Точно!!! нассут в тапки!!!
+2
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Ханс Ланда
А статистика у Феликса такая, что плачет Беллингем
+2
-1
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Гамаль Хайдаров
Ответ falkao2013
Футболисты никогда не отличались умом. Ты же в аренде,ещё и не факт,что останешься в Барселоне и лайкаешь такие посты. Эх,Феликс(
просто он делает все, что бы точно не остаться в Атлетико на след сезон…
+5
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Bazilic
Видимо пути назад у него точно не будет
Я бы на его месте поосторожнее был, Барса легко может за Вирцем попытаться пойти
+1
-1
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Е.Р.
Да какая там стата?)
6 матчей, 5 в старте, 387 минут, 1 гол и 1 голевая
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JENNINGS
Ответ Ханс Ланда
А статистика у Феликса такая, что плачет Беллингем
У Джуда в 8 матчах Ла Лиги 8+2, в 2 матчах ЛЧ 2+1. И да, ему всего 20, и он полузащитник :)
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Ханс Ланда
Ответ JENNINGS
У Джуда в 8 матчах Ла Лиги 8+2, в 2 матчах ЛЧ 2+1. И да, ему всего 20, и он полузащитник :)
О том и речь ;)
0
0
0
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