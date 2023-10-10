«А потом они говорят о Негрейре». Феликс после отмены гола «Гранаде» лайкнул твит с критикой судей Ла Лиги и скрином мяча «Реала» в матче с «Хетафе»

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Жоау Феликс лайкнул твит фанатского аккаунта «Барсы» с критикой судей Ла Лиги.

В твиттере Som Serem FCB опубликовали два скриншота: момент перед первым голом «Реала» в ворота «Хетафе» (2:1) в матче 4-го тура Ла Лиги и эпизод с отмененным мячом «Барселоны» в ворота «Гранады» (2:2) в игре 9-го тура.

Перед голом в ворота «Хетафе» Хоселу находился в офсайде, но перед пасом от Луки Модрича, вероятно, успел принять соответствующее правилам положение. После борьбы в штрафной форвард «Реала» сравнял счет в матче, и арбитр Марио Мелеро Лопес засчитал этот мяч.

Напомним, на 3-й добавленной минуте защитник Жоау Канселу сделал навес с правого фланга. Находившийся вне игры полузащитник Ферран Торрес не допрыгнул до мяча, и тот долетел до Жоау Феликса, который точно пробил головой. Главный судья Сесар Сото Градо принял решение не засчитывать взятие ворот.

«Угадайте, что из этого гол. А потом они говорят о Негрейре», – сказано в публикации Som Serem FCB. Феликс лайкнул этот твит.

Скриншоты: кадры из трансляций Okko, Setanta Sports

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27 комментариев

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Алексей Шукалов
Быстро он в Барселоне освоился)))
+62
-11
+51
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Roman
Ответ Алексей Шукалов
Быстро он в Барселоне освоился)))
Про Днк Барсы скоро начнёт заливать
+40
-12
+28
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Cruel Snake
То есть когда такой же мяч Камавинги не засчитали, мы конечно промолчим
+28
-11
+17
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Cruel Snake
Говорят! И более того, официальные обвинения выдвигают! А сама «Барселона» так и не может объяснить, за что они ему платили
+13
-8
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Streetbor
ситуации все же разные. Но Барса в этом сезоне уже не первый раз недосчиталась очков.
+8
-3
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Bazilic
Ответ Cruel Snake
То есть когда такой же мяч Камавинги не засчитали, мы конечно промолчим
Самим не смешно? Там Рюдигер активно боролся
+3
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Нефанатик
Феликс так стелится, под Барсу. Так старается. Надеется. А у нее в итоге не окажется 80 млн.
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Александр Молев
Высказались все местные эксперты,в осном те,которым некуда желчь отрыгнуть.
У вас явно насыщенная жизнь
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roni20
Ответ Алексей Шукалов
Быстро он в Барселоне освоился)))
Он всегда был таким а сейчас попал в свою стихию
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VuNePonimaete
Какой же дешёвый наброс. После матча запостили фотку с вар с расчерченными линиями на которых видно, что Хоселу не офсайде
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Никита Алексеев
Уже пропитался ДНК Барселоны)
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vcaireac
В нём заговорило ДНК не иначе)
Ситуации не идентичные по самой простой причине:
Хоселу не был в офсайде в том эпизоде, что показали, расчертив линии.
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Marcs
Сейчас Вообще очень странные решения в одинаковых случаях.
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Hong Kil
Ну да, случайная ошибка это же тоже самое, чем систематическое содержание арбитров на зарплате.
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Иван Петров
Вижу ДНК Барселоны.
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Raindrop Drop Top
И в чем он не прав? Наследник лаоса второй матч грабит чемпиона
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Данияр Жумабекович
Ответ Tristan...
Такой же? Меренги, когда уже эту чушь повторять перестанете? Самим не стыдно?... Рюдигер, находясь в офсайде, боролся с защитником, который мог бежать за мячом и закрыть принимающего мяч игрока Реала... вообще не влиял на эпизод? Что тут общего с голом Феликса, где на Ферран не реагировал никто и вратарь направлялся в ту зону, куда падал мяч?...
вот вы упертые, сине-гранатовые! Абсолютно идентичная ситуация, а орете на всех ветках, что это разные вещи
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Tristan...
Ответ Данияр Жумабекович
вот вы упертые, сине-гранатовые! Абсолютно идентичная ситуация, а орете на всех ветках, что это разные вещи
Что схожего в этих ситуациях? Неужели так трудно увидеть борьбу Рюдигера с защитником? Или Ферран тоже там защитнику перекрывал путь до мяча?...
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Tristan...
Ответ Данияр Жумабекович
в том, что ни Рюдигер, ни защитник, опекавший его не доставали до мяча, а защитник, опекавший Рюди физически не мог достать до Камавинги. Да все эксперты уже признали идентичность ситуации, кроме бчк
Чел, включи логику. Почему защитник не успевал к мячу? До потому что он боролся с Рюдигером! Если бы Рюдигер ему не мешал, защитник как минимум мог подобрать мяч после рикошета от штанги...
Не верь королевским экспертам спорца. Они здесь и не такие сказки могут рассказать...
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messi_leo
Ответ зак
потом говорят почему игроков бчк и его болел считают ку ку, им больше нечем заняться?
считают обитатели местной психиатрической клиники?
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