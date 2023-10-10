«А потом они говорят о Негрейре». Феликс после отмены гола «Гранаде» лайкнул твит с критикой судей Ла Лиги и скрином мяча «Реала» в матче с «Хетафе»

Жоау Феликс лайкнул твит фанатского аккаунта «Барсы» с критикой судей Ла Лиги.

В твиттере Som Serem FCB опубликовали два скриншота: момент перед первым голом « » в ворота « » (2:1) в матче 4-го тура и эпизод с отмененным мячом «Барселоны» в ворота «Гранады» (2:2) в игре 9-го тура.

Перед голом в ворота «Хетафе» Хоселу находился в офсайде, но перед пасом от Луки Модрича, вероятно, успел принять соответствующее правилам положение. После борьбы в штрафной форвард «Реала» сравнял счет в матче, и арбитр Марио Мелеро Лопес засчитал этот мяч.

Напомним, на 3-й добавленной минуте защитник Жоау Канселу сделал навес с правого фланга. Находившийся вне игры полузащитник Ферран Торрес не допрыгнул до мяча, и тот долетел до , который точно пробил головой. Главный судья Сесар Сото Градо принял решение не засчитывать взятие ворот.

«Угадайте, что из этого гол. А потом они говорят о Негрейре», – сказано в публикации Som Serem FCB. Феликс лайкнул этот твит.

Скриншоты: кадры из трансляций Okko, Setanta Sports

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