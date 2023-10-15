Жоау Феликс: «Португалия – одна из лучших футбольных наций, у нас игроки в лучших клубах мира. На нас оказывают давление, чтобы мы выигрывали каждый матч»

Жоау Феликс высказался об игре за сборную Португалии.

16 октября команда Роберто Мартинеса встретится со сборной Боснии и Герцеговины. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.

« – одна из лучших футбольных наций. На нас оказывают давление, чтобы мы побеждали и играли хорошо в каждой игре. Мы уже вышли на чемпионат Европы, но на нас оказывается давление, чтобы продолжать побеждать.

Все знают о качестве нашей команды. У нас есть игроки в лучших клубах мира. В атаке мы очень хороши, да и в обороне тоже, настолько, что пропустили всего два гола, и это произошло только в последней игре. В основном это связано с организацией и тактикой.

Они [боснийцы] будут бороться как никогда раньше. Их болельщики – сумасшедшие, в хорошем смысле этого слова. Мы знаем, какой будет обстановка и состояние газона, но мы просто должны быть готовы играть в свой футбол», – сказал полузащитник «Барселоны».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию