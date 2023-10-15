Жоау Феликс: «Португалия – одна из лучших футбольных наций, у нас игроки в лучших клубах мира. На нас оказывают давление, чтобы мы выигрывали каждый матч»

Теги Сборная Португалии по футболу Барселона Ла Лига сборная Боснии и Герцеговины по футболу квалификация Евро-2024 Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс высказался об игре за сборную Португалии.

16 октября команда Роберто Мартинеса встретится со сборной Боснии и Герцеговины. Начало матча – в 21:45 по московскому времени. 

«Португалия – одна из лучших футбольных наций. На нас оказывают давление, чтобы мы побеждали и играли хорошо в каждой игре. Мы уже вышли на чемпионат Европы, но на нас оказывается давление, чтобы продолжать побеждать.

Все знают о качестве нашей команды. У нас есть игроки в лучших клубах мира. В атаке мы очень хороши, да и в обороне тоже, настолько, что пропустили всего два гола, и это произошло только в последней игре. В основном это связано с организацией и тактикой.

Они [боснийцы] будут бороться как никогда раньше. Их болельщики – сумасшедшие, в хорошем смысле этого слова. Мы знаем, какой будет обстановка и состояние газона, но мы просто должны быть готовы играть в свой футбол», – сказал полузащитник «Барселоны». 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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8 комментариев

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GuruFutbola
С кринжом о трофеях можно забыть, сливает золотое поколение португальцев в соло
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igls54
Какой же Феликс некрасивый, забыл про главную звезду. И это в 23, а что же будет в 38?
+6
-4
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Bazilic
Португалия - это болид Формулы 1, но в который положили мешок цемента
+6
-5
+1
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bat90
Ответ GuruFutbola
С кринжом о трофеях можно забыть, сливает золотое поколение португальцев в соло
Сливать золотое поколение – это как раз Роберто Мартинес сможет так)
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