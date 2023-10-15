«Барса» решила сохранить Феликса, он убедил игрой. Клуб думает, как оформить сделку, возможна новая аренда
«Барселона» хочет сохранить Жоау Феликса.
Как сообщает Diario Sport, португалец, арендованный у «Атлетико», убедил каталонцев игрой.
Теперь «Барса» и агент игрока Жорже Мендеш думают, как на фоне финансовых проблем клуба оформить сделку.
Не исключен вариант продления аренды, но с правом выкупа. У «Атлетико» и Феликса контракт до 2029 года.
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2. Подписываешь 5-6 игроков
3. В следующее ТО пройдёшь их
4. Покупаешь Феликса.
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