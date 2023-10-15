«Барса» решила сохранить Феликса, он убедил игрой. Клуб думает, как оформить сделку, возможна новая аренда

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш агенты Жоау Феликс Футбол

«Барселона» хочет сохранить Жоау Феликса.

Как сообщает Diario Sport, португалец, арендованный у «Атлетико», убедил каталонцев игрой.

Теперь «Барса» и агент игрока Жорже Мендеш думают, как на фоне финансовых проблем клуба оформить сделку.

Не исключен вариант продления аренды, но с правом выкупа. У «Атлетико» и Феликса контракт до 2029 года.

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25 комментариев

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ML26
Ответ MJ Me
Ага, продление аренды…Атлетико тоже не дурак, тоже захочет воспользоваться моментом и хотя бы часть денег вернуть
За 60 думаю матрасы отдадут, только где взять эти 60)
+12
0
+12
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MstAndreev
Можно Ямаля продать, например)
+16
-7
+9
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Любезный Коссутий
можно отдать пару секторов обновленного Спотифая АТМ, чтобы прибыль с билетов шла им ☝🏻
скоро можно будет выкупить Олд Трафорд по дешевке когда начнется банкротство МЮ. и отдать его атлетам как тренировочный стадион
+13
-7
+6
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a2wai
Ответ человек-муравей человек-физрук
скоро можно будет выкупить Олд Трафорд по дешевке когда начнется банкротство МЮ. и отдать его атлетам как тренировочный стадион
У МЮ финансовый отдел явно лучше, чем в Барсе работает, проснись, ты себе в штаны нагадил)
+6
-2
+4
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MJ Me
Ага, продление аренды…Атлетико тоже не дурак, тоже захочет воспользоваться моментом и хотя бы часть денег вернуть
+4
-1
+3
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Liquidozz
1. Заходишь в "свободные агенты"
2. Подписываешь 5-6 игроков
3. В следующее ТО пройдёшь их
4. Покупаешь Феликса.
+4
-1
+3
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MstAndreev
Ответ FEZ10
Щас тебе минусов накидают,думая что ты серьезно:)
без вариантов)
+1
0
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FEZ10
Ответ MstAndreev
Можно Ямаля продать, например)
Щас тебе минусов накидают,думая что ты серьезно:)
+5
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Liquidozz
Ответ FEZ10
Щас тебе минусов накидают,думая что ты серьезно:)
Уже)
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WESTERN-
Думаю уже решено что на Фати обменяют
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FEZ10
Ответ MJ Me
Ага, продление аренды…Атлетико тоже не дурак, тоже захочет воспользоваться моментом и хотя бы часть денег вернуть
Там идет аренда ,но до этого игрок продлевает контракт с Атлетико еще на год (если осталось мало по контракту )Атлетико ничего не теряет из-за этой аренды
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прощай Роналду
Ответ ML26
За 60 думаю матрасы отдадут, только где взять эти 60)
Лучше продлить аренду на 2 года потом предложить 20млн)))
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ML26
Ответ прощай Роналду
Лучше продлить аренду на 2 года потом предложить 20млн)))
Аренда тоже не бесплатная, вообще-то. За 3 года аренды + последующий выкуп, то на то и выйдет
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прощай Роналду
Ответ ML26
Аренда тоже не бесплатная, вообще-то. За 3 года аренды + последующий выкуп, то на то и выйдет
За такие условия матрас может ложиться на матрас))) опой вверх)))
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ML26
Ответ прощай Роналду
За такие условия матрас может ложиться на матрас))) опой вверх)))
Да по-моему нормальные условия, игрок то хороший. 60 лямов за него — хорошая цена
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fcb812
Хорошая новость
Обоих Жоау надо забирать заиграли как дома
Когда еще наконец то прекратится эта эпидемия травм будет еще лучше
+1
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человек-муравей человек-физрук
Ответ a2wai
У МЮ финансовый отдел явно лучше, чем в Барсе работает, проснись, ты себе в штаны нагадил)
по ходу ты спишь и не видишь что сначала из топ клуба сделали закоренелый середняк а теперь продать не могут. последнее чемпионство было когда ты еще не родился
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