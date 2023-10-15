«Барса» решила сохранить Феликса, он убедил игрой. Клуб думает, как оформить сделку, возможна новая аренда

«Барселона» хочет сохранить Жоау Феликса.

Как сообщает Diario Sport, португалец, арендованный у «Атлетико», убедил каталонцев игрой.

Теперь «Барса» и агент игрока думают, как на фоне финансовых проблем клуба оформить сделку.

Не исключен вариант продления аренды, но с правом выкупа. У « » и контракт до 2029 года.

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