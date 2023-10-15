Феликс о «Барсе»: «Я счастлив и переживаю хороший момент. Самое сложное – поддерживать хороший уровень»

Теги Сборная Португалии по футболу Барселона Ла Лига Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс высказался об игре за «Барселону».

Португалец выступает за каталонскую команду на правах аренды из «Атлетико». 

«Как вы можете видеть, я счастлив там, где нахожусь, я чувствую себя хорошо, уверенно и чувствую, что переживаю хороший момент. 

Самое сложное – поддерживать хороший уровень. Но я работаю каждый день и всегда стараюсь совершенствоваться, чтобы исправить менее позитивные аспекты своей игры. И да, я счастлив и переживаю хороший момент», – сказал полузащитник.

23-летний Феликс забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 8 матчах за «Барселону».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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2 комментария

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Oleg Olegov
Парень, от тебя уже давно ждут не хорошего уровня и его поддержки, а уровня мировой звезды стабильно. И ты это можешь. Если вдруг читаешь Спортс, то знай это и соберись)
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Вячеслав Новиков
По нему видно что он счастлив и получает удовольствие от игры, я думаю это его клуб
+1
0
+1
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