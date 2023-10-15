Феликс о «Барсе»: «Я счастлив и переживаю хороший момент. Самое сложное – поддерживать хороший уровень»

Жоау Феликс высказался об игре за «Барселону».

Португалец выступает за каталонскую команду на правах аренды из «Атлетико».

«Как вы можете видеть, я счастлив там, где нахожусь, я чувствую себя хорошо, уверенно и чувствую, что переживаю хороший момент.

Самое сложное – поддерживать хороший уровень. Но я работаю каждый день и всегда стараюсь совершенствоваться, чтобы исправить менее позитивные аспекты своей игры. И да, я счастлив и переживаю хороший момент», – сказал полузащитник.

23-летний забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 8 матчах за «Барселону».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию