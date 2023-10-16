«Атлетико» потребует 80 млн евро за трансфер Феликса в 2024-м. «Барса» хочет договориться о новой аренде с выкупом за 40 млн

«Атлетико» уведомил «Барселону» об условиях полноценного трансфера Жоау Феликса.

Португальский полузащитник перешел в каталонский клуб на правах аренды перед закрытием летнего трансферного окна. Ранее стало известно, что «блауграна» решила сохранить игрока.

По информации Diario Sport, «Атлетико» сообщил «Барселоне», что потребует за полноценный трансфер 80 миллионов евро. Поскольку каталонцы не могут выплатить такую сумму сразу, мадридцы готовы разделить ее на 3 транша по 25+ млн евро.

Для «Барсы» наиболее приемлемым вариантом остается новая аренда. Клуб считает, что следующим летом он по-прежнему будет очень ограничен в финансовом плане, но с большим оптимизмом ждет июль 2025 года.

«Блауграна» может включить опцию выкупа игрока за 40 миллионов евро в новую сделку по аренде. Считается, что « » может согласиться на такие условия, если сам футболист будет настаивать на окончательном переходе в «Барсу».

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