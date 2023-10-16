«Атлетико» потребует 80 млн евро за трансфер Феликса в 2024-м. «Барса» хочет договориться о новой аренде с выкупом за 40 млн

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

«Атлетико» уведомил «Барселону» об условиях полноценного трансфера Жоау Феликса.

Португальский полузащитник перешел в каталонский клуб на правах аренды перед закрытием летнего трансферного окна. Ранее стало известно, что «блауграна» решила сохранить игрока. 

По информации Diario Sport, «Атлетико» сообщил «Барселоне», что потребует за полноценный трансфер Феликса 80 миллионов евро. Поскольку каталонцы не могут выплатить такую сумму сразу, мадридцы готовы разделить ее на 3 транша по 25+ млн евро. 

Для «Барсы» наиболее приемлемым вариантом остается новая аренда. Клуб считает, что следующим летом он по-прежнему будет очень ограничен в финансовом плане, но с большим оптимизмом ждет июль 2025 года. 

«Блауграна» может включить опцию выкупа игрока за 40 миллионов евро в новую сделку по аренде. Считается, что «Атлетико» может согласиться на такие условия, если сам футболист будет настаивать на окончательном переходе в «Барсу». 

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34 комментария

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Streetbor
будут предлагать 40 + Фати + годовая подписка на спотифай))
+41
-8
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Vladislav Asadullin
По логике Барсы, еще через год он. предложат аренду с бесплатным правом выкупа, а через два — Атлетико им должен будет 40 заплатить
+16
-2
+14
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NartApsua
Атлетико тут надо быть аккуратными, дабы не остаться у разбитого корыта. По слухам, Барса уже договорилась с Нико Уильямсом. Абсолютно бесплатно. Ещё и на Ольмо останется. В итоге Барса просто откажется от Феликса, и индейцы останутся с недовольным игроком на с немалой зарплатой за скамейке запасных.
+15
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zzzeeerrrooo
Ответ Evgen_Hazard
Какое-то бомжатское предложение они готовят
Гризмана атлеты тоже за копейки забрали
+14
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+10
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Aleksandr Danilov
Ответ Evgen_Hazard
Какое-то бомжатское предложение они готовят
Нормальное, если учесть как АМ получил Гризманна
+12
-5
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BurBon
Просить можно сколько угодно, но никто не заплатит, а Барсу и очередная аренда устроит.
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Rachid
После очередной аренды выкуп Феликса составит около 20 млн - также как матрасики заплатили за Гризмана - Лапорта так и планирует и это будет справедливо!
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NartApsua
Ответ Нефанатик
Не барса, так кто то другой его подпишет. Если хорошо сыграет за Барсу, другие захотят. Да и барса не так глупы что бы предпочесть кота в мешке проверенному за сезон игроку. Хотя с Барсой нельзя быть уверен.
Это да, условная Антон Вилла трансфер Феликса потянет легко. Проблема Атлетико в том, что португалец хочет играть только за Барсу. Он и прошлым летом отказался от огромных денег из Саудовской Аравии. Также может и следующим летом упереться рогами.
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Bazilic
Ответ marcus_flint
Барсе не надоело побираться ?)
Нужно сразу выкладывать запрашиваемую сумму, даже если она абсолютно не адекватная?
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BurBon
Ответ Tun
Матрасы всегда могут слить его в условный ПСЖ за желанные 80
Он не играет на 80 м, даже псж не заплатит столько.
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Supreme Allah
Ответ Aleksandr Danilov
Нормальное, если учесть как АМ получил Гризманна
Еще учти , что эти копейки его бы вообще никто не забрал
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Сослан Бедоев
Ответ zzzeeerrrooo
Гризмана атлеты тоже за копейки забрали
И?) Там у барсы вариантов не было кроме как продать хоть за сколько-то, Атлеты этим и воспользовались. Или теперь Атлетико должны в знак солидарности тоже подарить игрока?) так ты думаешь это работает?)
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Bazilic
Если у Барсы у будут 80 миллионов, то тратить их нужно на Кимиха или Гимараеша
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Нефанатик
Ответ NartApsua
Это да, условная Антон Вилла трансфер Феликса потянет легко. Проблема Атлетико в том, что португалец хочет играть только за Барсу. Он и прошлым летом отказался от огромных денег из Саудовской Аравии. Также может и следующим летом упереться рогами.
Тогда сядет на лавку. Игрок заключил контракт, он пока в собственности Атлетико, а там принципиальные люди сидят. Либо пускай выкупает себя сам, как Гризманн (хотя там понятно что была схема Барсы)
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Подкат Пенальтьевич
Менеджмент Барсы думал, что если продавать Атлетам игроков за бесценок, то и Атлеты будут продавать им за бесценок. Но оказалось что это так не работает.
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Сослан Бедоев
Болельщики Барсы как заколдованные, в розовых очках гуляют... Кто вам сказал, что если Атлеты не продадут его Барсе, то больше его никто не выкупить за условные 80? То что он сейчас показывает на поле вполне себе на эти самые 80 тянет, и другие клубы вроде МС или Арсенала, которым он стилистически подходит, это наверняка видят, и вполне себе могут позволить этот трансфер. Понимаю, что все любят халяву, но меру тоже знать надо))
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cukken
Ну будет зеркальная ответка как с Гризи. Иначе нет смысла.
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Причёска Бэйла
Ответ zzzeeerrrooo
Гризмана атлеты тоже за копейки забрали
На него не было спроса, неудачный сезон, возраст.
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mgarnet13
Ответ zzzeeerrrooo
Гризмана атлеты тоже за копейки забрали
Так Атлетико вели переговоры с позиции силы, потому что знали, что Барсе хоть за сколько нужно было его слить
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Андрей Букин
Ответ Streetbor
будут предлагать 40 + Фати + годовая подписка на спотифай))
🤣🤣🤣
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cukken
Ответ Vladislav Asadullin
По логике Барсы, еще через год он. предложат аренду с бесплатным правом выкупа, а через два — Атлетико им должен будет 40 заплатить
Так его судьба, ходить по арендам до конца контракта.
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Злой Руся
Как он это делает
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Нефанатик
Ответ NartApsua
Атлетико тут надо быть аккуратными, дабы не остаться у разбитого корыта. По слухам, Барса уже договорилась с Нико Уильямсом. Абсолютно бесплатно. Ещё и на Ольмо останется. В итоге Барса просто откажется от Феликса, и индейцы останутся с недовольным игроком на с немалой зарплатой за скамейке запасных.
Не барса, так кто то другой его подпишет. Если хорошо сыграет за Барсу, другие захотят. Да и барса не так глупы что бы предпочесть кота в мешке проверенному за сезон игроку. Хотя с Барсой нельзя быть уверен.
+2
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Val Smith
Ответ NartApsua
Атлетико тут надо быть аккуратными, дабы не остаться у разбитого корыта. По слухам, Барса уже договорилась с Нико Уильямсом. Абсолютно бесплатно. Ещё и на Ольмо останется. В итоге Барса просто откажется от Феликса, и индейцы останутся с недовольным игроком на с немалой зарплатой за скамейке запасных.
Уйдет в аренду на флажке в клуб готовый раскошелится. У игрока контракт до 29-го года. Может пол сезона и на скамейке посидеть в воспитательных мерах.
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cukken
Ответ NartApsua
Атлетико тут надо быть аккуратными, дабы не остаться у разбитого корыта. По слухам, Барса уже договорилась с Нико Уильямсом. Абсолютно бесплатно. Ещё и на Ольмо останется. В итоге Барса просто откажется от Феликса, и индейцы останутся с недовольным игроком на с немалой зарплатой за скамейке запасных.
Так и будет, никто не даст 80 млн за него.
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