«Пост Мазрауи – неописуемая бестактность. Он все еще не способен осудить варварство ХАМАС». Центральный совет немецких евреев о постах защитника «Баварии» в поддержку Палестины
Центральный совет немецких евреев осудил Нуссаира Мазрауи за поддержку Палестины.
Напомним, защитник «Баварии» и сборной Марокко поддержал Палестину в конфликте с Израилем, опубликовав видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».
После критики СМИ в свой адрес он прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». «Бавария» заявила о намерении провести беседу с Мазрауи после его возвращения в расположение клуба.
«Пост Нуссаира Мазрауи – это неописуемая бестактность. К сожалению, Мазрауи по-прежнему не способен осудить варварство ХАМАС.
Подход «Баварии» на данный момент мы считаем правильным», – говорится в заявлении организации.
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P.S. К уголовной ответственности никого не привлекли
Тех палестинцев, которых убивали 40 лет и отжимали у них силой территорию. И так и не дали им государство. О чем давным-давно приказала ООН.
Чо тупить то, центральный совет?
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P.S. Этот коммент в ближайшее время удалится из-за политики известного всем сайта)
От азеров ему очень больно становится 😂🤣😂
https://vk.com/video/@levsharanskytrue?z=video-177565509_456246418%2Fpl_178161177_-2
почему российские "патриоты" такие не последовательные? Израиль осуждают, а за то же самое Россию хвалят?