«Пост Мазрауи – неописуемая бестактность. Он все еще не способен осудить варварство ХАМАС». Центральный совет немецких евреев о постах защитника «Баварии» в поддержку Палестины

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Марокко по футболу Политика соцсети Нуссаир Мазрауи Футбол

Центральный совет немецких евреев осудил Нуссаира Мазрауи за поддержку Палестины.

Напомним, защитник «Баварии» и сборной Марокко поддержал Палестину в конфликте с Израилем, опубликовав видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

После критики СМИ в свой адрес он прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». «Бавария» заявила о намерении провести беседу с Мазрауи после его возвращения в расположение клуба.

«Пост Нуссаира Мазрауи – это неописуемая бестактность. К сожалению, Мазрауи по-прежнему не способен осудить варварство ХАМАС.

Подход «Баварии» на данный момент мы считаем правильным», – говорится в заявлении организации.

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19 комментариев

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Direct free kick
Варварство - второе имя израиля
+19
-9
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Гамарджоба Генацвале
Совет немецких евреев - звучит потрясающе!
+12
-2
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Пикачу82
Попробуй тронуть еврея, сразу - холокост, антисемитизм! Визг, вой но весь мир! Сами истребляют целый народ, женщин и детей, проводят блокаду городов и это нельзя даже осудить!
+12
-2
+10
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SexyCow
ещё печальней, если это было после того как разбомбили больницу, до такого на моей памяти никто не опускался, надеюсь виновные поидут на удобрения
+7
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Мурманчанин37
Ответ SexyCow
ещё печальней, если это было после того как разбомбили больницу, до такого на моей памяти никто не опускался, надеюсь виновные поидут на удобрения
2015 год - авиаудар США по операционным больницы "Врачей без границ" в афганском городе Кундуз. Десятки погибших. При этом врачи сами передали GPS-данные больницы и подтвердили, что рядом нет талибов и территория мирная.
P.S. К уголовной ответственности никого не привлекли
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n9mn977m27
Все на Хрустальную ночь!
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Dark.Babysitter
Он поддержал невинно убиенных палестинцев, а не террористов ХАМАС.
Тех палестинцев, которых убивали 40 лет и отжимали у них силой территорию. И так и не дали им государство. О чем давным-давно приказала ООН.
Чо тупить то, центральный совет?
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P.S. Этот коммент в ближайшее время удалится из-за политики известного всем сайта)
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SexyCow
печалит Бавария, нет, что бы выступить , что война это плохо, клуб олицетворяет собой людей разных вероисповеданий и так далее , как то дипломатично, а эти евнухи как всегда по повесточке
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donatodonatore
После бомбардировки больницы любое оправдание Израиля становится бестактным.
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zzzeeerrrooo
Ответ stason79
откуда же вы вылезаете, а?
Он армянин
От азеров ему очень больно становится 😂🤣😂
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Мурманчанин37
Ответ Пикачу82
Попробуй тронуть еврея, сразу - холокост, антисемитизм! Визг, вой но весь мир! Сами истребляют целый народ, женщин и детей, проводят блокаду городов и это нельзя даже осудить!
На тему Холокоста от профессора-еврея
https://vk.com/video/@levsharanskytrue?z=video-177565509_456246418%2Fpl_178161177_-2
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Andrew Chepaylo
Ответ SexyCow
печалит Бавария, нет, что бы выступить , что война это плохо, клуб олицетворяет собой людей разных вероисповеданий и так далее , как то дипломатично, а эти евнухи как всегда по повесточке
Война Израиля с палестиной плохо, война России с Украиной хорошо. Правильно же?
почему российские "патриоты" такие не последовательные? Израиль осуждают, а за то же самое Россию хвалят?
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Гамарджоба Генацвале
Совет немецких евреев - звучит потрясающе!
История владельца замка Эльмау в первой половине прошлого века звучит ещё более потрясающе. Вся суть «немецких евреев»🤓
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Dark.Babysitter
Ответ Пикачу82
Ох недоработал один австрийский художник! Ох недоработал!
ты ходишь по а*****о тонкому льду, мен!
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