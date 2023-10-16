«Послание Бензема означает: «Мне плевать на ценности Франции. Одни мирные люди важнее других». Журналист Риоло о посте Карима про конфликт Израиля и Палестины
Журналист Даниэль Риоло отреагировал на политический пост Карима Бензема.
Бывший нападающий сборной Франции, играющий за саудовский «Аль-Иттихад», высказался об обострении палестино-израильского конфликта: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».
«Объявление, которое было сделано [на стадионе] незадолго до минуты молчания, ясно. В нем говорится о том, чтобы вместе отдать дань памяти жертвам конфликта, кем бы они ни были. К сожалению, мы также должны отдать дань уважения убитому профессору. На языке футбола мы называем это отличным ассистом, поскольку это послание мира.
Есть кое-что очень ясное в послании Карима Бензема: мне кажется, несмотря на то, что он гражданин Франции, его не волнует погибший учитель французского, раз он не отдал ему дань уважения. Если Израиль действительно представляет для него проблему и вызывает у него отвращение... Но можно хотя бы написать сообщение в память об учителе французского? Но нет, он не сделал вообще ничего.
Нужно думать о мирных жителях Газы, которые погибают. Но он явно выбрал одну из сторон. И именно в этом я нахожу послание Бензема в высшей степени политическим. Его послание означает: «Мне плевать на ценности Республики и Франции. Я выбрал сторону, так что мирные люди на моей стороне важнее, чем мирные люди на другой стороне.
В этом конфликте его выбор сделан. И он даже не сказал ни слова о жертвах террористов ХАМАС», – сказал Риоло в эфире передачи Apolline matin.
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Предположу, что и сочувствуют и ужасаются всем вещам с обеих сторон. Никогда не слышал какой-то антиизраильской или пропалестинской риторики в среде татар. Это я Вам как татарин говорю))
Страной управляет синагога
Когда там француз был президентом
Бензема - нормальный южный или африканский мусульманин !
А если альтернативно мыслящий выскажет что-то... боже упаси.
Даже вот сколько таких простых людей скончалось во Франции в связи с возрастом или другими обстоятельствами в тот день? Кого-то может быть даже убили. И что? Почему выделять именно этого учителя? В контексте этого спича глупость какую-то национальную несёт, уж простите.