«Послание Бензема означает: «Мне плевать на ценности Франции. Одни мирные люди важнее других». Журналист Риоло о посте Карима про конфликт Израиля и Палестины

Теги Карим Бензема высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Политика Даниэль Риоло Футбол

Журналист Даниэль Риоло отреагировал на политический пост Карима Бензема.

Бывший нападающий сборной Франции, играющий за саудовский «Аль-Иттихад», высказался об обострении палестино-израильского конфликта: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

«Объявление, которое было сделано [на стадионе] незадолго до минуты молчания, ясно. В нем говорится о том, чтобы вместе отдать дань памяти жертвам конфликта, кем бы они ни были. К сожалению, мы также должны отдать дань уважения убитому профессору. На языке футбола мы называем это отличным ассистом, поскольку это послание мира. 

Есть кое-что очень ясное в послании Карима Бензема: мне кажется, несмотря на то, что он гражданин Франции, его не волнует погибший учитель французского, раз он не отдал ему дань уважения. Если Израиль действительно представляет для него проблему и вызывает у него отвращение... Но можно хотя бы написать сообщение в память об учителе французского? Но нет, он не сделал вообще ничего.

Нужно думать о мирных жителях Газы, которые погибают. Но он явно выбрал одну из сторон. И именно в этом я нахожу послание Бензема в высшей степени политическим. Его послание означает: «Мне плевать на ценности Республики и Франции. Я выбрал сторону, так что мирные люди на моей стороне важнее, чем мирные люди на другой стороне. 

В этом конфликте его выбор сделан. И он даже не сказал ни слова о жертвах террористов ХАМАС», – сказал Риоло в эфире передачи Apolline matin. 

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57 комментариев

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Золото Винтаж
Мир в котором все плевали друг на друга и никто по факту не хочет мира, так и живем
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Верховный Лорд
Ответ Apotamkin
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О, цахаловец подъехал)
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НеПотерплю!
Ответ OldRedWhite
Бензема нормальный южный мусульманин и ведёт себя соответственно ! Хотите сочувствия и к учителю тоже ? Даже и не знаю куда вас отправить … Разве что в Татарию или Башкирию )
Причём здесь Татария или Башкирия???
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Leon Petov
Ответ Верховный Лорд
Можно жалеть только Израиль, можно жалеть Палестину и Израиль, но ни в коем случае нельзя жалеть только Палестину, понятно)
Можно жалеть убитых в годы второй мировой евреев, можно жалеть евреев и мирных немцев, но хоть кто-то жалеет только немцев?
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T622222
Да все как всегда Европа в годы войны вполне себе выбрала сторону и для информации Голландия и ее полиция были самыми активными и лучшие показатели по выдаче и поимке евреев до 97% о чем написала Анна Франк и отправилась в печку т.к такие как Карим считали, что жизнь станет намного лучше и это не поменялось ни на один процент!
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Верховный Лорд
Можно жалеть только Израиль, можно жалеть Палестину и Израиль, но ни в коем случае нельзя жалеть только Палестину, понятно)
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НеПотерплю!
Честно говоря, лично я уже устал от новостей такого рода. Футбол/спорт как приложение к политике здесь на сайте. Иногда с теплотой вспоминаю старый добрый спортс - Логинов с кальчо, конфы где можно задать вопрос, крутые обзоры и превью к турам и даже Уткин с его коллекцией м.даков)
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Jan Paskel
чёт в Сибирь захотелось, что б в радиусе 100км были одни медведи да белки. Надоело
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Momos
Бензема написал, что ему очень жаль погибших под обстрелами палестинцев, из чего недожурналист сделал вывод, что Бензема испытывает негативные чувства к Израилю и одобряет убийство учителя. Иногда надо все-таки читать то, что написано, а не додумывать за самого человека.
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Hardy
Ответ Вадим Полищук
Алжирцу, которому чужая страна дала в этой жизни все, плевать на ее ценности, пожалуй, все, что нужно знать о тамошних арабах
так-то мягко говоря не весь *даже цивилизованный* мир поддерживает Израиль и исторически, и сейчас, о каких ценностях речь?
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НеПотерплю!
Ответ OldRedWhite
Поскольку там тоже живут в основном мусульмане ! Только цивилизованные в европейской понимании этого слова , поэтому они одинаково сочувствуют и французскому учителю и палестинским детям ! Признайтесь , Вы и есть Бензема ? Если не понимаете ?
Нет, не Бензема)
Предположу, что и сочувствуют и ужасаются всем вещам с обеих сторон. Никогда не слышал какой-то антиизраильской или пропалестинской риторики в среде татар. Это я Вам как татарин говорю))
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Hardy
Ответ Jean Miklau
В том, что никто не утюжит. Но зачем читать новости и следить за конфликтом, изучать обе точки зрения, когда можно просто повторить за кем-то сказанное вранье.Вы подумайте о том, где ХАМАС размещает свои военные объекты, учитывая плотнейшую застройку, о том, как мирное население Газы выбрало себе в правители ХАМАС, цель которых стереть с лица земли Израиль, и о том как они устравивают праздники по поводу каждого убитого еврея. Ну еще добавьте то, что Израиль специально не начинает наземную операцию, чтобы дать мирным жителям эвакуироваться, а ХАМАС покидать сектор запрещает. О том, что огромные деньги , которые гуманитарные организации присылают палестине тратятся не на то, чтобы сделать жизнь местных лучше, а на оружие. Видео как боевики выкапывают водосточные трубы и делают из них ракеты сами нагуглите? А потом расскажите мне что это именно евреи устраивают геоцид
ну да, сотни женщин и детей от простуды разорвало на части. если позиционируете себя лучше тех, против кого воюете, ищите другие методы борьбы, а не уподобляйтесь. а то одни дикари и варвары, а другие прям ангелы.
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Wiley Fox
А что за "ценности Франции"? Свобода слова? Так Бензема свои мысли выразил. Или только журналистам Шарль Эбдо можно свободно поливать из говномета мусульманский мир?

Страной управляет синагога

Когда там француз был президентом
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Верховный Лорд
Ответ OldRedWhite
Вы Лорд , который из Думы ? Респект, что не забываете нас !
К сожалению, не из Думы, но о вас я не забываю!)
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Владимир Владимир
Бензема не пожелал никому вреда, а лишь поддержал своих, поэтому не за что его атаковать
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OldRedWhite
Ответ T622222
Нет он просто не может смоделировать картину своих детей с отрезанной головой. Ему кажется что этого не о произойдет и его лично это не касается. От этого все беды….
Так я и говорю !
Бензема - нормальный южный или африканский мусульманин !
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Blaumerc
Ответ Золото Винтаж
Мир в котором все плевали друг на друга и никто по факту не хочет мира, так и живем
мир, в котором все должны поддерживать только Израиль, а так же Францию, Англию, Германию, Польшу, Украину... и всех сторонников США.
А если альтернативно мыслящий выскажет что-то... боже упаси.
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T622222
Ответ OldRedWhite
Бензема нормальный южный мусульманин и ведёт себя соответственно ! Хотите сочувствия и к учителю тоже ? Даже и не знаю куда вас отправить … Разве что в Татарию или Башкирию )
Нет он просто не может смоделировать картину своих детей с отрезанной головой. Ему кажется что этого не о произойдет и его лично это не касается. От этого все беды….
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Советник_042
Какие ценности у Франции? Приютить армянский вой?
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Aleksi Samadashvili
Ответ QWertY
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Ну это верно. Допустим. Но ты видел какие праздники были в самой палестине и других арабских страннах когда Хамас вошел в израиль и убивал мирных жителей? Или это не дети и женщины были?
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OldRedWhite
Ответ Верховный Лорд
К сожалению, не из Думы, но о вас я не забываю!)
Спасибо , голубчик Вы наш !
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Leon Petov
Ответ Верховный Лорд
Ну если бы евреи бомбили ни в чем не повинных немцев и сравнивали их города с землей, то тогда, наверное, их кто нибудь да пожалел
Ну вот СССР с союзниками бомбили немецкие города, в которых жили ни в чем неповинные жители. Это повод выставить немцев страдальцами?
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Apotamkin
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Бродяга-симпатяга
Кулёма иностранных дел Украины заявил, что Израиль будет должен
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Очки Дани Алвеса
Послушайте, ну когда жертвы обеих сторон исчисляются сотнями или тысячами, отдельно выделять учителя, при всем уважении к его памяти, как-то лицемерно, не кажется?
Даже вот сколько таких простых людей скончалось во Франции в связи с возрастом или другими обстоятельствами в тот день? Кого-то может быть даже убили. И что? Почему выделять именно этого учителя? В контексте этого спича глупость какую-то национальную несёт, уж простите.
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