«Послание Бензема означает: «Мне плевать на ценности Франции. Одни мирные люди важнее других». Журналист Риоло о посте Карима про конфликт Израиля и Палестины

Журналист Даниэль Риоло отреагировал на политический пост Карима Бензема.

Бывший нападающий сборной Франции, играющий за саудовский « », высказался об обострении палестино-израильского конфликта: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

«Объявление, которое было сделано [на стадионе] незадолго до минуты молчания, ясно. В нем говорится о том, чтобы вместе отдать дань памяти жертвам конфликта, кем бы они ни были. К сожалению, мы также должны отдать дань уважения убитому профессору. На языке футбола мы называем это отличным ассистом, поскольку это послание мира.

Есть кое-что очень ясное в послании : мне кажется, несмотря на то, что он гражданин Франции, его не волнует погибший учитель французского, раз он не отдал ему дань уважения. Если Израиль действительно представляет для него проблему и вызывает у него отвращение... Но можно хотя бы написать сообщение в память об учителе французского? Но нет, он не сделал вообще ничего.

Нужно думать о мирных жителях Газы, которые погибают. Но он явно выбрал одну из сторон. И именно в этом я нахожу послание Бензема в высшей степени политическим. Его послание означает: «Мне плевать на ценности Республики и Франции. Я выбрал сторону, так что мирные люди на моей стороне важнее, чем мирные люди на другой стороне.

В этом конфликте его выбор сделан. И он даже не сказал ни слова о жертвах террористов ХАМАС», – сказал в эфире передачи Apolline matin.

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