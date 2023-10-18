Дасаев о 2:2 с Кенией: «Карпина винить не надо. Он варьирует состав. На данный момент лучших игроков просто нет»

Ринат Дасаев оценил ничью сборной России с Кенией (2:2) в товарищеском матче.

«Конечно, после матча с Камеруном ожидали от сборной большего. Ну, ничего, потихоньку должны будем все наладить. Какое есть мастерство у футболистов, на то и наиграли в матче с Кенией. С другой стороны, чтобы играть на высоком уровне, всегда нужно время.

винить не надо. Он делает все, что в его силах. На данный момент он собрал тех игроков, которых смог. Карпин варьирует состав, смотрит игроков, кто в какой форме находится, стремятся ли играть в сборной.

Нужно время, чтобы он все это оценил. Но на данный момент лучших игроков просто нет. А голы сами себе привезли. Смысл было в первом голе отдавать передачу — передача ради передачи?» — сказал экс-вратарь сборной СССР.

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