Дасаев о 2:2 с Кенией: «Карпина винить не надо. Он варьирует состав. На данный момент лучших игроков просто нет»

Теги Ринат Дасаев Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Футбол

Ринат Дасаев оценил ничью сборной России с Кенией (2:2) в товарищеском матче.

«Конечно, после матча с Камеруном ожидали от сборной большего. Ну, ничего, потихоньку должны будем все наладить. Какое есть мастерство у футболистов, на то и наиграли в матче с Кенией. С другой стороны, чтобы играть на высоком уровне, всегда нужно время.

Карпина винить не надо. Он делает все, что в его силах. На данный момент он собрал тех игроков, которых смог. Карпин варьирует состав, смотрит игроков, кто в какой форме находится, стремятся ли играть в сборной.

Нужно время, чтобы он все это оценил. Но на данный момент лучших игроков просто нет. А голы сами себе привезли. Смысл было в первом голе отдавать передачу — передача ради передачи?» — сказал экс-вратарь сборной СССР.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий