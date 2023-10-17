Тихонов о 2:2 с Кенией: «Карпин увидел, что многие не тянут сборную, просто не говорит вслух. Часть игравших не должна привлекаться в национальную команду»

Андрей Тихонов оценил работу Валерия Карпина в сборной России.

сыграла вничью с Кенией во вчерашнем товарищеском матче (2:2).

«Футбол я смотрел. Очень впечатлен. Даже Валерий сказал, что теперь он понимает, куда и как ему нужно двигаться. Часть футболистов, которые играли вчера, не должны привлекаться в национальную сборную. Не буду называть фамилий. По следующему вызову в сборную мы поймем, кто должен там быть, а кто нет.

В сборной должны играть самые сильные наши игроки. Почему сейчас сборная не могла сыграть сильнейшим составом две игры? Ну и что, что это товарищеские матчи.

Карпин сказал, что мотивация у игроков была. Но он увидел, что многие футболисты не тянут сборную. Он просто не говорит об этом вслух. Я работал с Карпиным, играл и тренировался с ним. Он требовательный и фанат своей работы. И в игре он тоже никому спуску не давал», – сказал бывший игрок «Спартака».

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