Тихонов о 2:2 с Кенией: «Карпин увидел, что многие не тянут сборную, просто не говорит вслух. Часть игравших не должна привлекаться в национальную команду»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Андрей Тихонов оценил работу Валерия Карпина в сборной России.

Сборная России сыграла вничью с Кенией во вчерашнем товарищеском матче (2:2).

«Футбол я смотрел. Очень впечатлен. Даже Валерий Карпин сказал, что теперь он понимает, куда и как ему нужно двигаться. Часть футболистов, которые играли вчера, не должны привлекаться в национальную сборную. Не буду называть фамилий. По следующему вызову в сборную мы поймем, кто должен там быть, а кто нет.

В сборной должны играть самые сильные наши игроки. Почему сейчас сборная не могла сыграть сильнейшим составом две игры? Ну и что, что это товарищеские матчи.

Карпин сказал, что мотивация у игроков была. Но он увидел, что многие футболисты не тянут сборную. Он просто не говорит об этом вслух. Я работал с Карпиным, играл и тренировался с ним. Он требовательный и фанат своей работы. И в игре он тоже никому спуску не давал», – сказал бывший игрок «Спартака».

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6 комментариев

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onegin2007
Кенийцы нащупали точку Джи у сб. России.
+11
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Johnie
Карпин после матча об этом жирно намекнул
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Тимур Таубаев
Особенно Джикия , сильно выделялся вчера ))) по факту не его привоз , так меньше негативных комментов про сборную было бы)
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L.A.S_Vegas_777_
Часть, это 80% примерно?
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Валерий Боголюбов
Миранчуки не тянут, как и Джикия.
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Mihamoscow
Состав с Камеруном был намного интереснее и веселее , этот совсем грустно кроме Кузяева и Мухина …
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