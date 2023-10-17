Роднина о 2:2 с Кенией: «На чем была основана уверенность, что обыграем? В гимнастике, плавании, фигурном катании есть результат. Что происходит в футболе – вопрос к тренерско-педагогическому составу»
Ирина Роднина высказалась о проблемах российского футбола.
«Никогда не была заинтересована в делах сборной России по футболу. Да, когда были важные события, как чемпионаты мира или Олимпиада, но не более. На чем были основаны ожидания и уверенность, что обыграем Кению? У нас в свое время на чемпионате мира по хоккею в Питере был самый звездный состав из всех самых известных фамилий, и заняли девятое место. Звездность – не гарантия результата!
За последний год африканский футбол начал развиваться. В этом есть определенная заслуга ФИФА, где была создана определенная программа, и вложено немало средств. Вот и показывается результат.
Мы либо не так учим, либо не тому. Если взять гимнастику, плавание, фигурное катание, мы имеем результат. Что происходит в футболе – вопрос к тренерско-педагогическому составу. Тоже имеет значение, что мы долго ни с кем не встречались. Но качество игры зависит от другого. И очень часто здесь стоит вопрос денег», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Её дочь в настоящее время живёт в Америке.
В 2012 году она вернулась в Россию.
Очень быстро "влилась" в ряды Единой России.
После нескольких неудачных попыток получить депутатский мандат (НЕ набирала нужное количество голосов) она всё таки стала депутатом Госдумы от Омского ФО.
Задаваемые ей вопросы о гражданстве она называла - "Вшивым патриотизмом".
По её мнению неважно где жить, главное то, чем ты занимаешься.
Что она делает в Госдуме?
Да особо ничего (как и большинство знаменитостей).
ЕР набрала в свои ряды много знаменитостей, которые присутствуют "для галочки" на заседаниях и отдают свои голоса за нужные правящей партии законы.
В общем И. Роднина, очень вовремя и хорошо устроилась.
Теперь ей гарантировано множество прописанных законодательством депутатских льгот и привилегий.
Ради них наверное она поддерживает все самые НЕ популярные, но ОЧЕНЬ НУЖНЫЕ Единой России законы и реформы🤦♂️
Ну и раздаёт различные интервью со своими размышлениями, на темы в которых она не разбирается, от слова СОВСЕМ🤡