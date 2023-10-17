Роднина о 2:2 с Кенией: «На чем была основана уверенность, что обыграем? В гимнастике, плавании, фигурном катании есть результат. Что происходит в футболе – вопрос к тренерско-педагогическому составу»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА Ирина Роднина сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Футбол

Ирина Роднина высказалась о проблемах российского футбола.

«Никогда не была заинтересована в делах сборной России по футболу. Да, когда были важные события, как чемпионаты мира или Олимпиада, но не более. На чем были основаны ожидания и уверенность, что обыграем Кению? У нас в свое время на чемпионате мира по хоккею в Питере был самый звездный состав из всех самых известных фамилий, и заняли девятое место. Звездность – не гарантия результата!

За последний год африканский футбол начал развиваться. В этом есть определенная заслуга ФИФА, где была создана определенная программа, и вложено немало средств. Вот и показывается результат.

Мы либо не так учим, либо не тому. Если взять гимнастику, плавание, фигурное катание, мы имеем результат. Что происходит в футболе – вопрос к тренерско-педагогическому составу. Тоже имеет значение, что мы долго ни с кем не встречались. Но качество игры зависит от другого. И очень часто здесь стоит вопрос денег», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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7 комментариев

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Сергей48
Роднина в самом начала девяностых годов, уехала в США, где получила ГРАЖДАНСТВО и работала тренером, её ученики брали высшие награды.

Её дочь в настоящее время живёт в Америке.

В 2012 году она вернулась в Россию.

Очень быстро "влилась" в ряды Единой России.

После нескольких неудачных попыток получить депутатский мандат (НЕ набирала нужное количество голосов) она всё таки стала депутатом Госдумы от Омского ФО.

Задаваемые ей вопросы о гражданстве она называла - "Вшивым патриотизмом".

По её мнению неважно где жить, главное то, чем ты занимаешься.

Что она делает в Госдуме?

Да особо ничего (как и большинство знаменитостей).

ЕР набрала в свои ряды много знаменитостей, которые присутствуют "для галочки" на заседаниях и отдают свои голоса за нужные правящей партии законы.

В общем И. Роднина, очень вовремя и хорошо устроилась.

Теперь ей гарантировано множество прописанных законодательством депутатских льгот и привилегий.

Ради них наверное она поддерживает все самые НЕ популярные, но ОЧЕНЬ НУЖНЫЕ Единой России законы и реформы🤦‍♂️

Ну и раздаёт различные интервью со своими размышлениями, на темы в которых она не разбирается, от слова СОВСЕМ🤡
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Ебздрогыч
Тренеро-педагогический состав - это она так завуалированно Валеру физруком назвала?
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uchiyamada
что ты, черт побери, такое несешь? Какие результаты, где их показывать? У меня от матча с Кенией не было никаких ожиданий, у футболистов наверно тоже, никому не нужный товарняк, главная цель - не получить травму.
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jepp ebriloff
Мерзкая бабка
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Антон Фалафель
Кто постоянно спрашивает про футбол у этой старой перешницы???
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Gonzo754
О каком результате она говорит? В гранпри в Казани по фигурке весь пьедестал наш?
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