Ирина Роднина высказалась о проблемах российского футбола.

«Никогда не была заинтересована в делах сборной России по футболу. Да, когда были важные события, как чемпионаты мира или Олимпиада, но не более. На чем были основаны ожидания и уверенность, что обыграем Кению? У нас в свое время на чемпионате мира по хоккею в Питере был самый звездный состав из всех самых известных фамилий, и заняли девятое место. Звездность – не гарантия результата!

За последний год африканский футбол начал развиваться. В этом есть определенная заслуга ФИФА, где была создана определенная программа, и вложено немало средств. Вот и показывается результат.

Мы либо не так учим, либо не тому. Если взять гимнастику, плавание, фигурное катание, мы имеем результат. Что происходит в футболе – вопрос к тренерско-педагогическому составу. Тоже имеет значение, что мы долго ни с кем не встречались. Но качество игры зависит от другого. И очень часто здесь стоит вопрос денег», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию