Карпин о критике состава сборной: «Никто в мире не знает, к чему мы готовимся – зачем рисковать здоровьем игроков? Любой клубный тренер предъявил бы претензии»

Валерий Карпин ответил на критику сборной России после игр с Камеруном и Кенией.

– задает вам конкретный вопрос: до каких пор это дурилово будет продолжаться?

– А можно спросить у Евгения Серафимовича, в чем заключается дурилово? В том, что с играет, как мы думаем, на данный момент основной состав, а с Кенией – те, кто не вышел на поле стадиона « »? В этом заключается дурилово?

То есть Евгений Серафимович считает, что два товарищеских матча, которые не дают нам никаких очков в турнирную таблицу условного отборочного цикла, за четыре дня должны были сыграть одни и те же футболисты? Еще и с повышенным риском получения травмы? После этого любой клубный тренер предъявил бы нам претензии, так как они, клубы, ведут борьбу за очки и места в таблице.

Это с одной стороны. А с другой – когда и где нам посмотреть на уровень готовности игроков, если они не будут участвовать ни в одной из игр как минимум 60 минут? Когда у нас были официальные матчи – а они шли даже не через три дня на четвертый, а через два дня на третий – тогда играли практически одни и те же футболисты, которых мы причисляли к основному составу.

Сейчас же у нас нет задачи отобраться куда-либо. И даже больше скажу – ни один человек в мире не знает, когда и к чему мы готовимся. Ответьте мне тогда на вопрос: зачем тогда рисковать здоровьем футболистов? Когда это оправданно, тогда любому тренеру все понятно. Например, вот сейчас меня очень волнует голеностоп . И в этой ситуации я думаю так же, как и .

– Вас, в принципе, такие оценки злят, задевают?

– Даже если бы следил за ними, меня это не злило и не цепляло бы. Этот этап, когда что-то злит, прошел давным-давно, лет 10 назад, – сказал главный тренер сборной России.

Ловчев о 2:2 с Кенией: «До каких пор это дурилово будет идти? Хватит проверять всех, у кого есть русский паспорт. Надо за страну постоять, а не позорить ее»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию