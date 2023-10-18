Карпин о критике состава сборной: «Никто в мире не знает, к чему мы готовимся – зачем рисковать здоровьем игроков? Любой клубный тренер предъявил бы претензии»

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Валерий Карпин ответил на критику сборной России после игр с Камеруном и Кенией.

– Евгений Ловчев задает вам конкретный вопрос: до каких пор это дурилово будет продолжаться?

– А можно спросить у Евгения Серафимовича, в чем заключается дурилово? В том, что с Камеруном играет, как мы думаем, на данный момент основной состав, а с Кенией – те, кто не вышел на поле стадиона «Динамо»? В этом заключается дурилово?

То есть Евгений Серафимович считает, что два товарищеских матча, которые не дают нам никаких очков в турнирную таблицу условного отборочного цикла, за четыре дня должны были сыграть одни и те же футболисты? Еще и с повышенным риском получения травмы? После этого любой клубный тренер предъявил бы нам претензии, так как они, клубы, ведут борьбу за очки и места в таблице.

Это с одной стороны. А с другой – когда и где нам посмотреть на уровень готовности игроков, если они не будут участвовать ни в одной из игр как минимум 60 минут? Когда у нас были официальные матчи – а они шли даже не через три дня на четвертый, а через два дня на третий – тогда играли практически одни и те же футболисты, которых мы причисляли к основному составу.

Сейчас же у нас нет задачи отобраться куда-либо. И даже больше скажу – ни один человек в мире не знает, когда и к чему мы готовимся. Ответьте мне тогда на вопрос: зачем тогда рисковать здоровьем футболистов? Когда это оправданно, тогда любому тренеру все понятно. Например, вот сейчас меня очень волнует голеностоп Даниила Фомина. И в этой ситуации я думаю так же, как и Марцел Личка.

– Вас, в принципе, такие оценки злят, задевают?

– Даже если бы следил за ними, меня это не злило и не цепляло бы. Этот этап, когда что-то злит, прошел давным-давно, лет 10 назад, – сказал главный тренер сборной России.

Ловчев о 2:2 с Кенией: «До каких пор это дурилово будет идти? Хватит проверять всех, у кого есть русский паспорт. Надо за страну постоять, а не позорить ее»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

15 комментариев

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Евгений Семенченко
Валера всё правильно сказал
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Savarona25
Карпин представляется самодостаточным и разумным человеком, всегда приятно читать его адекватные и не ангажированные высказывания.
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seppblatter@mail.ru
Устраивать разборки и скандал из за такой сборной и результатов в текущих условиях могут только старые алкаши, чем они и занимаются. А то, что Джикия днище и без них известно.
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Mike 60
Карпин совершенно правильно поступил. Зачем надо было вызывать столько игроков на сборы, не дав им игровое время? Сыграл с Кенией другим стартовым составом - тем самым проверив его уровень, который оказался ниже. Вывод ясен.
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УльтраПравый
Валера хоть и резкий, но прямой человек, пускай пока тренирует, вот вернут в международные турниры там уже будем спрашивать за результат
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Уся Ваткин
Готовимся к гойде на олимпиаде
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Machine Head
Карпин умный! Красавчик !
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ApXuMaHqPuT
Ловчев - старый дешёвый популист, позорно для журналиста задавать подобные вопросы про "дурилово"👎
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Архитектор Мендисабаль
Абсолютно рациональные рассуждения у Валеры, молодец! А шестикрылый - абсолютный популист и пустобрёх, на него лишь в Спартаке пусть внимание обращают, как на легенду.
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iPatrick
Радует, что еще остались зрячие люди, которые не бьются в победобесных экстазах и здраво оценивают ситуацию.
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