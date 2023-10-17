Назаров о 2:2 России с Кенией: «Смотреть на это безобразие, парад ошибок и скукотищу невозможно, это издевательство! Пора понять, что хоккей у нас – спорт № 1»
Андрей Назаров раскритиковал российский футбол после ничьей сборной с Кенией.
Команды провели товарищеский матч в Турции, он завершился со счетом 2:2.
«Вчера в КХЛ был насыщенный игровой день. Настоящий праздник своим болельщикам устроили два армейских гранда – ЦСКА и СКА. Победы со счётом 7:0 и 5:0 говорят сами за себя. Вот что значит атакующий и комбинационный хоккей. Зритель в восторге.
Случайно переключил на футбол: товарищеский матч со сборной Кении, занимающей 109-е место в мире, проводила сборная России. И я понял, что совершил ошибку: смотреть на это безобразие, парад ошибок и скукотищу просто невозможно, это же издевательство над людьми!
Знаю, что футбольные болельщики на меня обижаются, но пора понять и принять тот факт, что именно хоккей в нашей стране является видом спорта номер один. Это совершенно другой уровень по всем компонентам: от игры и ее качества до медийности и зрелищности.
Именно хоккей нужно продвигать в массы и делать акцент на нем», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.
Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Очевидно, стоило устроить массовую драку в первые 10 секунд матча, по-другому зрелища не выходит по мнению Назарова
ЗЫ я лично за хоккей, но кому нравится футбол - Окей, их право. Наз просто немного глуповат, поэтому снова накинул овна на вентилятор
а скоро он еще и единсвенньім будет.