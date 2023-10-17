Назаров о 2:2 России с Кенией: «Смотреть на это безобразие, парад ошибок и скукотищу невозможно, это издевательство! Пора понять, что хоккей у нас – спорт № 1»

Теги ЦСКА СКА Сборная России по хоккею с шайбой премьер-лига Россия Сборная России по футболу Андрей Назаров КХЛ сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров раскритиковал российский футбол после ничьей сборной с Кенией.

Команды провели товарищеский матч в Турции, он завершился со счетом 2:2. 

«Вчера в КХЛ был насыщенный игровой день. Настоящий праздник своим болельщикам устроили два армейских гранда – ЦСКА и СКА. Победы со счётом 7:0 и 5:0 говорят сами за себя. Вот что значит атакующий и комбинационный хоккей. Зритель в восторге.

Случайно переключил на футбол: товарищеский матч со сборной Кении, занимающей 109-е место в мире, проводила сборная России. И я понял, что совершил ошибку: смотреть на это безобразие, парад ошибок и скукотищу просто невозможно, это же издевательство над людьми!

Знаю, что футбольные болельщики на меня обижаются, но пора понять и принять тот факт, что именно хоккей в нашей стране является видом спорта номер один. Это совершенно другой уровень по всем компонентам: от игры и ее качества до медийности и зрелищности.

Именно хоккей нужно продвигать в массы и делать акцент на нем», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.

Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Тарасова: Вчера 4 фигуриста сделали тройной аксель. Пора понять и принять тот факт, что именно фигурное катание в нашей стране является видом спорта номер один.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Грязный Наз футболистам не указ))
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
quasififa
Самый популярный вид спорта тот, который интересен наибольшему числу людей, пора бы уже это понять всем фанатам фигурного катания, хоккея и Назарова
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Simplicissimus
Дядя Коля из соседнего падика: вчера 3 моих собутыльника сделали по дублю-0.5 беленькой и смогли сами вползти обратно в падик. Пора принять как факт и смириться, что литробол в нашей стране спорт номер 1.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
werwer
"И я понял, что совершил ошибку: смотреть на это безобразие, парад ошибок и скукотищу просто невозможно, это же издевательство над людьми!"
Очевидно, стоило устроить массовую драку в первые 10 секунд матча, по-другому зрелища не выходит по мнению Назарова
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жердин
От того что сборная по футболу играет как *****, хоккей не становится популярней.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0mertas626
Ответ Gustav Forsberg
а зачем это смотреть, собственно?
это как "навернул вчера химических удобрений- мерзко, плохо пахнут, живот болел. Давно пора понять, что навоз у нас - #1! "
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
whereissuso
Ох уж эти влажные мечты хоккеистов и фигурнокатателей
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zukov
Об этом спорили уже тысячу раз. И стату проводили - опросы, рейтинги и тд. В целом в России футбик популярнее в 2,5-3 раза, чем хоккей. Но есть регионы, где хоккей популярнее. В основном это города Урала и Сибири. В лидерах Магнитка, Челяба, Омск, Кузня, Череповец.
ЗЫ я лично за хоккей, но кому нравится футбол - Окей, их право. Наз просто немного глуповат, поэтому снова накинул овна на вентилятор
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
prosto D.
Зрелищные матчи КХЛ? Гораздо больше народу посмотрело видео с залезанием на машину.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Вырванная ничья на последних минутах - "парад ошибок" и скукотища. 7-0 без интриг в одни ворота - не "парад ошибок", а зрелище. Кстати, болельщики проигравших 0-7 и 0-5 клубов тоже были в восторге?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2vdhrvmmzf
В футболе хотя бы нет папенькиного сынка, который строит из себя тренера и подмял под себя сборную и несколько клубов лиги
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю осень
Знаю, что футбольные болельщики на меня обижаются - знать бы, кто это вообще такой.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gustav Forsberg
а зачем это смотреть, собственно?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
сборная по хоккею вообще играет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игрок777
🍷🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дэннис Молинарев
Ой, да ладно. Давно уже спорт номер один у нас биатлон :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
юра георгиевский
А, как-будто хоккей «интересно» смотреть, играют три периода, счёт 0:0, в дополнительное время или по буллитам забивают одну шайбу и всё. Нет, спасибо большое, такое смотреть вообще стыдно. Хоккей, я только до десятилетнего возраста смотрел, потом он мне надоел: бесконечные остановки, вбрасывания, драки, тотальная нереализация моментов, какая-то 2-хчасовая, бестолковая беготня по льду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Динар
Чтобы хорошо играть в хоккей, в него надо просто играть, а в футбол играют все, там не прокатит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Да никто на тебя не обижается. Футбольным болельщикам плевать на твоё мнение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syd
а РФ спорт номер 1 єто танковьi биатлон.
а скоро он еще и единсвенньім будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
А ничего, что это был обычный товарняк? Зачем напрягаться?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий