Назаров о 2:2 России с Кенией: «Смотреть на это безобразие, парад ошибок и скукотищу невозможно, это издевательство! Пора понять, что хоккей у нас – спорт № 1»

Андрей Назаров раскритиковал российский футбол после ничьей сборной с Кенией.

Команды провели товарищеский матч в Турции, он завершился со счетом 2:2.

«Вчера в КХЛ был насыщенный игровой день. Настоящий праздник своим болельщикам устроили два армейских гранда – и СКА. Победы со счётом 7:0 и 5:0 говорят сами за себя. Вот что значит атакующий и комбинационный хоккей. Зритель в восторге.

Случайно переключил на футбол: товарищеский матч со сборной Кении, занимающей 109-е место в мире, проводила сборная России. И я понял, что совершил ошибку: смотреть на это безобразие, парад ошибок и скукотищу просто невозможно, это же издевательство над людьми!

Знаю, что футбольные болельщики на меня обижаются, но пора понять и принять тот факт, что именно хоккей в нашей стране является видом спорта номер один. Это совершенно другой уровень по всем компонентам: от игры и ее качества до медийности и зрелищности.

Именно хоккей нужно продвигать в массы и делать акцент на нем», – сказал бывший тафгай и тренер клубов .

Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱

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