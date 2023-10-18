Зинченко – Мудрику: «Оторву тебе яйца, если забьешь «Арсеналу» в субботу»

Александр Зинченко пообещал оторвать яйца Михаилу Мудрику за гол «Арсеналу».

Полузащитник «Челси» и сборной забил в ворота Мальты в матче квалификации Евро-2024 (3:1). Это его первый гол за национальную команду страны.

21 октября « » примет «Арсенал» в рамках 9-го тура .

– Ты сказал , забившему гол: «Только попробуй повторить это в ближайшее время». Имел в виду очную игру ваших клубов?

– Я ему сказал: «Если ты сделаешь или попробуешь сделать это в субботу, оторву тебе яйца». Так и сказал. Извиняюсь за мой французский.

Самым важным для нас было взять 3 очка. Я очень рад за него и сборную. Это очень важный мяч, он немного успокоил игру.

Мы помним прошлый опыт, когда в игре с Казахстаном пропускали на последних минутах и теряли очень простые очки. Этот гол успокоил команду.

Сейчас мы все должны переключиться на клубы. В субботу меня и Мудрика уже ждет очень важная игра в Лондоне. Михаил, я тебе еще раз говорю, – сказал футболист « » журналистам после матча с Мальтой.

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