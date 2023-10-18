Зинченко – Мудрику: «Оторву тебе яйца, если забьешь «Арсеналу» в субботу»

Теги Челси Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Англия Арсенал сборная Мальты по футболу квалификация Евро-2024 Александр Зинченко Михаил Мудрик ахахаха контент Футбол

Александр Зинченко пообещал оторвать яйца Михаилу Мудрику за гол «Арсеналу».

Полузащитник «Челси» и сборной Украины забил в ворота Мальты в матче квалификации Евро-2024 (3:1). Это его первый гол за национальную команду страны.

21 октября «Челси» примет «Арсенал» в рамках 9-го тура АПЛ.

– Ты сказал Мудрику, забившему гол: «Только попробуй повторить это в ближайшее время». Имел в виду очную игру ваших клубов?

– Я ему сказал: «Если ты сделаешь или попробуешь сделать это в субботу, оторву тебе яйца». Так и сказал. Извиняюсь за мой французский.

Самым важным для нас было взять 3 очка. Я очень рад за него и сборную. Это очень важный мяч, он немного успокоил игру.

Мы помним прошлый опыт, когда в игре с Казахстаном пропускали на последних минутах и теряли очень простые очки. Этот гол успокоил команду.

Сейчас мы все должны переключиться на клубы. В субботу меня и Мудрика уже ждет очень важная игра в Лондоне. Михаил, я тебе еще раз говорю, – сказал футболист «Арсенала» Зинченко журналистам после матча с Мальтой.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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73 комментария

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JohnnyMulka
Яйца Мудрика в безопасности
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8npzpqgddx
2 клоуна🤡
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Oleg.32rus
Когда он говорил это, он плакал?
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Dmitry__HiLL
Зинченко - это какая-то украинская несмешная уменьшенная копия Дзюбы. Как минимум по поведению. Ничего он не сделает, поплачет в углу, как привык, и забудет.
+41
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error505
Радужное время требует радужных решений
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Александр Костенко
Что то в голос. Но там Мудрик уже выполнил программу на этот год забив гол Фулхему. Так что можно расслабится.
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Огонь Твоей Души
Оторву а потом расплачусь
+5
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SaH4r.
гачи
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Aleksandr Belov
Боже, какой кринж 😑
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Ashot Kafka
Ответ Dmitry__HiLL
Зинченко - это какая-то украинская несмешная уменьшенная копия Дзюбы. Как минимум по поведению. Ничего он не сделает, поплачет в углу, как привык, и забудет.
Если Дзюба смешной, то лучше быть несмешным.
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Youzhny23
А что ,арсенал это Мальта ? чтоб он мог забить?!)
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Григорий Федотов
Ответ Luneville
Как же Дзюбе повезло, когда он в своё время не перешёл в Тоттенхэм
Скорее Зинченко повезло в тот момент…
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Руслан Ильясов
......зубами........
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JohnnyMulka
Ответ Отец Абду
+ от меня... Надеюсь, попадешь в список лучших комментариев октября:) Лудоманы: поставим на то, что яйца Мудрика в безопасности и им ничего не угрожает:)
Мне кажется снесут коммент)
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Kruglishok
А если Зинченко забьет,то они будут праздновать как Дзюба и Азмун?🤔
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УльтраПравый
Зато на фронт идти не придется)))
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Сэр Шурф
Ответ Алексей Ненахов
Александр Зинченко и яйца Мудрика
статья через три года: яйца Мудрика - где они сейчас?
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Дэннис Молинарев
Высокие отношения.. (Покровские Ворота)
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Алексей Ненахов
Мудрик выполнил годовую работу в Челси , Зина может не переживать
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Mihmesh35
яйца Мудрика, где они сейчас?
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Toporila
Ответ Kruglishok
А если Зинченко забьет,то они будут праздновать как Дзюба и Азмун?🤔
Дзюба — Азмуну: увидишь мои яйца, если забьёшь
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Мукунку хороший
"Дамы, не ссорьтесь!"
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#Грендайзер
Каждый день новость про яйца.
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TheFrosty
И повешу себе.
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Kanonir152
Это каким надо быть дном, чтобы пропустить от Мудрика
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